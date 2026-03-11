Batido de remolacha: una receta rápida, sencilla y muy nutritiva para cuidar tu salud esta primavera

Batido de remolacha. (AdobeStock)

La remolacha es uno de los tubérculos más llamativos que hay debido a su color carmesí. Sin embargo, su regusto dulce tan característico hace que tenga un sabor muy característico. Aunque en España lo habitual es que se consuma en ensaladas y guarniciones, prepararlo en forma de batido permite consumirlo casi a cualquier hora del día.

Uno de los puntos positivos de esta receta es que se hace en menos de 10 minutos y es muy sencilla de hacer. Se prepara triturando remolacha cocida con un toque de yogur natural o kéfir, limón y un poco de agua fría. El resultado es una bebida ligera y cremosa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos Preparación: 3 minutos Batido: 2 minutos



Ingredientes

1 remolacha mediana cocida 125 g de yogur natural (puede ser yogur griego o kéfir) 1 cucharada de zumo de limón recién exprimido 100 ml de agua fría 1 pizca de sal Hielo al gusto Una manzana verde (opcional)

Cómo hacer batido de remolacha, paso a paso

Prepara los ingredientes. Lava bien la remolacha si es fresca y pélala si es necesario. Después, córtala en dados pequeños para que sea más fácil triturarla. Si decides añadir manzana, lávala también, retira el corazón y córtala en trozos de tamaño similar. Cuanto más pequeños sean los trozos, más fácil será conseguir una textura suave. Añade todos los ingredientes a la batidora. Introduce en el vaso de la batidora la remolacha troceada, el yogur natural, el zumo de limón, un poco de agua, una pizca de sal y algunos cubitos de hielo. Tritura hasta obtener una mezcla homogénea. Bate todos los ingredientes durante aproximadamente uno o dos minutos. Hazlo hasta que la mezcla tenga una textura uniforme, sin grumos y con un aspecto cremoso. Ajusta la textura del batido. Si notas que el batido queda demasiado espeso, añade un poco más de agua y vuelve a batir unos segundos. De esta forma podrás conseguir la consistencia que prefieras, más ligera o más densa.

Consejo clave: utiliza yogur natural sin azúcar para evitar que el sabor dulce domine la mezcla y conseguir un equilibrio más fresco y ligero.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Con estas cantidades obtendrás aproximadamente dos vasos de batido. Si necesitas más, puedes duplicar o ajustar los ingredientes manteniendo las mismas proporciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 60 kcal

Hidratos de carbono: 9 g

Proteínas: 3 g

Grasas: 1,5 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y el peso excacto.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir el batido en el momento para disfrutar mejor de su sabor, textura y propiedades nutricionales. No obstante, si sobra, puede guardarse en la nevera en un recipiente hermético durante un máximo de 24 horas. Es normal que con el paso del tiempo algunos ingredientes se separen ligeramente, por lo que conviene remover o agitar el batido antes de beberlo para que vuelva a quedar bien mezclado.