Arón Piper y Marco Cáceres, más allá del cine: el negocio en Madrid que pocos conocían y que se llena de rostros famosos

Marco Cáceres y Arón Piper en 'Hugo 24', de Luc Knowles (Caramel Films)

Arón Piper y Marco Cáceres aterrizan este martes en El Hormiguero para presentar Hugo 24, su nueva película, un drama intenso que retrata la vida de un joven al límite, atrapado entre la precariedad, la incertidumbre económica y el miedo constante a perder su hogar. Un proyecto en el que ambos vuelven a demostrar su talento ante las cámaras y les situa de nuevo en el foco mediático.

Pero más allá de la promoción cinematográfica, hay otra faceta menos conocida de los dos actores que estos días vuelve a salir a la luz.

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Y es que Piper y Cáceres comparten algo más que pantalla y proyectos profesionales: también son socios en un negocio hostelero en Madrid que se ha convertido en uno de los puntos más comentados del barrio de Ponzano.

Fotografía del actor y cantante Arón Piper. (Capitol Records)

Casarivas, el proyecto en el que Arón y Marco mezclan amistad y negocio

Se trata de Casarivas, un restaurante ubicado en el número 21 de la calle Ponzano que nació como una idea entre amigos y que, con el paso del tiempo, ha terminado consolidándose como un local con identidad propia en una de las zonas más concurridas de la capital. Lejos de ser un simple negocio de inversión, el proyecto está profundamente ligado al círculo íntimo de sus fundadores.

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Arón Piper y Marco Cáceres forman parte de un grupo de amigos que decidió lanzarse al mundo de la hostelería tras años de convivencia y viajes compartidos. En ese entorno también aparece Galo Souviron y otros socios que han ido dando forma a un concepto que mezcla restauración, amistad y estilo de vida. Según explican desde el propio entorno del proyecto, la clave está en mantener la esencia del grupo dentro del local.

Luc Knowles dirige a Marco Cáceres y Arón Piper en 'Hugo 24'

Casarivas destaca no solo por su carta, basada en producto sencillo pero bien trabajado, sino también por su ambiente: un espacio lleno de fotografías, recuerdos y referencias al grupo de amigos que lo impulsó. Esa estética, casi personal, ha contribuido a que el restaurante tenga una identidad muy marcada dentro de la zona.

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Con el paso del tiempo, el local se ha convertido en un punto de encuentro habitual para su propio entorno, pero también ha empezado a atraer a otros rostros conocidos del mundo del deporte, la música y el entretenimiento. No es raro que el espacio reciba visitas de invitados que terminan convirtiéndolo en uno de los locales más comentados de la zona de Ponzano.

El concepto gastronómico, inspirado en un proyecto previo en Marbella, apuesta por platos reconocibles con un giro contemporáneo, como su popular steak tartar servido en cruasán o sus huevos rotos con atún. Una propuesta que combina tradición y modernidad sin perder la esencia de cocina de mercado.

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Aron Piper (Capitol Records)

En paralelo a su carrera en el cine y la televisión, Arón Piper y Marco Cáceres han encontrado en Casarivas un proyecto común que funciona como refugio, punto de reunión y también como extensión de su propia relación personal. Un negocio que ya ha cumplido dos años, sin hacer demasiado ruido, se ha ido haciendo un hueco en el mapa gastronómico de Madrid mientras ellos siguen sumando proyectos en la gran pantalla.