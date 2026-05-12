Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

La plataforma EU Most Wanted ayuda a localizar a un abusador de menores húngaro en España (Europol)

Un hombre de nacionalidad húngara, condenado por delitos sexuales graves contra un menor, fue arrestado en Tenerife el 7 de mayo tras una pista enviada por un ciudadano a través de la página web de los más buscados de la Unión Europea. La información, confirmada por la plataforma EU Most Wanted, permitió a las autoridades localizar y capturar al fugitivo solo tres días después de la publicación de su perfil en el sitio.

El detenido, de 37 años, aguardaba desde entonces el proceso de extradición a Hungría, donde había sido condenado a ocho años de prisión por el Tribunal Metropolitano de Budapest. Según Europol, el caso evidencia la rapidez y eficacia con la que las fuerzas de seguridad pueden actuar cuando reciben colaboración ciudadana. El perfil del prófugo apareció en la plataforma digital el 4 de mayo y, gracias a una pista anónima, se pudo identificar el lugar donde se ocultaba en territorio español.

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La cooperación entre el equipo FAST de Hungría, los puntos de contacto de la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (Enfast) y la Policía Nacional fue crucial para llevar a cabo la operación. El arresto se produjo sin incidentes y el individuo quedó bajo custodia policial, a la espera de su entrega a las autoridades húngaras. Se trataba de uno de los fugitivos prioritarios implicados en delitos graves y delincuencia organizada transfronteriza.

Tras su detención en Tenerife, el hombre permanece bajo custodia mientras se tramitan los procedimientos para su extradición a Hungría. El caso demuestra la eficacia de la colaboración entre organismos policiales europeos y la utilidad de la participación ciudadana en la persecución de delitos graves. El proceso judicial continúa con la vista puesta en la pronta extradición del detenido a Hungría, donde cumplirá la condena impuesta por los delitos sexuales contra un menor de edad.

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El detenido formaba parte de una trama dedicada a hackear cajeros automáticos mediante el uso de un malware específico, con el objetivo de obtener dinero en efectivo de manera fraudulenta que habría servido para financiar las actividades del Tren de Aragua

Plataforma de búsqueda y cooperación ciudadana

La plataforma EU Most Wanted se ha consolidado como una herramienta clave en la localización de delincuentes peligrosos a escala europea. Desde su puesta en marcha, permite a las fuerzas policiales de distintos países difundir perfiles de personas buscadas por delitos graves y recibir información de la ciudadanía bajo estricta confidencialidad.

En el caso reciente del fugitivo húngaro detenido en Tenerife, una pista anónima enviada a través de la web resultó determinante para su captura. La verificación y la actuación coordinada entre los equipos de distintos países han puesto de manifiesto el valor de la cooperación transnacional en la lucha contra el crimen, coordinada, a su vez, con este método de denuncia y de acceso a información que puede ser clave.

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EU Most Wanted fomenta la colaboración entre cuerpos de seguridad y ciudadanos, demostrando que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser crucial para la detención de prófugos de alto riesgo. Autoridades europeas insisten en la importancia de consultar regularmente los perfiles publicados y aportar cualquier información útil. El objetivo es evitar que delincuentes graves logren eludir la acción de la justicia desplazándose entre fronteras, facilitando así su pronta localización y detención.