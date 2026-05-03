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Tres muertos por hantavirus en un crucero que viajaba entre Argentina y Canarias

Además de los tres fallecidos, hay seis personas afectadas, de las cuales una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica

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El hantavirus se contagia a través de las heces de roedores infectados con el virus. / Imagen de archivo
El hantavirus se contagia a través de las heces de roedores infectados con el virus. / Imagen de archivo

Tres personas han fallecido este domingo por hantavirus a bordo del crucero de lujo MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia, Argentina, rumbo a Canarias con escala en Cabo Verde, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha recogido Europa Press. Entre los seis afectados, además de los tres muertos, uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica, con otros cinco casos sospechosos bajo observación, de acuerdo con el comunicado del organismo internacional.

La OMS ha señalado que se están llevando a cabo análisis de laboratorio y estudios epidemiológicos para esclarecer la causa y alcance del brote. El virus, tal como registran las autoridades sanitarias, suele transmitirse por contacto con orina o heces de roedores infectados, aunque la transmisión entre personas es inusual, también es posible y puede generar afecciones respiratorias severas.

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Además, las autoridades trabajan en la evacuación sanitaria de dos pasajeros con síntomas y mantienen atención médica para el resto del pasaje y la tripulación. La secuenciación del virus y la evaluación del riesgo son prioritarias en la respuesta internacional coordinada por la OMS, que ha anunciado la inminente publicación de un Aviso de Brote de Enfermedad y ha informado sobre el caso a los países miembros conforme a la Normativa Sanitaria Internacional.

La embarcación donde se han producido los fallecimientos, el MV Hondivus, cuenta ocn capacidad para 170 huéspedes y 71 trabajadores, que formarían parte del personal a bordo, según la compañía Antartica Cruises. En su página web, se explica que el crucero cuenta con alojamientos de cuatro estrellas repartidos entre 80 suites y camarotes de ocho categorías diferentes. Todos los camarotes cuentan con baño privado.

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Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus
Embarcación de lujo donde tres personas han fallecido en su viaje entre Argentina y Canarias

Qué es el hantavirus y cómo se contagia: tres niveles de infección y transmisión a través de las heces de roedores infectados

Los expertos señalan la importancia de la detección temprana y la intervención médica para limitar la mortalidad. El hantavirus puede clasificarse en tres presentaciones clínicas: forma febril indiferenciada, cuadros con afección abdominal, renal, hemorrágica o neurológica, y el síndrome cardiopulmonar como variante más severa. En el brote del MV Hondius, según ha explicado la OMS y recoge la agencia AFP, uno de los pacientes infectados sigue ingresado en cuidados intensivos en Sudáfrica, lo que evidencia la gravedad potencial de la patología.

Diversos organismos técnicos —entre ellos la OMS, el Ministerio de Salud de Argentina y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos— coinciden en que la mejor estrategia preventiva es evitar el contacto con orina y excrementos de roedores. MedlinePlus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, recomienda medidas básicas como consumir únicamente agua desinfectada, garantizar la limpieza de zonas habitadas, especialmente cocinas, y extremar las precauciones en actividades rurales, sobre todo acampadas.

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Las pautas oficiales establecen un protocolo específico para abrir cabañas o estructuras cerradas que hayan estado deshabitadas: ventilar el interior durante al menos 30 minutos antes de entrar, desinfectar superficies que puedan estar contaminadas y efectuar toda limpieza posterior usando guantes y mascarillas. Cuando se identifican restos de roedores, deben recogerse con guantes de caucho y colocarse en bolsas plásticas selladas. El lavado de superficies duras debe realizarse con desinfectante, y el empleo de aspiradoras queda restringido hasta no haber garantizado la total descontaminación de la zona.

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