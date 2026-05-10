Tarta de queso y chocolate baja en azúcar: una receta saludable para saciar tu antojo de dulce que se prepara en menos de 30 minutos

Perfecta para quienes buscan un postre cremoso y delicioso, con ingredientes ligeros y apta para dietas bajas en calorías

Primer plano de una tarta de queso y chocolate con leche de color marrón claro, con superficie ligeramente agrietada y textura cremosa, servida en un plato blanco.
Imagen de recurso de tarta de queso y chocolate. (Imagen Infobae)

Las recetas saludables han ganado cada vez más protagonismo en los últimos años, especialmente aquellas que permiten disfrutar de un postre dulce sin recurrir al azúcar. En este contexto, la tarta de queso y chocolate se ha convertido en una gran opción para poner el broche de oro a tus comidas. Además, esta versión puede prepararse en apenas 25 minutos y utiliza ingredientes fáciles de encontrar y ricos en proteínas.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

  1. 1 yogur 0% desnatado
  2. 2 cucharadas grandes de queso crema light
  3. 2 cucharadas grandes de crema de avellanas (sin azúcar)
  4. 2 cucharaditas de cacao en polvo sin azúcar
  5. Endulzante al gusto
  6. 2 huevos

Cómo hacer tarta de queso y chocolate sin azúcar, paso a paso

  1. Coloca en una batidora el yogur 0% desnatado, el queso crema light, la crema de avellanas, el cacao en polvo, el endulzante elegido y los huevos. Es importante que todos los ingredientes estén bien integrados desde el principio para conseguir una textura cremosa y uniforme en el resultado final.
  2. Tritura todos los ingredientes durante varios minutos hasta obtener una mezcla completamente homogénea, cremosa y sin grumos. Si es necesario, detén la batidora un par de veces para bajar los restos que hayan quedado pegados en las paredes del recipiente y asegurarte de que todo quede perfectamente mezclado.
  3. Prepara un molde apto para horno o freidora de aire. Puedes forrarlo con papel vegetal para facilitar el desmoldado o, si lo prefieres, engrasarlo ligeramente con unas gotas de aceite o mantequilla. Después, vierte la mezcla con cuidado y distribúyela de forma uniforme para que la cocción sea homogénea.
  4. Cocina la tarta a 190ºC durante aproximadamente 20 minutos, dependiendo de la potencia del horno o de la freidora de aire.
  5. Una vez lista, sácala y déjala reposar dentro del molde durante varios minutos. Este paso es importante, ya que el calor residual ayudará a que termine de cuajarse correctamente. Después, desmóldala con cuidado para evitar que se rompa.
  6. Cuando haya alcanzado la temperatura ambiente, guarda la tarta en la nevera durante al menos una hora antes de consumirla. El reposo en frío mejora notablemente la textura, haciendo que quede más firme y cremosa.
  7. Como consejo final, evita sobrecocinar la tarta. Aunque pueda parecer poco hecha al sacarla, si el centro todavía tiembla ligeramente, terminará asentándose durante el enfriado y conservará una textura mucho más jugosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación da para 6 porciones aproximadamente, aunque dependerá del tamaño del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 130 kcal aprox.
  • Proteínas: 8 g
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos netos: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones aproximadas, y los valores precisos pueden variar significativamente en función de las marcas y tipos específicos de ingredientes utilizados, así como del tamaño exacto de las porciones servidas y el método de preparación empleado.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera durante 4 días, siempre tapada o en recipiente hermético para que no absorba otros olores.

