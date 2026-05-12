Arón Piper y Marco Cáceres repasan sus años de convivencia y precariedad en ‘El Hormiguero’: “Los dos estábamos en el mismo clavo”

Los actores contaron en 'El Hormiguero' cómo afrontaron la precariedad en sus primeros años en Madrid (El Hormiguero)

La reciente visita de Arón Piper y Marco Cáceres al plató de El Hormiguero ha servido como ocasión para que ambos actores presenten su última colaboración cinematográfica, ‘Hugo 24’, y compartan con el público detalles de una convivencia que ha marcado su trayectoria personal y profesional.

Durante la entrevista, ambos han ofrecido testimonios sobre sus comienzos compartiendo piso, los orígenes de su amistad y el proceso de adaptación a la vida en Madrid en plena etapa de crecimiento artístico.

PUBLICIDAD

‘Hugo 24′, dirigida por Luc Knowles, se estrena el 15 de mayo en cines y pone el foco en el problema de la vivienda en España. La coincidencia de fechas clave en sus carreras, como la entrada de Cáceres en ‘Brigada Costa del Sol’ y la incorporación de Piper a ‘Élite’, propició que ambos comenzasen a residir juntos, compartiendo una misma habitación.

En aquel espacio, Piper dormía sobre un colchón en el suelo, acogido por Cáceres. Los actores han coincidido en que nunca antes habían trabajado juntos hasta este proyecto, aunque siempre habían deseado hacerlo. Entre los detalles más concretos expuestos, Marco Cáceres ha confirmado el fin de esta etapa común: después de doce años residiendo junto a su mejor amigo, las circunstancias vitales han cambiado y ahora inicia vida en pareja.

PUBLICIDAD

Convivencia y supervivencia en Madrid

La escasez de recursos en sus inicios los llevó a buscar fórmulas de vida colaborativa. Marco Cáceres relató que ambos se encontraban “en el mismo clavo”, con un colchón fino como base y compartiendo piso con un chef, lo que les proporcionaba ciertas ventajas en la alimentación. Las pruebas de casting se sucedían en ese reducido espacio, experiencia que ambos han calificado como una de las más enriquecedoras de sus vidas.

Por su parte, Piper ha recordado que “no tenía nada” al llegar a la capital, y cómo fue acogido por su amigo. En palabras de Marco Cáceres, esa época se caracterizó por el afán de compartir y la generosidad; factores que les han permitido afrontar juntos los retos propios del inicio de sus carreras en el sector audiovisual.

PUBLICIDAD

Piper ha reconocido que necesita tres horas para afrontar la mañana con ánimo debido a su carácter nocturno, mientras que Cáceres, perfilado como una persona activa e “invasiva”, ha confesado dificultades para adaptarse a la soledad y una preferencia por el contacto y la actividad en grupo, derivadas de pertenecer a una familia numerosa de seis hermanos. Ambos han afirmado que, pese a sus diferencias, la compenetración en la convivencia ha sido excelente y que jamás han tenido discusiones relevantes.

Arón Piper y Marco Cáceres hablaron de su vida antes del éxito y de los empleos que tuvieron fuera de la actuación (El Hormiguero)

Otros aspectos de su vida compartida han aflorado a través de preguntas rápidas, como las rutinas horarias —Arón Piper suele acostarse a distintas horas por su creatividad nocturna—, o la tendencia de Marco Cáceres a acaparar el sofá de la casa. Sobre quién ha perdido más veces las llaves, Cáceres identificó a Piper, aunque puntualizó que solo ha ocurrido una o dos veces. Estas anécdotas han evidenciado la complicidad forjada durante años viviendo juntos.

PUBLICIDAD

Ambos intérpretes han constatado que su experiencia vital se ha visto reflejada en los personajes de ‘Hugo 24′, en los que el trabajo conjunto y la superación de dificultades constituyen un eje central. Marco Cáceres ha asegurado que los dos han experimentado “fatiga” y que les ha tocado desempeñar empleos como camareros, fregaplatos y repartidores de flyers antes de acceder a un estatus más estable como actores. Esta etapa precaria, según sus propias palabras, ha sido un aprendizaje que ahora valoran con gratitud.

De los flyers a los emprendimientos

Uno de los datos más concretos del relato lo aporta Arón Piper al describir su trabajo en los inicios en Madrid: “Mis primeros años en Madrid trabajé en la calle Montera repartiendo flyers, invitando a un chupito si venían al local. Vas a comisión, si no metes a nadie, no cobras. Podría ganar 60 euros por noche, que luego me los gastaba esa misma noche. Fue recién llegado.” Esta experiencia le supuso enfrentarse a la inestabilidad laboral, cobrando exclusivamente por la clientela captada y gastando sus ingresos el mismo día.

PUBLICIDAD

Con la llegada de la popularidad por su papel en ‘Élite’, Piper ha explicado que su vida cambió radicalmente: le invitaban a cenar en restaurantes a cambio de hacer stories, pasando así de la precariedad a la posibilidad de frecuentar locales semanalmente. Actualmente, ha informado que ambos son socios en los establecimientos Sixty One y Casa Rivas, un dinner show con coctelería y propuestas de ocio nocturno del que son partícipes junto a un chef argentino.

El actor Arón Piper habla sobre su nuevo proyecto, 'Hugo 24', una película que protagoniza y produce. Explica la importancia de contar historias con un fuerte componente social que reflejan la realidad de los barrios de Madrid.

Piper ha señalado que también está involucrado en el lanzamiento de una bebida energética llamada Doctor Musch, formulada a base de hongos y melena de león para estimular la concentración y el despertar. Por su parte, Marco Cáceres ha indicado que, además de la interpretación, ha desarrollado junto a sus hermanos un vodka propio y que sigue combinando su carrera de actor con pequeñas inversiones que le resultan estimulantes.

PUBLICIDAD

Tanto Piper como Cáceres siguen diversificando su actividad profesional en sectores relacionados con la hostelería y las bebidas, aunque ambos reconocen que la prioridad sigue siendo la interpretación. La entrevista ha concluido con la mención de estos nuevos proyectos, dejando patente la evolución de los actores desde sus comienzos hasta el momento presente.