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En cuidados intensivos la mujer francesa evacuada del crucero que dio positivo en hantavirus tras empeorar su estado durante la noche

Forma parte del grupo de cinco ciudadanos franceses repatriados este domingo en un vuelo desde Tenerife bajo aislamiento estricto

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Vista del Hospital Bichat, donde se encuentran en cuarentena los pasajeros franceses repatriados del buque MV Hondius, afectado por el hantavirus, en París, Francia, el 11 de mayo de 2026. REUTERS/Abdul Saboor
Vista del Hospital Bichat, donde se encuentran en cuarentena los pasajeros franceses repatriados del buque MV Hondius, afectado por el hantavirus, en París, Francia, el 11 de mayo de 2026. REUTERS/Abdul Saboor

El estado de salud de la pasajera francesa del crucero MV Hondius que dio positivo por hantavirus ha empeorado rápidamente durante la noche del domingo al lunes y, según ha anunciado la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, se encuentra ingresada en cuidados intensivos y su estado es “estable”.

“Nuestra compatriota positiva al hantavirus sigue en reanimación en un estado estable”, ha explicado en sus redes sociales el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu. Así, el Gobierno del país galo ha confirmado la información que ya había publicado el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) en un comunicado.

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La mujer formaba parte del grupo de cinco ciudadanos franceses repatriados este domingo en un vuelo desde Tenerife bajo aislamiento estricto. Tal y como ha señalado Lecornu, los otros cuatro ciudadanos franceses repatriados junto a la mujer contagiada “continúan dando negativo en las pruebas” y “se encuentran actualmente bajo aislamiento estricto en el Hospital Bichat” de París. Además de estos cinco casos, las autoridades del país galo han identificado otros 22 ciudadanos en cuarentena preventiva.

Protocolo de aislamiento

El primer ministro francés ha anunciado también que los ocho ciudadanos que compartieron vuelo hace 15 días con una pasajera enferma de hantavirus están sometidos a un protocolo de aislamiento “reforzado en un entorno hospitalario”. “Se trata de contactos de alto riesgo, aunque ninguno presenta síntomas en este momento”, ha señalado Lecornu, quien ha insistido en que se aplicarán medidas estrictas de prevención. “Nuestra respuesta sanitaria es clara: para todos los contactos, sin excepción, cuarentena reforzada en un entorno hospitalario”, ha subrayado.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu. ( IAN LANGSDON/Pool vía REUTERS)
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu. ( IAN LANGSDON/Pool vía REUTERS)

Estos ocho casos se suman a otros 14 franceses identificados como “casos de contacto” de la misma pasajera, una ciudadana neerlandesa que falleció tras contraer el virus. Su marido fue el primero en morir a bordo del MV Hondius. De los 22 contactos en total, ocho viajaron con ella en el vuelo entre la isla de Santa Elena y Johannesburgo el pasado 25 de abril, mientras que los otros 14 estaban en el vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam ese mismo día, en el que la mujer embarcó brevemente antes de ser trasladada a un hospital, donde murió al día siguiente.

Para coordinar la respuesta, el primer ministro ha convocado dos reuniones interministeriales diarias en Matignon, en la región francesa de Bretaña, y ha mantenido encuentros con los ministros de Sanidad, Interior y Exteriores, así como con los responsables de la Agencia Regional de Salud de Isla de Francia y de la Dirección General de Sanidad.

Momento del desembarco de los ocupantes del MV HONDIUS, captado por un dron de la Guardia Civil. Los agentes han recibido a los pasajeros equipados con trajes de protección, para su traslado al aeropuerto de Tenerife Sur

Asimismo, un decreto firmado el pasado domingo instaba a todos los pasajeros de ambos vuelos a contactar con las autoridades sanitarias para reforzar las medidas de vigilancia.

Noticia elaborada con información de EFE.

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