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Luces de freno intermitentes, la medida que será obligatoria en los países de la Unión Europea

Bruselas exigirá desde 2026 un sistema de frenada de emergencia con luces intermitentes para reducir los accidentes por alcance en carretera

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Un coche con las luces traseras encendidas (Freepik)
Un coche con las luces traseras encendidas (Freepik)

La Unión Europea dará un nuevo paso en su estrategia para reducir los accidentes de tráfico a partir del 7 de julio de 2026, fecha en la que será obligatorio que todos los vehículos de nueva matriculación incorporen un sistema de señalización de frenada de emergencia conocido como Emergency Stop Signal (ESS). La medida afectará al conjunto del mercado comunitario, dentro del Reglamento UE 2019/2144 sobre seguridad vial y homologación de vehículos.

El sistema no modifica la forma habitual de utilizar el coche, pero sí cambia la manera en la que el vehículo comunica una situación de peligro al resto de conductores. Cuando se produzca una frenada brusca a más de 50 kilómetros por hora, las luces de freno traseras comenzarán a parpadear rápidamente para advertir a quienes circulan detrás de que existe un riesgo inmediato de colisión.

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La Comisión Europea considera que este tipo de avisos visuales puede contribuir a reducir los alcances traseros, uno de los accidentes más frecuentes en las carreteras europeas. La intención es ganar unas décimas de segundo en la reacción del conductor que circula detrás, un margen que puede resultar decisivo para evitar el impacto o disminuir su gravedad.

Cómo funciona el sistema ESS

El Emergency Stop Signal solo se activa en situaciones de frenada de emergencia. En una desaceleración normal, las luces de freno seguirán funcionando de forma convencional y permanecerán fijas. El parpadeo rápido únicamente aparecerá cuando el vehículo detecte una desaceleración brusca superior a los seis metros por segundo al cuadrado y siempre que el coche circule por encima de los 50 kilómetros por hora.

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Un coche con las luces traseras encendidas (Freepik)
Un coche con las luces traseras encendidas (Freepik)

Para ello, el automóvil utiliza distintos sensores y sistemas electrónicos ya presentes en muchos modelos actuales. La unidad de control analiza en tiempo real la información procedente del ABS, la presión ejercida sobre el pedal del freno y la velocidad del vehículo. Cuando interpreta que se está produciendo una maniobra crítica, activa la intermitencia de los pilotos traseros y, en algunos casos, también de las luces de emergencia.

La lógica detrás de esta tecnología parte de un principio sencillo: el cerebro humano percibe con mayor rapidez una señal luminosa intermitente que una fija. Según los datos manejados por los organismos europeos, ese tiempo de reacción adicional puede traducirse en alrededor de 4,5 metros menos de distancia de frenado para el conductor que circula detrás.

La implantación del ESS no supondrá cambios para los vehículos ya matriculados. La obligación afectará exclusivamente a los coches, furgonetas, camiones y autobuses que se matriculen por primera vez en la Unión Europea a partir de julio de 2026. Los automóviles que ya estén en circulación no tendrán que instalar este sistema ni realizar adaptaciones técnicas.

La introducción de las luces de freno intermitentes forma parte de un paquete más amplio de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conocidos como ADAS. La Unión Europea ya comenzó a exigir parte de estas tecnologías en 2024 para los nuevos modelos homologados, pero ahora la normativa se extenderá a todas las nuevas matriculaciones, incluso aunque se trate de vehículos derivados de plataformas anteriores.

Según han informado desde el Consorcio de Bomberos en redes sociales, el accidente ha provocado fuego en la planta baja de la casa, obligando a una actuación urgente en la que participaron cuatro dotaciones procedentes de los parques de Torrent y Paterna, junto a un sargento de Torrent y un oficial

El objetivo comunitario es reducir el peso del error humano en los accidentes de tráfico mediante automatismos y sistemas de asistencia capaces de advertir, corregir o intervenir cuando detectan una situación de peligro.

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