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Albóndigas de zanahoria, calabacín y patata al estilo italiano: una receta sencilla que puedes preparar en tan solo 20 minutos

Disfruta de la versión vegetal del plato tradicional, ideal para sorprender a tus invitados

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Vista superior de siete albóndigas redondas rebozadas de color marrón claro con motas verdes y naranjas sobre una superficie oscura, con un borde blanco visible.
Albóndigas de zanahoria, calabacín y patata. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las albóndigas son una de las recetas más versátiles de la cocina casera, ya que permiten combinar múltiples alimentos y se adaptan fácilmente a diferentes estilos gastronómicos. Aunque lo habitual es que sean de algún tipo de carne, lo cierto es que permiten diferentes variantes, como es el caso de esta preparación con zanahoria, calabacín y patata al estilo italiano.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 5 minutos
  • Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 calabacines
  2. 2 zanahorias
  3. 2 patatas
  4. 2 huevos
  5. 30 g de queso parmesano rallado
  6. 2 cucharadas de pan rallado
  7. Una pizca de sal

Cómo hacer albóndigas de zanahoria, calabacín y patata al estilo italiano, paso a paso

  1. Lava y pela las zanahorias y las patatas con cuidado, retirando bien las partes que no sirven. Lava también los calabacines bajo el grifo y sécalos ligeramente antes de continuar.
  2. Ralla las zanahorias, los calabacines y las patatas en un bol grande. Procura que el rallado sea lo más uniforme posible para facilitar una mezcla homogénea después.
  3. Añade una pizca de sal y mezcla bien para que se reparta por todas las verduras. Deja reposar un par de minutos para que suelten parte del agua y, a continuación, escurre el exceso de líquido con las manos o con un colador.
  4. Incorpora los huevos previamente batidos, el queso parmesano rallado y el pan rallado. Mezcla todo con energía hasta obtener una masa compacta, sin grumos y bien integrada.
  5. Forma bolas con las manos húmedas para evitar que la masa se pegue y conseguir que sean más compactas y uniformes.
  6. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto hasta que esté bien caliente, pero sin que llegue a humear.
  7. Fríe las albóndigas en pequeñas tandas para que no se peguen entre ellas ni bajen la temperatura del aceite. Dóralas por todos los lados, girándolas con cuidado para que queden crujientes por fuera.
  8. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite y conseguir una textura más ligera.
  9. Sirve calientes, recién hechas, y acompaña si quieres con salsa de tomate o una ensalada fresca para completar el plato.
Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 14 albóndigas aproximadamente, aunque depende del tamaño de cada una. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder sabor ni textura.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 120 kcal
  • Proteína: 6 g
  • Grasas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 12 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones aproximadas, y los valores nutricionales exactos pueden variar en función de los ingredientes específicos utilizados, las marcas elegidas y las cantidades finales de cada ración.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se pueden conservar hasta 3 días en la nevera, siempre dentro de un recipiente hermético bien cerrado para mantener su frescura. Para recalentarlas, es recomendable utilizar el horno o la sartén, ya que así conservan mejor su textura crujiente y su sabor original.

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