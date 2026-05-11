Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 11 al 14 de mayo: Carolina Marín, David Bisbal y Fernando Tejero, entre las apuestas de Pablo Motos

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Nueva semana y nueva batalla televisiva para El Hormiguero. El espacio presentado por Pablo Motos ya ha confirmado la lista de invitados que pasarán por el plató entre el lunes 11 y el jueves 14 de mayo, y la apuesta vuelve a mezclar grandes nombres de la música, el cine, el deporte y el teatro.

Tras unos días marcados por las visitas de Hombres G, Marta Hazas, Javier Veiga o Juan y Medio, el programa de Atresmedia quiere seguir manteniendo el tirón frente a La Revuelta, su gran rival en la franja del access prime time.

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Y para ello, Pablo Motos volverá a tirar de caras muy populares y perfiles capaces de generar conversación en redes sociales. Desde una de las deportistas más admiradas del país hasta uno de los cantantes más queridos de la música española, pasando por actores del momento y uno de los intérpretes más carismáticos de nuestro cine y televisión.

Lunes 11 de mayo: Carolina Marín

La jugadora de bádminton española Carolina Marín (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La encargada de inaugurar la semana será Carolina Marín. La deportista regresará al programa tras anunciar recientemente su retirada del deporte profesional, poniendo fin a una trayectoria histórica que la convirtió en una de las grandes leyendas del bádminton mundial.

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Triple campeona del mundo, campeona olímpica y referente absoluto del deporte español, Carolina visitará el plató para repasar algunos de los momentos más importantes de su carrera y hablar sobre cómo afronta esta nueva etapa lejos de la competición. Todo apunta a que será una entrevista especialmente emotiva, marcada por la sinceridad y el balance personal.

Martes 12 de mayo: Arón Piper y Marco Cáceres

Marco Cáceres y Arón Piper en 'Hugo 24', de Luc Knowles (Caramel Films)

El martes será el turno de Arón Piper y Marco Cáceres, que acudirán a ‘El Hormiguero’ para presentar Hugo 24, la nueva película que protagonizan y que llegará a los cines el próximo 15 de mayo.

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La cinta aborda la complicada vida de un joven que atraviesa una situación límite marcada por la inseguridad, los problemas económicos y el miedo a perder su hogar. Además de hablar del rodaje y de sus personajes, la visita promete dejar momentos virales, especialmente en el caso de Arón Piper, que suele revolucionar las redes sociales cada vez que aparece en televisión.

Miércoles 13 de mayo: David Bisbal

David Bisbal durante su paso por 'El Hormiguero' (X/ @El_Hormiguero)

La música llegará el miércoles de la mano de David Bisbal. El almeriense volverá a sentarse junto a Pablo Motos para presentar su versión de Vivir así es morir de amor, uno de los temas más icónicos de Camilo Sesto.

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Esta reinterpretación formará parte del nuevo disco de versiones en el que trabaja el cantante y que verá la luz próximamente. Como suele ocurrir en cada una de sus visitas, no faltarán las anécdotas personales, las risas y algún que otro momento improvisado que siempre termina convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del programa.

Jueves 14 de mayo: Fernando Tejero

Fernando Tejero en 'El Hormiguero'. (Flickr)

La semana terminará con la visita de Fernando Tejero, que acudirá al programa para presentar Cómicos de Roma, el nuevo montaje teatral que protagoniza y que formará parte del próximo Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

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Basada en un texto clásico de Plauto y dirigida por David Mamet, la obra supone uno de los proyectos más especiales para el actor andaluz. Con su naturalidad y sentido del humor habitual, Fernando Tejero promete cerrar la semana dejando algunos de los momentos más divertidos de la semana.