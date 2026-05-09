España

El Gobierno insiste en que todos los pasajeros del crucero serán repatriados: “En España solamente se quedarán los españoles”

La llegada prevista del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, es el domingo entre las 04.00 y las 06.00 horas del archipiélago

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La ministra de Sanidad, Mónica García (i), y el ministro de Interior,Fernando Grande-Marlaska (d), durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 9 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Gabriel Luengas/Europa Press)
La ministra de Sanidad, Mónica García (i), y el ministro de Interior,Fernando Grande-Marlaska (d), durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 9 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Gabriel Luengas/Europa Press)

Los Gobiernos y las distintas organizaciones implicadas en la operación de desembarque del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, trabajan a contrarreloj para que todo esté listo para la madrugada del domingo, cuando se prevé que la embarcación llegue a aguas canarias.

Uno de los puntos más importantes de este dispositivo es la repatriación de los pasajeros y la tripulación que actualmente permanecen en el barco. Para ello, el Gobierno de España y los distintos Ejecutivos que cuentan con ciudadanos en el buque trabajan para establecer todos los planes de vuelo que trasladen a estas personas fuera de Tenerife.

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En una rueda de prensa que ha tenido lugar hoy en el Ministerio de Sanidad, Mónica García, ministra de Sanidad, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, han señalado que se sigue trabajando en este sentido: Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos e Irlanda ya han anunciado que enviarán medios aéreos para la repatriación de sus ciudades; fuera de la Unión Europea, también Estados Unidos y Gran Bretaña.

El crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus, se dirige a Tenerife. Mientras los pasajeros extranjeros serán repatriados, los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para una cuarentena obligatoria.

Los detalles del dispositivo de desembarco, traslado y repatriación todavía se están ultimando y, ante la preocupación con respecto a que algunos países no puedan enviar aviones para llevar a cabo la operación, ambos ministros han reiterado que existen mecanismos para que la totalidad del pasaje abandone el archipiélago canario.

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“Aquí en España solamente se van a quedar los ciudadanos españoles y, en principio, el integrante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de África, que tiene que guardar cuarentena porque se le considera contacto”, ha destacado García ante las preguntas de los medios de comunicación.

También lo ha repetido Marlaska, que ha explicado que, en caso de que alguna nación no pueda aportar medios propios, sea o no de la Unión Europea, el mecanismo europeo y los Países Bajos se encargan del regreso de sus ciudadanos con la máxima seguridad sanitaria.

Tras el desembarco, el buque continuará hacia Países Bajos

Una de las preocupaciones del Gobierno de Canarias, que en los últimos días se ha mostrado crítico con la decisión del Ejecutivo central de aceptar la acogida del buque, es que el crucero MV Hondius permanezca en aguas canarias demasiado tiempo.

En este sentido, Marlaska en la rueda de prensa ha señalado que la embarcación permanecerá fondeada en el puerto el tiempo “mínimo”, “imprescindible” y “necesario” para permitir el desembarco de los pasajeros y tripulantes que deban ser trasladados en avión a sus países.

Una vez se produzca esta operación y se resuelva el repostaje y el avituallamiento, el MV Hondius continuará su trayecto hacia Países Bajos, donde se llevarán a cabo las labores de desinfección y se bajará el cadáver de la muerte alemana fallecida a bordo el pasado 2 de mayo, que fue la tercera víctima mortal del brote de hantavirus que ha afectado al crucero.

En todo este proceso, ambos ministros han vuelto a llamar a la calma, tanto en que el riesgo de contagio en general continúa siendo bajo como en que el proceso de traslado de los pasajeros y tripulantes se va a realizar con las máximas garantías sanitarias posibles, ya que las zonas por las que se producirá el operativo estarán aisladas y perimetradas. Así, la población en general de Tenerife y, concretamente, de Granadilla de Abona (Tenerife) no entrarán en contacto con las personas del crucero.

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