El primer debate electoral en Andalucía se centra en la defensa de lo público y los reproches a Moreno Bonilla por la crisis de los cribados

Los cinco candidatos a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo se ven las caras en el primer debate electoral de cara a las autonómicas. / Captura de pantalla

Los cinco candidatos que optan a la presidencia de la Junta de Andalucía se han visto las caras en el primer debate electoral, once días antes de la celebración de los comicios autonómicos, programados para el próximo 17 de mayo. RTVE Andalucía ha sido el refugio de las propuestas cruzadas entre líderes de distintas formaciones. Un bronco debate, moderado por Xabier Fortes y Laura Clavero, que ha estado marcado por la crisis de los cribados de cáncer de mama que ya afecta a 2.317 mujeres andaluzas.

La llegada de los candidatos ha estado acompañada de símbolos relacionados con el cáncer de mama: José Ignacio García (Adelante Andalucía) ha portado una camiseta con los nombres de estas mujeres formando un mapa de Andalucía; María Jesús Montero (PSOE-A) ha lucido una pulsera rosa de la asociación Amama Huelva; mientras que Antonio Maíllo (Por Andalucía) ha llevado un lazo rosa, también de Amama, en su americana.

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El debate se ha estructurado en tres grandes bloques (economía, políticas sociales y financiación autonómica), aunque a lo largo de la noche se han ido difuminando por momentos. Para comenzar, cada candidato ha contado con 30 segundos para exponer sus motivos por los que debería ser elegido como presidente o presidenta; y ha finalizado el debate con el tradicional minuto de oro. La alusión de lo público, tanto por derecha como izquierda, ha sido el tema más mencionado a lo largo de la noche; mientras que el Partido Popular, a través de su líder y presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha abogado por la estabilidad para revalidar su voto.

Todos los partidos abogan por la promoción de vivienda pública sin medidas específicas durante el debate electoral

La primera fase del debate se ha centrado en vivienda y empleo. Este primer encontronazo ha derivado en un intenso cruce de reproches entre los candidatos, sobre todo desde el sector de la izquierda (PSOE, PA y AA) hacia el actual presidente de la Junta de Andalucía. Por su parte, Moreno Bonilla ha reivindicado haber “cuadruplicado” la promoción de viviendas de protección oficial durante su mandato gracias a la “estabilidad política y a las reformas”.

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El candidato de Vox en las autonómicas, Manuel Gavira, ha comenzado entonces su discurso de odio contra la migración, elevando el concepto de “prioridad nacional” como alternativa frente a cualquier propuesta del resto de formaciones políticas. Gavira ha vinculado, sin datos presentados, la dificultad de acceso a la vivienda con el incremento de la inmigración: “Estoy seguro de que los demás candidatos podrían responder el porqué cualquier inmigrante que acaba de llegar tiene prioridad sobre un andaluz”.

El resto de candidatos han rechazado frontalmente esa tesis. García (Adelante Andalucía) ha acusado a Vox de “pretender engañar a los andaluces” vinculando la falta de viviendas al colectivo migrante, y ha señalado a los “grandes tenedores” y fondos de inversión como responsables de la situación. Lo cual ha reiterado en su comparecencia posterior al debate.

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María Jesús Montero y Juan Manuel Moreno Bonilla, candidatos del PSOE-A y el PP-A, respectivamente, durante el debate electoral en RTVE. / Captura de pantalla

Maíllo (Por Andalucía) ha instado a regular el mercado del alquiler y ha constatado el desequilibrio entre “alquileres de 1.300 euros” y salarios medios de “1.500 euros” en la comunidad andaluza, denunciando que el PP-A se niega a aplicar la Ley de Vivienda estatal. María Jesús Montero, por su parte, ha propuesto ampliar a 400 euros las ayudas al alquiler y financiar hasta el 20 % del precio de la vivienda, lamentando que “los jóvenes no pueden acceder a la vivienda porque para el PP la sanidad y la vivienda son un negocio”.

Durante este bloque ha sido recurrente la polémica sobre la gestión sanitaria. Moreno ha asegurado que los gobiernos socialistas precedentes despidieron a “7.700 profesionales y recortaron 1.500 millones de euros”, mientras que Montero ha defendido que la Cámara de Cuentas certificó la contratación de 947 facultativos adicionales durante su etapa al frente de la Consejería de Salud. Gavira (Vox) ha introducido la “prioridad nacional”, otra vez, para los servicios sanitarios.

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Polarización en torno a la Sanidad: desmantelamiento frente a inversión histórica

El espacio dedicado a la sanidad ha acentuado el enfrentamiento entre el actual ejecutivo y la oposición. José Ignacio García (AA) ha puesto el foco en el caso de los cribados de cáncer de mama, recordando los 217 días transcurridos desde que se tuvo conocimiento del “escándalo” sin haberse esclarecido cuántas personas desarrollaron la enfermedad ni el origen del fallo. Del mismo modo, María Jesús Montero ha afirmado que la demora en la atención médica constituye un “clamor popular” y ha abogado por una mayor protección del derecho a la sanidad pública para evitar el avance de la privatización y el copago.

Antonio Maíllo (Por Andalucía) ha acusado al gobierno de Juanma Moreno de “desmantelar la sanidad y llevarla al colapso”, reiterando que “la ciudadanía merece saber la verdad”. Moreno, por su parte, ha defendido su gestión asegurando que su mandato ha sido el de mayor inversión en sanidad pública y ha anunciado una ley de Garantías Sanitarias para que la contratación de personal y los presupuestos crezcan cada año por mandato legal.

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El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha apuntado que corresponde a Podemos la decisión de integrarse o no de cara a dichos comicios en las listas de Por Andalucía (Europa Press)

La confrontación se ha intensificado con menciones a la herencia recibida, donde el presidente del PP-A ha insistido en los despidos y recortes bajo el PSOE, acusación desmentida por Montero y secundada por datos aportados en el debate, según los cuales la candidata socialista ha refrendado que “los andaluces recuerdan perfectamente el orgullo que era la sanidad pública” durante su gestión y ha atribuido los actuales problemas a decisiones del actual ejecutivo.

Una financiación autonómica caducada: de “ceder” ante los intereses de Cataluña y Euskadi a “Andalucía como la comunidad más beneficiada”

Las acusaciones sobre los posibles privilegios a partidos independentistas en el reparto de la financiación autonómica han centrado la última parte del debate, con especiales reproches lanzados entre Moreno Bonilla y Montero. Según ha manifestado el presidente andaluz, la candidata socialista habría beneficiado a formaciones catalanas y vascas para garantizar la permanencia de Pedro Sánchez en Moncloa, una afirmación que Montero ha tachado de falsa.

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El actual sistema de financiación autonómica, que lleva 13 años sin renovarse, provoca, según Moreno, que Andalucía pierda cada año “más de 1.500 millones de euros”. El candidato del PP en Andalucía ha insistido en que la comunidad andaluza resulta perjudicada en comparación con otras regiones, lo que considera resultado directo de cesiones del Gobierno central a partidos independentistas.

Durante sus intervenciones, Moreno ha criticado la falta de respuesta de la izquierda a las reivindicaciones andaluzas en materia de financiación, subrayando la postura de “ceder” ante los intereses de Cataluña y Euskadi. Frente a estas acusaciones, María Jesús Montero ha negado categóricamente la existencia de “ceder” y ha recordado la propuesta de nuevo modelo de financiación presentada a principios de año, asegurando que “Andalucía es la comunidad más beneficiada” con este planteamiento.

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La candidata socialista ha replicado a Moreno que, aunque el Parlamento andaluz solicitó “4.000 millones de euros más”, la oferta del Gobierno central elevó la cifra hasta “5.700 millones”. Además, ha destacado la propuesta de condonación de deuda: “pidió una condonación de la deuda de 15.000 millones y le ofrecimos 19.000 millones”, ha afirmado Montero dirigiéndose al presidente andaluz.

Un minuto de oro marcado por la defensa de lo público desde la izquierda y la “prioridad nacional” de Vox

El debate ha registrado momentos de tensión entre Gavira y García. El candidato de Vox ha acusado a su homólogo de Adelante Andalucía de ser un “asalariado” de Juanma Moreno al recibir parte de la asignación presupuestaria del grupo parlamentario del PP-A. En respuesta, García ha argumentado que “están tan enfadados porque hace una semana denunciamos a Vox a la Oficina Anticorrupción de la Junta de Andalucía”.

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El minuto final concedido a cada uno de los candidatos, conocido como el minuto de oro, lo ha encabezado la candidata socialista: “Si la enfermedad entra en tu casa, necesitarás un sistema público”. Con una especial atención en los casos de cribado de cáncer de mama, María Jesús Montero ha abogado por mayores servicios públicos de calidad (educación, sanidad, vivienda) bajo un gobierno progresista.

Por su parte, Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, ha alentado a la ciudadanía andaluza a oponerse a “la resignación” a través del voto de su partido. Para ello, ha arremetido contra el gobierno del Partido Popular en la comunidad autónoma por el “daño social” ocasionado. “Vota por ti y por los tuyos” ha sido el lema que ha puesto fin a su minuto final.

El tercer representate en emplear su espacio de 60 segundos sin interrupciones ha sido José Ignacio García Sánchez, líder de Adelante Andalucía. El candidato ha señalado lo público como epicentro de su discurso para pedir el voto de “la izquierda sin mochilas”, como se ha referido a su partido. García Sánchez ha reconocido la dificultad que conllevaría mejorar los servicios públicos, aunque ha defendido la voluntad de su partido.

El turno del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha llegado tras los reproches de sus adversarios a la izquierda de su espectro político, de los que ha señalado que su “objetivo común” no es otro que “romper la mayoría de convivencia y estabilidad”. Sin mencionar la ausencia de gestión de los cribados de cáncer de mama, ha abogado por la creación de “más empleo y más servicios públicos” de la mano de su partido.

"La situación es muy compleja. Sigamos todas las recomendaciones de los servicios de emergencias", ha pedido en declaraciones ante la prensa

Por último, Manuel Gavira, candidato de la formación de ultraderecha Vox ha reiterado el concepto de “prioridad nacional” como santo y seña de su campaña. “Nos merecemos un gobierno que nos devuelva la seguridad”, ha sentenciado. Gavira ha echado mano de los pactos en Aragón y Extremadura con el Partido Popular como ejemplo de lo que podría conseguir con su voto en Andalucía.