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María Jesús Montero está llamada a comparecer en el Senado en plena precampaña andaluza: “Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas”

Los populares le acusan de ser la “directora de esa sucursal” y el “nexo corruptor entre todas las tramas de corrupción sanchista”.

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La ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)
La ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

La ex vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha sido citada para el 16 de abril a comparecer en la comisión de investigación en el Senado que investiga sobre las anomalías en la SEPI, en plena precampaña a las elecciones andaluzas.

El Grupo del PP en el Senado, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha acusado a Montero de ser la “directora de esa sucursal” y el “nexo corruptor entre todas las tramas de corrupción sanchista”.

Los populares rechazan que esto sea una maniobra para perjudicar la campaña electoral de Montero y defienden que el plan de trabajo de la comisión, planteado en febrero, ya contemplaba que el interrogatorio a la exministra de Hacienda fuese uno de los primeros. “En ese momento, en febrero, María Jesús Montero dijo que no habría ningún problema y que iría las veces que hiciera falta. Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas, no”, subrayan fuentes del PP.

En la comisión del Senado comparecerán este lunes 13 la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el vicepresidente, Bartolomé Lora, el miércoles 15; y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, que lo hará el jueves 16.

Los rescates a Plus Ultra y Air Europa y los “números rojos” de Correos

El grupo popular anunció que la investigación se centrará en cuestiones como la designación de Plus Ultra como empresa estratégica, el rescate a Air Europa, el rol del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, las cuentas de Correos, y las circunstancias en torno a una visita en 2020 de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España. “No se si nunca antes una mujer había tenido tanto poder como ella; pero lo que sí sé es que nunca antes una vicepresidenta había estado tan rodeada de corruptos y de corrupción como Montero”, critica el PP.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado desde el Senado cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea. (Fuente: Europa Press; Senado)

La comisión parlamentaria coincide con el desarrollo de otra investigación similar —esta vez judicial— de la Audiencia Nacional, que tiene a la SEPI bajo la lupa de presuntos delitos asociados a fraude y blanqueo de capitales, y con la revisión del encaje legal del rescate a diversas compañías. El enfoque también está en las operaciones de Plus Ultra y en por qué se le consideró una “empresa estratégica”. Los investigadores están analizando la influencia política y el impacto que pudieron ejercer diferentes actores en las decisiones tomadas en años pasados, tanto del Estado como de fuera del país.

Noticia con información de agencias

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