Batido de piña y coco, la receta perfecta y refrescante para los días calurosos

El sabor exótico de un batido de piña y coco es capaz de trasladar a cualquier persona a una playa cálida, al verano y a esa relajación que solo se consigue en ese tipo de lugares. El contraste entre la dulzura de la piña y la suavidad del coco, junto con su textura cremosa y toque refrescante, lo hacen totalmente irresistible.
Perfecto para días calurosos o para meriendas energéticas, este batido de frutas se ha convertido en un clásico para el verano y el buen tiempo. Suele acompañar comidas ligeras o incluso se disfruta solo, muy frío, para hidratar y nutrir el cuerpo de forma natural.
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Receta de batido de piña y coco
El batido de piña y coco es una bebida elaborada triturando piña natural (o en su jugo) con leche de coco y, opcionalmente, un toque de hielo y algún endulzante. Se prepara en pocos minutos y no requiere técnicas complicadas: solo batir y servir.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 7 minutos
- Batido y servicio: 3 minutos
Ingredientes
- 250 g de piña natural o en su jugo (escurrida)
- 200 ml de leche de coco
- 1 yogur natural o griego (opcional para mayor cremosidad)
- 2 cucharadas de azúcar o miel (ajustar al gusto)
- 4-6 cubitos de hielo
- 1 pizca de coco rallado (opcional para decorar)
Cómo hacer batido de piña y coco, paso a paso
- Pela la piña y córtala en trozos pequeños. Si usas piña en su jugo, escúrrela bien.
- Coloca la piña, la leche de coco, el yogur y el azúcar (o miel) en el vaso de la batidora.
- Añade los cubitos de hielo.
- Bate todo junto a máxima velocidad hasta que la mezcla quede muy fina y homogénea.
- Prueba y ajusta el punto de dulzor si es necesario.
- Sirve al momento, bien frío, en vasos altos.
- Decora con una pizca de coco rallado para darle un toque especial.
Consejo: Si quieres un batido más líquido, añade un poco de agua fría o hielo adicional.
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Truco de chef: Para mayor intensidad, utiliza piña muy madura y leche de coco de buena calidad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
2 vasos grandes o 3 medianos.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 170-200 kcal
- Hidratos de carbono: 30 g
- Grasas: 7 g
- Proteínas: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Hasta 24 horas en nevera, bien tapado. Se recomienda consumirlo recién hecho para evitar oxidación y pérdida de sabor.
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