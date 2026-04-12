María Jesús Montero está llamada a comparecer en el Senado en plena precampaña andaluza: “Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas”

La ex vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha sido citada para el 16 de abril a comparecer en la comisión de investigación en el Senado que investiga sobre las anomalías en la SEPI, en plena precampaña a las elecciones andaluzas.
El Grupo del PP en el Senado, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha acusado a Montero de ser la “directora de esa sucursal” y el “nexo corruptor entre todas las tramas de corrupción sanchista”.
Los populares rechazan que esto sea una maniobra para perjudicar la campaña electoral de Montero y defienden que el plan de trabajo de la comisión, planteado en febrero, ya contemplaba que el interrogatorio a la exministra de Hacienda fuese uno de los primeros. “En ese momento, en febrero, María Jesús Montero dijo que no habría ningún problema y que iría las veces que hiciera falta. Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas, no”, subrayan fuentes del PP.
En la comisión del Senado comparecerán este lunes 13 la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el vicepresidente, Bartolomé Lora, el miércoles 15; y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, que lo hará el jueves 16.
Los rescates a Plus Ultra y Air Europa y los “números rojos” de Correos
El grupo popular anunció que la investigación se centrará en cuestiones como la designación de Plus Ultra como empresa estratégica, el rescate a Air Europa, el rol del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, las cuentas de Correos, y las circunstancias en torno a una visita en 2020 de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España. “No se si nunca antes una mujer había tenido tanto poder como ella; pero lo que sí sé es que nunca antes una vicepresidenta había estado tan rodeada de corruptos y de corrupción como Montero”, critica el PP.
La comisión parlamentaria coincide con el desarrollo de otra investigación similar —esta vez judicial— de la Audiencia Nacional, que tiene a la SEPI bajo la lupa de presuntos delitos asociados a fraude y blanqueo de capitales, y con la revisión del encaje legal del rescate a diversas compañías. El enfoque también está en las operaciones de Plus Ultra y en por qué se le consideró una “empresa estratégica”. Los investigadores están analizando la influencia política y el impacto que pudieron ejercer diferentes actores en las decisiones tomadas en años pasados, tanto del Estado como de fuera del país.
Noticia con información de agencias