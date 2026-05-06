Pello Latasa, epidemiólogo, sobre el brote de hantavirus en el crucero: “El riesgo de una epidemia comunitaria es muy bajo”

Los pasajeros españoles del crucero serán evacuados y trasladados a Madrid (AFP)

El brote de una enfermedad infecciosa ocurrido en el crucero MV Hondiu ha puesto en el radar un virus hasta ahora desconocido para la población general: hantavirus. El patógeno ha provocado ya la muerte de tres personas y son varias las que presentan síntomas. A la espera de más resultados de las pruebas de laboratorio, no se descartan más contagios.

La negativa de Cabo Verde al desembarco del crucero alegando motivos de “seguridad pública nacional” ha provocado que los ojos se vuelvan hacia España, concretamente a las Islas Canarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elegido al archipiélago como punto de acogida de la embarcación por contar con las “capacidades técnicas necesarias”.

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Esta decisión ha enfrentado al Ejecutivo central con el Gobierno de Canarias, que afea a Moncloa la “falta de información trasladada”. Finalmente, el Ministerio de Sanidad ha informado que los 14 españoles a bordo del crucero MV Hondius llegarán en tres días al puerto de Granadilla de Abona de Santa Cruz de Tenerife, donde comenzará la repatriación de los pasajeros. Desde allí serán trasladados a Torrejón de Ardoz (Madrid), para posteriormente ser enviados al Hospital Militar Gómez Ulla.

El enfrentamiento político es solo uno más de los hilos de esta telaraña que ha despertado alarmas en todo el mundo, pese a que las autoridades sanitarias llaman a la calma. En una entrevista con Infobae, el epidemiólogo Pello Latasa, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y responsable de Vigilancia en Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, recuerda que “el riesgo de una epidemia comunitaria por hantavirus es muy bajo”.

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Pregunta: ¿De dónde ha surgido el hantavirus? ¿Es un virus desconocido?

Pregunta: No es un virus desconocido, es un virus emergente. Dentro de la clasificación de los distintos patógenos, hay algunos que son de especial interés porque se les llama emergentes, que pueden ser virus que por el cambio climático o por la destrucción de los ecosistemas busquen otros nichos y se propaguen por otras zonas donde habitualmente no estaban y aparezcan brotes. O bien, se llaman emergentes porque son virus que van ocasionando resistencias porque su mecanismo de transmisión va mutando. El hantavirus es un virus zoonótico, es decir, se transmite en unos animales que son silvestres. Si el ser humano empieza a internarse en los hábitats de esos roedores, empieza a haber más riesgo de transmisión.

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P: La OMS ha confirmado que el brote de hantavirus corresponde a la variante Andes. ¿Qué se sabe de esta cepa?

R: Existen dos grandes tipos de hantavirus. Uno está en Europa y en Asia, que suele producir más problemas de riñón y tiene una letalidad más baja, por debajo de un 15% sin que haya documentado casos de transmisión entre personas. La vertiente de las Américas causa un síndrome diferente que afecta sobre todo al corazón y a los pulmones y tiene una letalidad más elevada, entre el 35% y el 50%, y hay alguna evidencia de transmisión entre personas.

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“La vertiente de las Américas causa un síndrome diferente que afecta sobre todo al corazón y a los pulmones”

Dentro de las Américas hay muchos subtipos, y aquí estaría la variante Andes, que es de esos pocos tipos en los que se ha documentado esa transmisión persona a persona.

Mapa mundial del hantavirus (Infobae)

P: ¿Cómo ocurre la transmisión por la variante Andes?

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R: La vía de transmisión típica es a través de la inhalación de aerosoles que vienen de excretas de saliva, de heces, de orina... de roedores que están infectados. Esa aerosolización se produce cuando se perturba el hábitat del roedor. Cuando limpias un espacio cerrado donde ha podido estar ese ratón pueden generarse esos polvos en suspensión. O también actividades agrícolas, forestales, ecoturismo...

P: Las autoridades sanitarias continúan investigando el origen del contagio. ¿Qué hipótesis de infección son las más plausibles hasta el momento?

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R: Hay varias hipótesis. Una es la de la transmisión en el barco, porque algunos pasajeros han podido hacer alguna excursión previa y después de embarcar han podido desarrollar síntomas. Y otros pasajeros que no han hecho esa excursión, es decir, que no han estado expuestos han podido desarrollar síntomas también. En ese caso, pudiera ser que por las circunstancias concretas de los cruceros (pasillos son estrechos, sistemas de ventilación que pueden ser compartidos...) se haya producido esa transmisión. Lo que pasa es que el periodo de incubación del virus es tan largo que tampoco se puede descartar que ese contagio haya sido simultáneo, pero unos hayan desarrollado los síntomas en un momento y otros en otro momento. Lo más plausible es que esa transmisión haya sido interhumana en el barco por un contacto estrecho por unos casos primarios que la adquirieron fuera por esa vía zoonótica.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

P: Sanidad ha anunciado que finalmente los 14 pasajeros españoles llegarán al puerto de Granadilla de Abona (Canarias) para luego ser trasladados a la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para después ser enviados al Hospital Militar Gómez Ulla. Allí se quedarán en cuarentena “todo el tiempo necesario”. ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando?

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R: Las personas con síntomas, lo que hay que hacer es inmediatamente aislarlas y hacerles las pruebas para determinar si tienen o no fiebre hemorrágica. Y en este caso del crucero eso es lo que han hecho con los que tienen síntomas: evacuarles en condiciones de seguridad cada uno a su país. Básicamente es llevarles a hospitales especiales capacitados para hacer exámenes de alto nivel.

España tiene una red de hospitales para hacer eso. El Gómez Ulla es la más grande, pero luego distintas comunidades autónomas tienen también hospitales con capacidades especiales, unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel donde hay personal entrenado, equipos de protección, mecanismos de gestión de pruebas, de residuos... que permiten hacerlo todo con garantías de máxima seguridad para los profesionales, porque estas enfermedades tienen mayor riesgo en el ámbito hospitalario. Son personas que cuando enferman se ponen muy mal y requieren cuidados muy estrechos, con lo cual el personal sanitario puede estar más expuesto y por eso es necesario este tipo de centros de tratamiento.

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“El periodo de incubación oscila entre los cuatro días y las ocho semanas como máximo”

Por otro lado, están las personas sin síntomas. Las personas sin síntomas habitualmente lo que se hace es seguirlas y llamarles varias veces todos los días preguntándoles si están bien. En este caso, el periodo de incubación oscila entre los cuatro días y las ocho semanas como máximo. Eso significa que después de las ocho semanas es muy poco probable que se vaya a desarrollar la enfermedad.

P: Esas personas sin síntomas que son enviadas a casa, ¿tienen que hacer cuarentena o pueden hacer vida normal (ir al trabajo, a la compra...)?

R: Aquí depende de cada fiebre hemorrágica. De manera general, si el nivel de riesgo es alto, sí que se recomienda que tomen ciertas medidas de restricción social durante el periodo de vigilancia. Si el riesgo es bajo, ni siquiera es necesario. La cuarentena suele ser muy útil para enfermedades que se transmiten de forma asintomática, pero hay algo a tener en cuenta y es la repercusión que puede haber sobre esas personas. Son conocidos casos donde alguna persona tiene alguna enfermedad, pero no es contagiosa y se le trata como si lo fuese y se le discrimina y no se le deja ir al trabajo o se le despide. Creo que dentro de las medidas que ha propuesto el Ministerio de Sanidad también se está teniendo en cuenta esta sensibilidad social.