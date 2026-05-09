España

Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena de los pasajeros españoles del crucero afectado por hantavirus: “La medida resulta adecuada, necesaria e idónea”

La magistrada avala el aislamiento al considerar que la protección de la salud pública prevalece sobre la oposición individual

Guardar
Google icon
Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena de los pasajeros españoles del crucero afectado por hantavirus. (Europa Press)
Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena de los pasajeros españoles del crucero afectado por hantavirus. (Europa Press)

Un Juzgado de Instrucción de Madrid ha ratificado este sábado la orden del Ministerio de Sanidad que obliga a guardar cuarentena a los pasajeros y tripulantes españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. La resolución, dictada por la magistrada Raquel Robles González, avala el aislamiento durante siete días naturales en habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

El auto judicial responde al escrito presentado en la noche del viernes por la Abogacía del Estado, que solicitó la ratificación judicial de la orden sanitaria de cuarentena aprobada por el Ministerio de Sanidad. La medida ha sido acordada por la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 25.

PUBLICIDAD

“La medida resulta adecuada, necesaria e idónea para controlar la enfermedad y prevenir su expansión”, señala el juzgado. La resolución añade además que la cuarentena es también “proporcionada al riesgo grave, inminente y extraordinario que supondría la propagación por contagio, máxime cuando el tiempo de aislamiento fijado no puede tampoco considerarse excesivo o prolongado”.

Un largo pasillo de hospital blanco y azul con numerosas puertas a ambos lados, cada una con una ventana, y grandes números en las paredes
Vista del pasillo principal de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla. (Ministerio de Defensa)

El interés general prevalece sobre el individual

La jueza fundamenta su decisión en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, así como en los artículos 15, 17 y 43 de la Constitución Española y en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que contempla el internamiento de personas susceptibles de propagar enfermedades contagiosas.

PUBLICIDAD

En el auto, la magistrada considera que el interés general y el derecho a la vida de la población deben prevalecer sobre una posible oposición individual a la medida de cuarentena. Para ello, se apoya en el artículo 15 de la Constitución, que garantiza tanto el derecho a la vida como a la integridad física y moral de los ciudadanos.

“La salud de los ciudadanos es un elemento esencial del interés general que deben atender los poderes públicos. En una indiscutible situación de riesgo grave para la salud como la generada por el hantavirus, a la vista de informes aportados con la solicitud, resulta evidente que debe prevalecer el interés general sobre el individual”, expone la resolución.

Imagen de archivo de sanitarios se equipan en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel en el Hospital Gómez Ulla de Madrid
Imagen de archivo de sanitarios se equipan en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel en el Hospital Gómez Ulla de Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

Una situación urgente e inminente

Asimismo, el auto fue dictado sin traslado previo a los posibles afectados debido a la urgencia de la situación y a la inminente llegada del buque al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, desde donde los pasajeros serán trasladados posteriormente al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Según recoge el auto judicial, el brote de hantavirus fue detectado a principios de mayo de 2026 a bordo del MV Hondius, que transportaba a 147 pasajeros y tripulantes, de los cuales 14 son españoles o residentes en España. A fecha de 4 de mayo se habían identificado siete casos de hantavirus, incluidos tres fallecidos.

Los informes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) describen la enfermedad como una infección que puede provocar fiebre, síntomas gastrointestinales y una rápida progresión a neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda, con una tasa de letalidad de entre el 10% y el 32%.

Elaborado con información de Europa Press y Efe

Temas Relacionados

HantavirusVirusEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mejor forma de limpiar y preparar tu mosquitera para este verano

Aplicar los pasos correctos garantiza que sigan siendo funcionales, higiénicas y estéticas sin causar daños

La mejor forma de limpiar y preparar tu mosquitera para este verano

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

El hispano-palestino permanece bajo custodia israelí desde que las FDI interceptaron el barco en el que viajaba en aguas internacionales y le retuvieron junto al brasileño Thiago Ávila

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Se prevé que los españoles sean los primeros en desembarcar

La OMS ha elevado a seis los casos confirmados, mientras dos continúan siendo sospechosos

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Se prevé que los españoles sean los primeros en desembarcar

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 mayo

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 mayo

Así ha sido la cuarta gala de ‘Tu cara me suena’ con la segunda victoria de J Kbello y ‘La chica yeyé’ de Samantha Vallejo-Nágera: “No dejes el catering...”

La exjurado de ‘MasterChef’ se ha entregado al humor durante su actuación, aunque ha tenido algún que otro problema en lo musical

Así ha sido la cuarta gala de ‘Tu cara me suena’ con la segunda victoria de J Kbello y ‘La chica yeyé’ de Samantha Vallejo-Nágera: “No dejes el catering...”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

Bulgaria, Eslovaquia, Hungría: el bloque ‘no anti-ruso’ dentro de la Unión Europea sigue creciendo

El municipio de Andalucía donde gobiernan en coalición IU y el PP para cerrar el paso al PSOE: “Las ambiciones personales se ponen por delante del interés del pueblo”

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento