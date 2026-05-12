Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

Un joven reforma un piso antiguo (Canva)

El encarecimiento del alquiler ha llevado a propietarios e inquilinos a buscar fórmulas alternativas para acceder a una vivienda. Una de ellas es el llamado alquiler gratis a cambio de una reforma, un acuerdo por el que el arrendatario puede vivir durante un tiempo sin pagar renta mensual, o pagando menos, si asume determinadas obras en el inmueble. Sin embargo, no se trata exactamente de vivir gratis. La reforma funciona como una forma de pago: el inquilino compensa la renta con el coste de los trabajos que se compromete a realizar. Para que el acuerdo sea seguro, debe quedar todo por escrito y con el mayor detalle posible.

La Ley de Arrendamientos Urbanos permite que, en los contratos de alquiler de vivienda, las partes pacten que durante un plazo determinado la obligación de pagar la renta se sustituya total o parcialmente por el compromiso del inquilino de reformar o rehabilitar el inmueble. La misma norma establece que, si el arrendatario incumple ese compromiso, el propietario podrá resolver el contrato.

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No es un alquiler gratuito: se paga con obras

La clave de esta fórmula está en valorar económicamente la reforma. Por ejemplo, si las obras tienen un coste de 12.000 euros y la renta mensual pactada sería de 800 euros, las partes podrían acordar que el inquilino no pague alquiler durante 15 meses. Pasado ese plazo, el contrato podría continuar con una renta mensual normal, siempre que así se haya previsto desde el principio.

Por eso es importante no confundir esta fórmula con una cesión gratuita. El inquilino paga, pero lo hace mediante una inversión en una vivienda que no es suya. Si el acuerdo no está bien definido, puede asumir un gasto elevado sin tener garantizado cómo recuperará esa inversión.

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Qué debe recoger el contrato

El contrato es la pieza central de este tipo de acuerdos. No basta con que propietario e inquilino hablen de las obras de forma general o lleguen a un acuerdo verbal. El documento debe recoger con precisión qué se va a hacer, cuánto cuesta y durante cuánto tiempo se compensará la renta.

Entre los puntos básicos figuran la descripción detallada de las obras, el presupuesto, el valor económico de la reforma, los meses de renta que se compensan, los plazos de ejecución y quién asume cada gasto. También conviene aclarar qué ocurre si aparecen sobrecostes, si la obra se retrasa o si finalmente no se ejecuta como estaba previsto.

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Además, es recomendable dejar constancia del estado inicial de la vivienda, con fotografías o un inventario, y concretar cuál debe ser el resultado final. La LAU también señala que, al finalizar el arrendamiento, el inquilino no podrá pedir una compensación adicional por el coste de esas obras si ya sirvieron para sustituir total o parcialmente el pago de la renta.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Qué obras se pueden hacer

No todas las reformas son iguales ni todas requieren los mismos trámites. Pintar, cambiar suelos o renovar elementos interiores puede ser más sencillo que tirar tabiques, modificar instalaciones o intervenir en elementos estructurales. En función del tipo de actuación y del municipio, puede ser necesaria una licencia, una declaración responsable o una comunicación previa.

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En cualquier caso, el inquilino no debería iniciar obras sin autorización expresa del propietario. La LAU exige consentimiento por escrito para las actuaciones que modifiquen la configuración de la vivienda o de sus accesorios. Además, no pueden realizarse obras que afecten a la estabilidad o seguridad del inmueble.

Antes de empezar, conviene comprobar qué permisos exige el ayuntamiento correspondiente, ya que una reforma mal planteada puede generar sanciones o incluso la paralización de los trabajos.

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A quién le puede interesar

Esta fórmula puede interesar a propietarios que tienen una vivienda antigua, deteriorada o desactualizada y no quieren, o no pueden, asumir de entrada el coste de una reforma. A cambio de dejar de cobrar alquiler durante un periodo, consiguen mejorar el inmueble y revalorizarlo.

Para el inquilino, puede ser una opción si tiene capacidad económica para adelantar el dinero de la obra, si puede conseguir materiales o mano de obra a menor coste, o si pertenece al sector de las reformas, la construcción, el diseño o el mantenimiento. También puede resultar atractiva para quienes buscan adaptar una vivienda a sus necesidades.

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Pero no es una solución válida para todos. El arrendatario debe tener claro que está gastando dinero en una casa ajena y que la compensación debe estar perfectamente calculada. Si la inversión es demasiado alta o el plazo de permanencia no está garantizado, el supuesto ahorro puede acabar saliendo caro.

Cuándo no merece la pena

El alquiler a cambio de reformas no es recomendable cuando la vivienda tiene problemas estructurales graves, no existe un presupuesto cerrado o el propietario no quiere firmar un contrato detallado. Tampoco conviene si las obras requieren licencias complejas, si no está claro quién asume los sobrecostes o si no se fija durante cuánto tiempo se compensará la renta.

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El principal riesgo para el inquilino es invertir en una reforma y no poder disfrutar de la vivienda el tiempo suficiente para recuperar ese gasto. Para el propietario, el peligro está en que las obras no se terminen, se hagan mal o generen conflictos sobre calidades, plazos o responsabilidades.

También puede tener efectos fiscales

Aunque no haya un pago mensual en dinero, el acuerdo puede tener consecuencias fiscales. La reforma puede considerarse una contraprestación en especie para el propietario, por lo que conviene valorar correctamente el pacto y revisar cómo debe declararse.

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Antes de firmar, ambas partes deberían calcular no solo el coste de las obras y los meses de renta compensados, sino también las posibles obligaciones fiscales y administrativas. El alquiler a cambio de reformas puede ser legal y útil, pero solo si se plantea con rigor.