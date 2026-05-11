Batido de piña y coco, la receta perfecta y refrescante para los días calurosos

Un cremoso y refrescante batido de piña y coco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor exótico de un batido de piña y coco es capaz de trasladar a cualquier persona a una playa cálida, al verano y a esa relajación que solo se consigue en ese tipo de lugares. El contraste entre la dulzura de la piña y la suavidad del coco, junto con su textura cremosa y toque refrescante, lo hacen totalmente irresistible.

Perfecto para días calurosos o para meriendas energéticas, este batido de frutas se ha convertido en un clásico para el verano y el buen tiempo. Suele acompañar comidas ligeras o incluso se disfruta solo, muy frío, para hidratar y nutrir el cuerpo de forma natural.

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Receta de batido de piña y coco

El batido de piña y coco es una bebida elaborada triturando piña natural (o en su jugo) con leche de coco y, opcionalmente, un toque de hielo y algún endulzante. Se prepara en pocos minutos y no requiere técnicas complicadas: solo batir y servir.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 7 minutos

Batido y servicio: 3 minutos

Ingredientes

250 g de piña natural o en su jugo (escurrida)

200 ml de leche de coco

1 yogur natural o griego (opcional para mayor cremosidad)

2 cucharadas de azúcar o miel (ajustar al gusto)

4-6 cubitos de hielo

1 pizca de coco rallado (opcional para decorar)

Cómo hacer batido de piña y coco, paso a paso

Pela la piña y córtala en trozos pequeños. Si usas piña en su jugo, escúrrela bien.

Coloca la piña, la leche de coco, el yogur y el azúcar (o miel) en el vaso de la batidora.

Añade los cubitos de hielo.

Bate todo junto a máxima velocidad hasta que la mezcla quede muy fina y homogénea.

Prueba y ajusta el punto de dulzor si es necesario.

Sirve al momento, bien frío, en vasos altos.

Decora con una pizca de coco rallado para darle un toque especial.

Consejo: Si quieres un batido más líquido, añade un poco de agua fría o hielo adicional.

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Truco de chef: Para mayor intensidad, utiliza piña muy madura y leche de coco de buena calidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

2 vasos grandes o 3 medianos.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 170-200 kcal

Hidratos de carbono: 30 g

Grasas: 7 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 24 horas en nevera, bien tapado. Se recomienda consumirlo recién hecho para evitar oxidación y pérdida de sabor.

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