Nico Williams enciende todas las alarmas tras abandonar el partido ante el Valencia lesionado: podría peligrar para el Mundial 2026

El jugador del Athletic Club Nico Williams (Europa Press)

Nico Williams generó una gran preocupación en San Mamés durante el último partido del Athletic Club. La inquietud no surgió por alguna jugada espectacular ni por un gol, sino por una lesión que lo obligó a abandonar el campo antes del descanso. El extremo cayó al suelo en el minuto 35, sin poder continuar debido a molestias musculares en los isquiotibiales. Su hermano Iñaki fue el encargado de sustituirlo, mientras en el estadio se percibía la incertidumbre sobre la gravedad del problema y su posible repercusión en la convocatoria para el próximo Mundial.

La lesión de Nico llega en un momento especialmente delicado, ya que el futbolista apenas había recuperado sensaciones positivas tras una larga etapa marcada por la pubalgia. Durante varios meses, esta dolencia lo mantuvo alejado de su mejor versión y limitó su participación en los partidos. En la última jornada, frente al Alavés, Nico había logrado dejar atrás esas molestias y fue protagonista de la victoria del Athletic al marcar dos goles que resultaron decisivos para la remontada. Este regreso exitoso le permitió sumar confianza, tanto en el plano personal como en el colectivo, y alimentó las expectativas de cara al tramo final de la temporada y la proximidad del torneo mundialista.

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El encuentro ante el Alavés supuso un punto de inflexión en la temporada de Nico, quien volvía a San Mamés con la intención de consolidar su mejoría y seguir aportando al equipo. Sin embargo, la lesión muscular sufrida durante el partido cambió el escenario y provocó preocupación en el cuerpo técnico, los compañeros y la afición, sobre todo por la cercanía con el Mundial y la inminente publicación de la lista de convocados de Luis de la Fuente. El seleccionador nacional debe anunciar a sus elegidos en menos de dos semanas, por lo que cualquier contratiempo físico cobra una importancia especial para los futbolistas que aspiran a estar en la cita internacional.

El delantero del Athletic Nico Williams (EFE/Adrián Ruiz Hierro)

Tras abandonar el terreno de juego, se confirmó que Nico Williams se someterá a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión. Estas pruebas, programadas para el lunes siguiente al partido, serán determinantes para saber si el extremo podrá recuperarse a tiempo y estar disponible para la selección española. Aunque logró retirarse por su propio pie, la incertidumbre se mantiene hasta conocer el diagnóstico definitivo, ya que una lesión muscular a un mes del inicio de una competición tan importante puede comprometer sus opciones de participar.

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La sustitución de Laporte

La jornada para el Athletic Club se complicó aún más con la sustitución de Aymeric Laporte en el descanso. El defensa central, habitual en las convocatorias de la selección, tampoco completó el encuentro. En el caso de Laporte, la decisión de relevarlo estuvo motivada por una tarjeta amarilla que había recibido en la primera mitad y por algunas discusiones con el árbitro que podrían haber supuesto un riesgo de expulsión en la segunda parte. El cuerpo técnico prefirió evitar cualquier situación que dejara al equipo en inferioridad numérica, sobre todo en un partido marcado por la tensión y la importancia de los puntos en juego.

Los aficionados del Athletic Club están de enhorabuena. El extremo internacional español Nico Williams ha renovado con el Athletic Club hasta 2035, y por tanto no fichará por el FC Barcelona, según ha confirmado este viernes el club bilbaíno (Fuente: europa press/ Athletic club/ seleccion española)

Las lesiones y precauciones adoptadas dejan al Athletic con varias incógnitas de cara a los próximos compromisos y mantienen la atención puesta en la evolución de sus jugadores. La situación de Nico Williams, en particular, será seguida de cerca por el club y por la selección española, que aguarda las pruebas médicas para saber si podrá contar con él en el Mundial. Los próximos días serán determinantes para aclarar el futuro inmediato del extremo y del central en el contexto de la máxima competición internacional.

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