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Batido de piña y coco, la receta perfecta y refrescante para los días calurosos

Este batido de frutas se ha convertido en un clásico para el verano y el buen tiempo

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Primer plano de un vaso de batido de piña y coco helado, adornado con una rodaja de piña y una sombrilla de papel, sobre una mesa de madera en una cocina.
Un cremoso y refrescante batido de piña y coco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor exótico de un batido de piña y coco es capaz de trasladar a cualquier persona a una playa cálida, al verano y a esa relajación que solo se consigue en ese tipo de lugares. El contraste entre la dulzura de la piña y la suavidad del coco, junto con su textura cremosa y toque refrescante, lo hacen totalmente irresistible.

Perfecto para días calurosos o para meriendas energéticas, este batido de frutas se ha convertido en un clásico para el verano y el buen tiempo. Suele acompañar comidas ligeras o incluso se disfruta solo, muy frío, para hidratar y nutrir el cuerpo de forma natural.

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Receta de batido de piña y coco

El batido de piña y coco es una bebida elaborada triturando piña natural (o en su jugo) con leche de coco y, opcionalmente, un toque de hielo y algún endulzante. Se prepara en pocos minutos y no requiere técnicas complicadas: solo batir y servir.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación: 7 minutos
  • Batido y servicio: 3 minutos

Ingredientes

  • 250 g de piña natural o en su jugo (escurrida)
  • 200 ml de leche de coco
  • 1 yogur natural o griego (opcional para mayor cremosidad)
  • 2 cucharadas de azúcar o miel (ajustar al gusto)
  • 4-6 cubitos de hielo
  • 1 pizca de coco rallado (opcional para decorar)

Cómo hacer batido de piña y coco, paso a paso

  • Pela la piña y córtala en trozos pequeños. Si usas piña en su jugo, escúrrela bien.
  • Coloca la piña, la leche de coco, el yogur y el azúcar (o miel) en el vaso de la batidora.
  • Añade los cubitos de hielo.
  • Bate todo junto a máxima velocidad hasta que la mezcla quede muy fina y homogénea.
  • Prueba y ajusta el punto de dulzor si es necesario.
  • Sirve al momento, bien frío, en vasos altos.
  • Decora con una pizca de coco rallado para darle un toque especial.

Consejo: Si quieres un batido más líquido, añade un poco de agua fría o hielo adicional.

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Truco de chef: Para mayor intensidad, utiliza piña muy madura y leche de coco de buena calidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

2 vasos grandes o 3 medianos.

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 170-200 kcal
  • Hidratos de carbono: 30 g
  • Grasas: 7 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 24 horas en nevera, bien tapado. Se recomienda consumirlo recién hecho para evitar oxidación y pérdida de sabor.

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