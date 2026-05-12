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El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

El estancamiento de las negociaciones en Irán ha impulsado un alza cercana al 2,5% en el precio del petróleo, que cotizaba en los 106 dólares por barril durante los primeros minutos de la sesión

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La inestabilidad geopolítica y su efecto sobre el mercado de materias primas han vuelto a marcar la apertura de la jornada bursátil de este martes en Europa, en un día que arranca con una caída del 1,2% en el Ibex 35. Tras el descenso, el selectivo español se coloca por debajo de los 17.700 puntos, mientras los inversores se mantienen atentos a las noticias sobre el conflicto en Oriente Próximo y la evolución del precio del petróleo.

Esta tendencia negativa se repite en el resto de los principales mercados europeos, con la bolsa de Fráncfort registrando la mayor bajada, del 1,31%. Le siguen Milán (1,30%), París (1,10%), Londres (1,01%) y Madrid. El índice Euro Stoxx50, que agrupa a las compañías europeas con mayor capitalización, refleja una corrección del 1,22%, mostrando la preocupación generalizada de los inversores en el continente.

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Las materias primas energéticas han vuelto a tensionar los mercados. En las primeras horas del martes, el Brent se situó en 106,41 dólares con un alza del 2,51%, mientras que el WTI subió un 2,53% hasta los 100,53 dólares. El encarecimiento del crudo responde a la falta de avances en las negociaciones para lograr la paz en Irán y a la persistencia de amenazas entre las partes involucradas. El mercado del gas natural TTF también se ha movido al alza, con un aumento del 1,53% y un precio fijado en 47,42 euros por megavatio/hora.

(Noticia en ampliación)

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