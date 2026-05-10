Lidia Santos, camarera de ‘First Dates’: “Estoy soltera y abierta al amor. Si me piden una cita, la tendría”

¿Ha cambiado la forma de amar? Lidia Santos, camarera de 'First Dates', reflexiona sobre el impacto de la tecnología en las relaciones y defiende un amor 'a la antigua', lleno de detalles y romanticismo.

La primera vez que el rostro de Lidia Santos debutó en First Dates fue en septiembre de 2025, en sustitución de Laura Boado. Sin embargo, el público ya conocía su rostro tras haber protagonizado diferentes momentos en la pequeña pantalla gracias a su participación en Supervivientes 2019. Aunque lleva relativamente poco tiempo junto en el espacio presentado por Carlos Sobera, lo cierto es que su corta experiencia le ha permitido forjarse su propia visión sobre el amor. Y es que tras meses observando flechazos y desplantes de los solteros y solteras en las citas, la de Málaga se ha dado cuenta de cómo han cambiado las relaciones y las reglas del juego.

En el marco del décimo aniversario de emisión del espacio en Mediaset, la modelo confiesa a Infobae que el secreto del éxito del programa se encuentra en que es “superreal y auténtico”. “Todo el mundo que viene aquí es cien por cien como es y creo que al final cuando algo es auténtico y real siempre sale bien”, asegura a este medio. Y es precisamente esa transparencia la que permite que surjan historias que rompen los esquemas de la propia plantilla del programa. Han sido varias las parejas a las que Lidia Santos ha acompañado desde su llegada al formato. Y, entre ellas, hay una que marcó un antes y un después en su vida.

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Lidia Santos, nueva camarera del programa 'First Dates'. (Mediaset España)

“Una historia que me conmovió mucho fue la de dos personas mayores que se aquejaban mucho de la soledad, de que pasaban mucho tiempo a solas. Llegaron aquí al restaurante y se enamoraron, pero a primera vista. O sea, desde el minuto uno, ya los dos estaban acaramelados, diciéndose cosas bonitas y felices de conocerse”, expresa la malagueña con emoción a este medio, dejando claro que aquella cita le hizo “tener una esperanza de verdad en el amor y pensar que de verdad para el amor no hay edad”. “Se me quedó grabado en el alma y siempre que tengo, a lo mejor algún episodio que me pasa en mis relaciones, pienso en que no hay edad para el amor y me consuelo”, admite.

“Soy de la vieja escuela, me gusta el amor a la antigua”

Para ella, las relaciones amorosas actuales poco tienen que ver con lo que eran y, en este sentido, Lidia Santos asegura que uno de los grandes males son las apps de citas. “Creo que a lo largo de los años , las relaciones han cambiado muchísimo, la forma de relacionarnos y sobre todo, el tema de las aplicaciones y de las citas a través del teléfono. Creo que ha hecho mucho daño, que se están perdiendo mucho los valores, los detalles y el amor, ese amor antiguo de antes, romántico y pasional”, sostiene, haciendo referencia a la importancia de la sencillez.

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Elenco del programa 'First Dates'. (Mediaset España)

“Yo soy un poquito de la vieja escuela y echo mucho de menos esos detalles. Una flor, una nota... ya no es ni gastarte dinero, es escribirte una nota con palabras bonitas”, asegura, poco antes de puntualizar que “todavía hay gente que sigue aún siendo así, lo que pasa es que cuando llega este tipo de personas no nos gusta, que es lo peor. Nos gusta lo otro sabes”. Pese a que el amor no ha tocado todavía la puerta de Lidia Santos, lo cierto es que ella no pierde las esperanzas de encontrar una persona que encaje en su vida. “Estoy soltera y abierta al amor. Si aún no ha llegado pues ya llegará, pero la verdad es que si vienen a pedirme una cita, yo la tendría”, admite, entre risas.

Eso sí, el ‘máster’ intensivo que está cursando en First Dates le ha servido para saber exactamente qué terreno no pisaría jamás. “Me he quedado con lo que no hay que hacer en una cita que con lo que hay que hacer. Aquí ves muchísimas situaciones y aprendes muchísimo y es verdad que en alguna cita sí que ha habido a lo mejor alguna falta de respeto, algún comentario despectivo o alguna mirada o gesto... entonces es algo que jamás haría en una primera cita”, detalla.

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Lidia Santos en 'First Dates' (MEDIASET ESPAÑA).

Respecto a su futuro, Lidia Santos tiene claro que, por ahora, está centrada cien por cien en la oportunidad que le ha dado First Dates. “En esta vida uno puede hacer de todo, pero yo estoy muy feliz aquí. Acabo de llegar como quien dice y quiero vivir mi etapa en First Dates. Estoy supercontenta y superfeliz y lo que venga después ya se verá“, zanja.