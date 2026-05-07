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Así es la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del hospital Gómez Ulloa de Madrid, al que son trasladados los españoles del crucero de hantavirus: siete camas y un laboratorio BSL-3

El complejo cuenta con protocolos estrictos para el tratamiento de enfermedades infecciosas

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Una persona en scrubs azules asiste a otra poniéndose un traje de protección biológica azul con guantes morados y visor transparente en una sala amarilla
Personal médico se prepara con trajes de protección en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla. (Ministerio de Defensa)

Los 14 ciudadanos españoles que viajan a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecerán en cuarentena en una de las infraestructuras sanitarias más especializadas del país: su Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN).

El operativo se activará tras el desembarco de los pasajeros en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Allí serán sometidos a una evaluación médica inicial antes de ser evacuados en un avión militar hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz. Desde ese punto, serán trasladados al hospital madrileño, que dispone de instalaciones específicamente preparadas para la atención de enfermedades infecciosas.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que el protocolo establece una diferenciación entre pacientes sintomáticos y asintomáticos: los primeros serán ingresados directamente en las unidades de aislamiento, mientras que los segundos realizarán la cuarentena en zonas separadas dentro del mismo complejo hospitalario.

No obstante, la ministra de Defensa, Margarita Robles, precisó posteriormente que la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla tendrá carácter “voluntario” y que los ciudadanos “tienen que firmar un consentimiento informado”, ya que se trata de “una medida privativa de libertad” que exige permanecer “durante el tiempo de la cuarentena en una habitación”.

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Un largo pasillo de hospital blanco y azul con numerosas puertas a ambos lados, cada una con una ventana, y grandes números en las paredes
Vista del pasillo principal de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla. (Ministerio de Defensa)

Una unidad diseñada para enfermedades infecciosas

La Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla forma parte de la red nacional de centros preparados para la atención de enfermedades infecciosas de alto riesgo y también presta servicio a la sanidad militar, según la propia descripción del centro. Este complejo está preparado para hacer frente a fiebres hemorrágicas, enfermedades respiratorias emergentes e incidentes con agentes biológicos de especial peligrosidad, entre otros escenarios.

Dentro de esta estructura se encuentra la Unidad NRBQ-Infecciosas, situada en la planta 22 del edificio. Dispone de siete camas de hospitalización y un laboratorio de bioseguridad nivel BSL-3. Sus instalaciones están diseñadas para el aislamiento de pacientes con sospecha o confirmación de enfermedades infecciosas de alto riesgo, reduciendo al máximo el riesgo de contagio tanto para el personal sanitario como para la población general.

Todo el sistema funciona bajo un modelo de aislamiento integral que impide el contacto del paciente con los circuitos habituales del hospital. El acceso se realiza de forma independiente desde el aparcamiento del sótano mediante un montacamas exclusivo, con sistemas de presión negativa y ventilación filtrada. Las habitaciones están equipadas como boxes de UCI y cuentan con doble sistema de presión negativa, inodoros con agua hiperclorada y procedimientos de desinfección mediante peróxido de hidrógeno.

Dos personas en uniforme médico observan ocho monitores de seguridad que muestran imágenes de pasillos, habitaciones y personal en trajes protectores
Personal sanitario supervisa el control en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla. (Ministerio de Defensa)

Control total del entorno

Cada habitación está conectada a un sistema de esclusas, zonas de descontaminación y circuitos diferenciados para personal, material limpio y material contaminado. En un vídeo divulgativo del Ministerio de Defensa se explica la existencia de una sala de control desde la que se supervisa toda la planta: “Aquí se visualizan todas las estancias de la planta y además se pueden controlar los monitores de los pacientes; la apertura de las puertas y cualquier tipo de incidencia queda registrada”.

Antes de abandonar las áreas de aislamiento, el personal sanitario debe pasar por estaciones de descontaminación que incluyen procedimientos específicos para la retirada segura de los equipos de protección individual, una fase considerada crítica para evitar contagios. “El uso de estos equipos es muy importante para la protección del personal sanitario”, señalan en el vídeo informativo del centro.

Panel de control plateado montado en pared blanca, con tres indicadores. Los superiores dicen "NO PASE" y "ESPERE", y el inferior es verde brillante con un número 1
Un panel de control con indicadores luminosos que gestiona el acceso a las habitaciones en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla. (Ministerio de Defensa)

Un hospital preparado para crisis sanitarias

La configuración de la UAAN fue desarrollada dentro de la doctrina de defensa NBQ (nuclear, biológica y química) de la OTAN y reforzada a raíz de distintas crisis sanitarias globales, según se explica en el vídeo institucional. El coronel Antonio Fé Marques, jefe de la unidad, explicó que fue creada “para cubrir las necesidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas y fue impulsada por la epidemia del ébola”.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que alberga esta unidad de aislamiento de alto nivel desde hace más de una década, se ha consolidado como centro de referencia en España para la atención de enfermedades infecciosas de alto riesgo y emergencias biológicas. Su integración en la red sanitaria estatal y su capacidad de respuesta lo convierten en el destino designado para situaciones excepcionales como el brote de hantavirus detectado a bordo del MV Hondius.

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