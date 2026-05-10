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Batido de açaí y plátano: una bebida saludable para refrescarte durante los días de calor

Una receta sencilla para darle un toque de color a tu verano

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Un vaso de batido de açai y plátano, con gotas de condensación, rodajas de plátano y granola, sobre una mesa de madera bajo el sol.
Batido de açai con plátano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El açaí es uno de los alimentos que más de moda se han puesto en el último año. Su popularidad ha crecido especialmente en el mundo de la alimentación saludable gracias a su alto contenido en antioxidantes y a la versatilidad que ofrece. Si estás buscando una receta refrescante para los días de calor, este batido es una gran opción.

Ingredientes

  1. 100 g de pulpa de açaí congelada o 2 cucharadas de açaí en polvo
  2. 1 plátano maduro
  3. 100 g de frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas)
  4. 150 ml de bebida vegetal (avena, almendra, soja) o leche desnatada
  5. 1 cucharadita de semillas de chía o lino (opcional)
  6. 1 puñado de frutos secos (almendras o nueces) para decorar
  7. Endulzante al gusto (stevia o eritritol)

Cómo hacer batido de açaí saludable, paso a paso

  1. Coloca en el vaso de la batidora la pulpa de açaí junto con el plátano previamente troceado y los frutos rojos. Puedes utilizar frutas frescas o congeladas, aunque estas últimas ayudarán a conseguir una textura mucho más cremosa y refrescante, especialmente en épocas de calor.
  2. Añade la bebida vegetal o la leche desnatada poco a poco. La cantidad de líquido puede ajustarse según la consistencia que prefieras.
  3. Incorpora las semillas de chía o de lino si deseas enriquecer la receta con un aporte extra de fibra, grasas saludables y omega 3. Además de mejorar el valor nutricional, también ayudan a aportar una textura ligeramente más densa y saciante.
  4. Tritura todos los ingredientes durante varios segundos hasta obtener una mezcla completamente homogénea, cremosa y sin grumos. Si observas que queda demasiado espesa, puedes añadir un poco más de líquido y volver a batir unos segundos más.
  5. Prueba la mezcla y ajusta el dulzor a tu gusto incorporando una pequeña cantidad de stevia, eritritol o cualquier otro endulzante que prefieras. Vuelve a triturar brevemente para que quede perfectamente integrado en la preparación.
  6. Sirve el batido inmediatamente en un vaso grande o en un bol si prefieres una presentación más completa y decorativa.
  7. Como toque final, puedes decorar la superficie con frutos secos, semillas o algo más de fruta fresca para aportar contraste de texturas. Si prefieres un resultado todavía más espeso y frío, añade un par de cubitos de hielo antes de triturar o reduce ligeramente la cantidad de líquido utilizada.
Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para dos vasos. Si quieres más cantidad, aumenta los ingredientes de manera proporcional para no perder su sabor y textura.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 4 g
  • Carbohidratos: 32 g

Cabe señalar que estas son estimaciones aproximadas, y los valores precisos pueden variar significativamente en función de las marcas y tipos específicos de ingredientes utilizados, así como del tamaño exacto de las porciones servidas y el método de preparación empleado.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumirlo en el momento para mantener su textura y frescura. Si lo guardas, mantenlo en la nevera un máximo de 2 días. Es importante que remuevas bien antes de volver a beber.

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