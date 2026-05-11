Adiós a los felpudos: esta es la nueva tendencia que triunfa en 2026 entre los diseñadores de interior

Una persona se limpia los zapatos en el felpudo (Canva)

La entrada de nuestro hogar es el primer vistazo a nuestro refugio personal y el preludio de la historia que cuenta nuestra decoración de interiores. Sin embargo, durante décadas, un objeto se ha resistido a evolucionar tanto estética como funcionalmente: el tradicional felpudo. Ahora, en pleno 2026, una pequeña revolución está transformando el umbral de nuestros hogares, dictando que ya no es necesario sacrificar la armonía visual en nombre de la simple utilidad. Los decoradores han sentenciado el fin del anticuado paillasson para dar paso a una nueva alternativa mucho más eficaz y elegante.

Además, los interiores modernos demandan hoy soluciones mucho más saludables para mantener un ambiente impecable, dejando en evidencia los límites sanitarios de estos clásicos limpiabarros que acumulan pacientemente las bacterias con cada pisada que llega del exterior. Por esto mismo, la alfombra de interior se ha posicionado por encima del tradicional felpudo para ser el encargado de limpiarte la suela antes de que entres a casa.

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Y es que los materiales del paillasson hacen que tengan una estética rugosa, tonos apagados y, sobre todo, una dudosa higiene. Por eso, una casa pensada para perdurar en el tiempo y ofrecer un ambiente reconfortante de estilo slow life no merece un rectángulo áspero que pierde fibras de manera constante. Al final, este desgaste genera un desorden visual diario que contradice por completo la filosofía de un hogar fácil de vivir y de mantener.

Una alfombra de interior en la entrada de casa (Canva)

Un nido de microbios que atrapan polvo y humedad

El clásico felpudo de entrada está, sin lugar a duda, viviendo sus últimas horas frente a nuestras puertas, como avisan desde Trucmanía. A pesar de haber sido considerado durante mucho tiempo como un elemento indispensable en cualquier vivienda, su funcionalidad real es mucho menos duradera de lo que solemos esperar. Y es que los materiales rústicos tradicionales, como la popular fibra de coco o los revestimientos de plástico, tienden a desmoronarse rápidamente, convirtiéndose en verdaderos nidos de microbios que atrapan polvo, humedad y una cantidad impresionante de suciedad invisible.

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Para sustituirlo, la alfombra de interior lavable ha llegado para cambiar radicalmente los códigos del recibidor en este 2026. Su gran promesa es sumamente liberadora: basta con meter la alfombra en la lavadora para que recupere una higiene irreprochable y unos colores deslumbrantes.

Una alfombra de interior en la entrada de casa (Canva)

No hay que dejarse engañar por su diseño fino y elegante, ya que este textil cuenta con una tecnología y una eficacia implacables. Sus fibras inteligentes y texturas absorbentes están específicamente diseñadas para atrapar el agua residual de la lluvia, así como la pequeña gravilla de los zapatos, evitando con gran eficacia la propagación de marcas y suciedad en pasillos claros o delicados suelos de parqué.

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¿Cómo escojo la alfombra perfecta?

Aunque para lograr un aspecto verdaderamente atemporal, los decoradores recomiendan apostar por composiciones cromáticas claras, estampados bereberes suavizados o discretas formas geométricas. En este sentido, los tonos inspirados en la naturaleza, como el terracota, el verde salvia o el clásico beige lino, se integran a la perfección con pequeños muebles de entrada, como una consola de madera bruta o unos prácticos canastos de almacenaje confeccionados en mimbre natural. Al tratar el recibidor como una pieza clave, se logra fusionar la resistencia del tapiz con el entorno para un impacto visual perfecto.