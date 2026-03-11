España

Batido de remolacha: una receta rápida, sencilla y muy nutritiva para cuidar tu salud esta primavera

Una bebida refrescante rica en vitaminas, antioxidantes y minerales que puedes preparar en pocos minutos

Guardar
Batido de remolacha. (AdobeStock)
Batido de remolacha. (AdobeStock)

La remolacha es uno de los tubérculos más llamativos que hay debido a su color carmesí. Sin embargo, su regusto dulce tan característico hace que tenga un sabor muy característico. Aunque en España lo habitual es que se consuma en ensaladas y guarniciones, prepararlo en forma de batido permite consumirlo casi a cualquier hora del día.

Uno de los puntos positivos de esta receta es que se hace en menos de 10 minutos y es muy sencilla de hacer. Se prepara triturando remolacha cocida con un toque de yogur natural o kéfir, limón y un poco de agua fría. El resultado es una bebida ligera y cremosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos
    • Preparación: 3 minutos
    • Batido: 2 minutos

Ingredientes

  1. 1 remolacha mediana cocida
  2. 125 g de yogur natural (puede ser yogur griego o kéfir)
  3. 1 cucharada de zumo de limón recién exprimido
  4. 100 ml de agua fría
  5. 1 pizca de sal
  6. Hielo al gusto
  7. Una manzana verde (opcional)

Cómo hacer batido de remolacha, paso a paso

  1. Prepara los ingredientes. Lava bien la remolacha si es fresca y pélala si es necesario. Después, córtala en dados pequeños para que sea más fácil triturarla. Si decides añadir manzana, lávala también, retira el corazón y córtala en trozos de tamaño similar. Cuanto más pequeños sean los trozos, más fácil será conseguir una textura suave.
  2. Añade todos los ingredientes a la batidora. Introduce en el vaso de la batidora la remolacha troceada, el yogur natural, el zumo de limón, un poco de agua, una pizca de sal y algunos cubitos de hielo.
  3. Tritura hasta obtener una mezcla homogénea. Bate todos los ingredientes durante aproximadamente uno o dos minutos. Hazlo hasta que la mezcla tenga una textura uniforme, sin grumos y con un aspecto cremoso.
  4. Ajusta la textura del batido. Si notas que el batido queda demasiado espeso, añade un poco más de agua y vuelve a batir unos segundos. De esta forma podrás conseguir la consistencia que prefieras, más ligera o más densa.

Consejo clave: utiliza yogur natural sin azúcar para evitar que el sabor dulce domine la mezcla y conseguir un equilibrio más fresco y ligero.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Con estas cantidades obtendrás aproximadamente dos vasos de batido. Si necesitas más, puedes duplicar o ajustar los ingredientes manteniendo las mismas proporciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 60 kcal
  • Hidratos de carbono: 9 g
  • Proteínas: 3 g
  • Grasas: 1,5 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y el peso excacto.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir el batido en el momento para disfrutar mejor de su sabor, textura y propiedades nutricionales. No obstante, si sobra, puede guardarse en la nevera en un recipiente hermético durante un máximo de 24 horas. Es normal que con el paso del tiempo algunos ingredientes se separen ligeramente, por lo que conviene remover o agitar el batido antes de beberlo para que vuelva a quedar bien mezclado.

Temas Relacionados

Alimentación saludableRecetasRecetas EspañaRecetas saludablesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un actor de 72 años encuentra “un tesoro” de 1963 entre los papeles de sus padres: podrían valer 50.000 euros

Aunque en un principio el documento podría estar prescrito, la ley dicta que se empieza a contar en el momento del descubrimiento

Un actor de 72 años

Shakira elige la versión feminista de ‘La revuelta’ para su única entrevista en España y RTVE premia a Henar Álvarez: pasará ‘Al cielo con ella’ a La 1

El programa de Henar Álvarez que actualmente se emite en La 2 dará el salto a la cadena principal de Televisión Española

Shakira elige la versión feminista

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Las exigencias de la patronal se han dado en el marco de una reunión urgente mantenida este miércoles con el Ejecutivo, ante el aumento de los precios como consecuencia de la guerra en Oriente Medio

Los transportistas amenazan con un

Ya son 11 las mujeres asesinadas en España en 2026 tras el feminicidio en Miranda de Ebro

Dolores es la única de las tres víctimas mortales de este suceso reconocida en la estadística oficial como fallecida por violencia machista

Ya son 11 las mujeres

Una gasolinera de Carrefour ofrece por error gasolina a un céntimo y desata el caos entre los conductores: “Fue una simple errata”

La guerra en Oriente Medio ha disparado los precios de la gasolina en Europa

Una gasolinera de Carrefour ofrece
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya son 11 las mujeres

Ya son 11 las mujeres asesinadas en España en 2026 tras el feminicidio en Miranda de Ebro

Donald Trump critica de nuevo a España por no autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón: “No está cooperando en absoluto”

Felipe VI se reúne con María Corina Machado en Chile en los actos de toma de posesión de José Antonio Kast

Detenidos dos hombres por acosar a Ione Belarra, líder de Podemos, a través de Instagram

Un concejal del PSOE de Madrid pide protección policial tras denunciar “amenazas de muerte” en redes sociales por criticar la gestión urbanística del PP

ECONOMÍA

Los transportistas amenazan con un

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

La demolición de Operación Campamento finalizará en junio: “Empezaremos a construir cuando el Ayuntamiento apruebe el proyecto de urbanización”

El precio mayorista de la electricidad se desploma un 32% para este jueves y registra valores negativos

DEPORTES

Real Madrid - Manchester City,

Real Madrid - Manchester City, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud

Juan José Morillas, el nutricionista del PSG de Luis Enrique: “No comemos la suficiente proteína que deberíamos”

Un aficionado del FC Barcelona viaja a Newcastle para el partido de Champions y acaba a 600 km en el estadio equivocado

A qué hora y dónde ver el partido de octavos de final de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City