El hospital Gómez Ulla prepara la llegada de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus: refuerzo de plantilla y un circuito cerrado de acceso

El Hospital Gómez Ulla reforzará su personal con 90 personas para asistir a los pasajeros en cuarentena. (Europa Press)

Los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid para cumplir una cuarentena obligatoria. Ante esta situación, el delegado de prevención del hospital y representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), José García, ha confirmado que el centro reforzará su personal con 90 profesionales para garantizar la asistencia durante todo el periodo de aislamiento.

Además, el representante ha señalado que la medida ha sido aprobada de forma extraordinaria por Recursos Humanos y que “se ha solicitado una partida presupuestaria en todas las categorías”. Sin embargo, desde Comisiones Obreras (CCOO) han alertado de la falta de personal ante la llegada de estos viajeros al hospital militar y han denunciado que la dotación prevista es insuficiente para afrontar la situación con garantías.

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García ha recordado que los pasajeros son asintomáticos, por lo que permanecerán aislados en una planta convencional, sin ingreso en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), que quedaría reservada exclusivamente para casos en los que aparezcan síntomas, tal y como establece el protocolo sanitario aprobado este viernes.

Los pasajeros llegarán al hospital en un “circuito cerrado”

El representante sindical ha señalado que “se nos ha asegurado que se van a respetar todos los protocolos que marca Salud Pública”, aunque ha añadido que “vamos a vigilar que todo eso se cumpla”. También ha reconocido la existencia de “inquietud” entre los trabajadores ante una situación “nueva”, afirmando que “es una situación que se nos desborda” y que “todo el desconocimiento es una incertidumbre”.

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Imagen de archivo de sanitarios se equipan en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel en el Hospital Gómez Ulla de Madrid (Europa Press)

Aun así, ha defendido que el hospital está preparado para afrontar el dispositivo: “Somos personal cualificado” y, según ha indicado, CSIF “velará por la salud y la seguridad de estos trabajadores”. “A la más mínima duda en negligencia, se va a denunciar, se va a poner medios y vamos a asegurar la salud”, ha indicado García.

Sobre el circuito de entrada de los pasajeros, ha detallado que “tendrán un circuito cerrado” y accederán “por una parte externa”. Posteriormente, “subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad”, aunque ha matizado que algunos aspectos aún están pendientes de concretarse en la reunión prevista.

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Además, el delegado ha explicado que los detalles del protocolo de recepción y asistencia se terminarán de definir en una reunión del Comité de Seguridad y Salud del centro, aunque ha insistido en que se aplicará en todo momento lo establecido por Salud Pública y por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES).

Por su parte, la delegada del Sindicato de Enfermería (SATSE) en el Gómez Ulla, Silvia Valcárcel, ha afirmado que todavía existen elementos por definir y que el personal actual está “perfectamente formado”, mientras que los nuevos profesionales incorporados “no necesariamente” lo estarán, precisando que “los nuevos que vengan, que no tengan formación, ocuparán los huecos en otras plantas”.

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Personal sanitario supervisa el control en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla, en una imagen de archivo. (Ministerio de Defensa)

Refuerzo de protocolos en el Gómez Ulla

Por su parte, la Sección Sindical de SATSE en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla ha calificado de “positiva” la reunión del Comité de Seguridad y Salud, en la que se han detallado diversas medidas organizativas y asistenciales ante la llegada de los 14 contactos sanos del brote de hantavirus.

Según recogen en un comunicado, en este encuentro se ha informado de la revisión de los protocolos de la planta 22, Unidad de Alto Aislamiento, con el fin de adaptarlos al hantavirus por si fuera necesario su uso, así como de la aplicación de los protocolos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de Salud Pública.

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También se ha señalado que el mismo protocolo de alto aislamiento se aplicará a la planta donde permanecerán los contactos sanos, con medidas de aislamiento de contacto y respiratorio llevadas a cabo por personal sanitario altamente formado. Se establecerán circuitos específicos para proteger la salud de los trabajadores sanitarios y no sanitarios, junto con sistemas para evitar el acceso no autorizado a las zonas afectadas.

Asimismo, se prevé una dotación presupuestaria adicional para la contratación de entre 60 y 80 profesionales en función de las necesidades asistenciales, que no recibirán formación específica en alto aislamiento y cuya función será cubrir los huecos del personal especializado destinado a otros servicios.

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Tubos de ensayo con la etiqueta "Hantavirus positivo" en una imagen de archivo. (Reuters)

La organización contempla también cuarentena obligatoria sin visitas, mantenimiento de los protocolos de limpieza propios de la planta 22, turnos de trabajo de 12 horas en la unidad de hospitalización y el refuerzo de servicios de apoyo como farmacia o psicología ante posibles necesidades asistenciales.

CCOO alerta de falta de personal

En paralelo, CCOO ha advertido de la insuficiencia de recursos humanos ante este dispositivo. Según el sindicato, “la dirección ha comunicado además la contratación extraordinaria de alrededor de 70 profesionales para reforzar las plantillas”, aunque consideran que este refuerzo es “claramente insuficiente”.

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El sindicato ha señalado además que estas incorporaciones corresponden en parte a “los últimos despedidos en abril”, lo que, a su juicio, no resuelve las necesidades del centro. Además, en su comunicado, CCOO ha subrayado que se trata de “un refuerzo absolutamente insuficiente para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales”, y ha añadido que la medida coincide con ceses de personal derivados de la implantación de la jornada de 35 horas y el aumento de libranzas.

Asimismo, ha advertido de que la situación “puede comprometer tanto la atención a estos pacientes como el funcionamiento ordinario del hospital” y reclama más recursos humanos, así como garantías para la protección de la salud laboral de toda la plantilla.

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