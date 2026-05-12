España y la OMS celebran el éxito del operativo del ‘Hondius’, pero advierten que “es posible detectar más casos” de hantavirus

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, caminan juntos en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, España, el 12 de mayo de 2026. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El crucero MV Hondius ha abandonado ya las aguas españolas y está en camino a Países Bajos. El navío, afectado por un brote de hantavirus, ha podido desembarcar a más de 120 de sus pasajeros, ya repatriados y en aislamiento para prevenir más contagios. Con el operativo de evaluación finalizado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado de “éxito” el trabajo de España, pero advierte que “es posible detectar más casos” en los próximos días.

El doctor Tedros Adhanom, director general del organismo internacional, ha insistido en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que el riesgo es bajo para la población y ha resaltado que todos los pasajeros “han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta” en sus respectivos países. “No hay nada que apunte a que haya un brote mayor, pero la situación puede cambiar”, ha puntualizado. Los últimos datos de la OMS contabilizan un total de 11 posibles casos de hantavirus relacionados con el crucero, 9 de ellos confirmados, y tres fallecimientos.

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Así, los afectados deberán permanecer en aislamiento, ya sea bajo supervisión estricta en el hogar o en una instalación de cuarentena, durante 42 días a contar desde el 10 de mayo. Por tanto, los confinamientos deberían alargarse al menos hasta el 21 de junio, según el doctor Adhanom.

Con todo, el director general de la OMS ha aplaudido el trabajo español y ha deseado “que otros países aprendan del ejemplo de España”.

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Sánchez: “Debemos sentir el orgullo de ser españoles”

El presidente del Gobierno ha celebrado que el operativo de evacuación de los pasajeros del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha sido "un éxito" y se ha saldado sin inconvenientes: "cero incidentes", ha remarcado. (Fuente: La Moncloa)

Sánchez ha celebrado junto con el doctor Adhanom el éxito del operativo liderado por España, logrado “gracias al buen hacer de los 400 profesionales que han participado”, ha expresado. “El pasado 5 de mayo, nuestro país recibió una llamada de auxilio”, ha recordado el presidente del Gobierno. “Provenía de un navío en las aguas del Atlántico, pero también de la OMS, de la UE y de 23 países que nos pedían ayuda para repatriar a un grupo de personas amenazadas por un brote de hantavirus”, ha añadido.

Así, Sánchez ha vuelto a defender la responsabilidad legal y la “obligación moral” de España para responder a esta llamada. “¿Por qué no vamos a proteger a nuestros compatriotas que estaban en ese crucero y por qué no vamos a ayudar a los que lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo?“, ha preguntado el presidente. ”Este mundo no necesita más egoísmo, no necesita más miedo, necesita países solidarios que quieran dar un paso al frente", ha dicho.

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Para el presidente del Gobierno, “debemos sentir orgullo de ser españoles, porque España cumple, siempre cumple. Primero, con los suyos, pero también con el resto del mundo”. Asimismo, ha aprovechado para agradecer la solidaridad del pueblo canario, que “ha demostrado paciencia, generosidad y un civismo que ha sido aplaudido por multitud de líderes internacionales”, entre ellos el papa León XIV.

Sin embargo, el trabajo aún no ha terminado, pues todavía debe seguirse la evolución del estado de salud de los 14 españoles que permanecen aislados en el hospital de defensa Gómez Ulla. Los resultados de las primeras pruebas PCR han indicado un positivo provisional de uno de los pacientes, que esta noche ha presentado síntomas compatibles con hantavirus. “No vamos a bajar la guardia, seguiremos atentos al Gómez Ulla y a la emergencia a nivel global”, ha asegurado Sánchez.

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