España

El Supremo expulsa del Ejército de Tierra a un oficial que agredió a una soldado de rango inferior por tocarle el brazo

El tribunal considera acreditada la versión de la soldado, corroborada además con las declaraciones de otros testigos de la unidad

Guardar
Google icon
Un militar durante un ejercicio. (Antonio Sempere/Europa Press)
Un militar durante un ejercicio. (Antonio Sempere/Europa Press)

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis meses de prisión para un sargento primero del Ejército de Tierra por abuso de autoridad y maltrato contra una soldado bajo su mando. La sentencia, dictada el pasado 16 de abri, ha establecido la suspensión militar de empleo, la suspensión de cargo público y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el periodo de condena.

Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 15 de diciembre de 2022, al finalizar el acto de relevo del jefe del Regimiento de Infantería “Garellano” nº 45. Durante la celebración posterior, la soldado, destinada en la USAC “Soyeche”, prestaba servicio de atención en las mesas tras la celebración de un acto oficial. Solicitó permiso en varias ocasiones para dejar unas jarras en la mesa donde se encontraba, entre otros, el sargento primero.

PUBLICIDAD

Ante la falta de respuesta, tocó el brazo del suboficial para poder cumplir con su tarea, lo que desencadenó una reacción airada por parte del sargento, quien la reprendió públicamente. Posteriormente, según los hechos probados, el oficial siguió a la soldado, la agarró bruscamente por el brazo y la giró con fuerza, insistiendo en que no tenía derecho a tocarle.

La sentencia relata que, tras el incidente, la soldado se apartó de la zona y se puso a llorar debido a la angustia que le produjo la situación. De inmediato, comunicó lo ocurrido a su superior, el subteniente, quien se dirigió al sargento y le pidió explicaciones.

PUBLICIDAD

Sus compañeros corroboraron el relato

El Tribunal Supremo ha considerado acreditada la versión de la soldado, corroborada además con las declaraciones de otros testigos presenciales de la unidad. La sentencia ha resaltado que estos testimonios coinciden en lo esencial respecto al comportamiento del suboficial y el impacto emocional que sufrió la víctima tras el incidente.

Combate con frío extremo en Noruega y misiones nocturnas con fuego real. El ejercicio ‘Cold Response 26′ en el que participó el Ejército de Tierra (Ministerio de Defensa)

El proceso judicial se inició tras la denuncia presentada por Miriam y concluyó, en primera instancia, con la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Militar Territorial Cuarto el 21 de octubre de 2025. La suboficial denunciada recurrió la decisión alegando vulneración de la presunción de inocencia, dilaciones indebidas en el procedimiento y la indebida imposición de penas accesorias.

El Tribunal Supremo, en su sentencia del 16 de abril de 2026, ha rechazado todos los argumentos del recurso. Considera que hubo pruebas suficientes contra el acusado, que el proceso no se demoró de forma injustificada y que las penas impuestas son correctas según la ley.

El tribunal ha recordado que la resolución es firme en el ámbito militar ordinario y no contempla la posibilidad de nuevos recursos en esta vía. Las costas del proceso se han declarado de oficio, en cumplimiento de la normativa sobre justicia militar.

Temas Relacionados

Ejército de TierraEspaña TribunalesEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

El estancamiento de las negociaciones en Irán ha impulsado un alza cercana al 2,5% en el precio del petróleo, que cotizaba en los 106 dólares por barril durante los primeros minutos de la sesión

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Continúa la cuarentena de los españoles, con un positivo provisional en la UATAN

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Continúa la cuarentena de los españoles, con un positivo provisional en la UATAN

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

El detenido, de 37 años, fue condenado a ocho años de prisión por el Tribunal Metropolitano de Budapest

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

El secreto de la longevidad del hombre más anciano de Italia: “Siempre bebía una copa de su propio vino con las comidas“

Con más de 100 años, aún se ocupaba de su propia higiene, de los viñedos y de cuidar sus animales

El secreto de la longevidad del hombre más anciano de Italia: “Siempre bebía una copa de su propio vino con las comidas“

El pasajero español que dio positivo provisional en la primera PCR presenta síntomas compatibles con hantavirus

Fuentes del Ministerio de Sanidad han indicado que se encuentra “aparentemente estable” y “sin empeoramiento clínico evidente”

El pasajero español que dio positivo provisional en la primera PCR presenta síntomas compatibles con hantavirus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

Abogados mutualistas piden una “solución urgente” para poder cobrar su pensión en la Seguridad Social: “En el mejor de los casos llego a 400 euros”

El embajador de Estados Unidos en la ONU critica la distinción de Sánchez a Francesca Albanese con la Orden del Mérito Civil

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

ECONOMÍA

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

El Tribunal Supremo lo confirma: tener un infarto mientras teletrabajas se considera accidente laboral

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

Primeras señales del impacto laboral de la IA: programación y telecomunicaciones pierden más de 35.000 ocupados en el último año

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’