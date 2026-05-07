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Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de títeres en El Retiro a las Fiestas de San Isidro

Durante el mes de mayo, chulapas y claveles inundan las calles de Madrid y unos días festivos con infinidad de actividades

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Fiesta de San Isidro
Fiesta de San Isidro (Turismo Madrid).

Madrid se viste de chulapo en mayo, pues la ciudad encuentra en las Fiestas de San Isidro la excusa perfecta para salir a la calle, llenar los parques de claveles y chotis y disfrutar de una agenda cultural que, en buena parte, no cuesta un solo euro. Cada año, el santo Labrador convierte la capital en un escenario de celebración popular donde conviven la tradición más arraigada con propuestas contemporáneas que van mucho más allá del chotis y las rosquillas.

Es por ello que este fin de semana, Madrid ofrece una selección de planes gratuitos que abarca desde el pistoletazo de salida de San Isidro hasta una caminata sensorial por Usera, pasando por arte urbano en directo en Lavapiés, títeres internacionales en El Retiro y una exposición que convierte libros y mapas en materia política. Hay opciones para todos los gustos y para todas las edades, con la única condición de salir a disfrutarlos.

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Arrancan las Fiestas de San Isidro 2026

La fiesta grande de Madrid echa a andar este fin de semana. El viernes 7 de mayo, la periodista y escritora Sonsoles Ónega dará el pregón oficial desde el balcón de la Casa de la Villa, seguido del tradicional desfile de gigantes y cabezudos. A partir del sábado 8 y hasta el domingo 17, la ciudad se llenará de chulapos, claveles y actuaciones gratuitas repartidas por toda la capital.

Así, las familias tienen cita en el escenario de la Pradera de San Isidro durante las mañanas del sábado 9 y el domingo 10. La programación incluye magia, cuentacuentos y talleres para aprender a decorar botijos o bailar chotis, con actividades pensadas para que los más pequeños participen en la celebración. La entrada es libre y gratuita en todos los actos.

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Arte urbano en directo en las fachadas de Lavapiés

Festival CALLE de Lavapiés
Festival CALLE de Lavapiés (Ayuntamiento de Madrid).

El Festival CALLE regresa un año más para transformar las fachadas del barrio de Lavapiés en lienzos de arte urbano. Hasta el 17 de mayo, casi 50 artistas pintarán sus obras en directo sobre los exteriores de los locales comerciales del barrio, con el proceso creativo visible para cualquiera que pase por allí. Pasear por Lavapiés este fin de semana significa encontrarse con el arte en plena ejecución. Además, hasta el 24 de mayo los vecinos y visitantes podrán votar su intervención favorita. El festival combina creatividad, apoyo al pequeño comercio y participación ciudadana en uno de los barrios con más personalidad de la capital. La asistencia es libre y gratuita.

Una caminata sensorial por Usera

El sábado 9 de mayo, el barrio de Usera acoge una propuesta diferente: una caminata colectiva que invita a recorrer el barrio no como un paseo al uso, sino como una forma de activar la memoria a través del cuerpo, las historias, las lenguas y los sabores. A lo largo del recorrido se observa cómo ha cambiado el entorno y cómo las comunidades que lo habitan construyen y resisten en él.

La actividad es bilingüe en chino y español, incluye comida y tiene plazas muy limitadas: solo 10. La inscripción previa es imprescindible a través del perfil de Instagram de los organizadores, @yuan.iuan y @toutlecielbleu, donde está disponible el enlace de registro.

‘La Tempestad’ de Avelino Sala en CentroCentro

‘La Tempestad’ de Avelino Sala
‘La Tempestad’ de Avelino Sala

En la planta 3 de CentroCentro, en la plaza de Cibeles, puede visitarse hasta el 20 de septiembre la exposición La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan, del artista Avelino Sala. La muestra despliega un recorrido entre símbolos y tensiones donde libros, palabras y mapas se convierten en materia para hablar del presente: las grietas del poder, la memoria colectiva y las narrativas que intentan reescribirse desde los márgenes.

El horario de visita es de martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita. La exposición cuenta con visitas guiadas en fechas concretas, incluyendo encuentros con el artista y la comisaria. Hay que tener en cuenta que la planta 3 permanecerá cerrada por mantenimiento durante el mes de mayo, por lo que conviene consultar la programación actualizada antes de la visita.

Títeres internacionales en el Teatro de El Retiro

El Teatro de Títeres del Retiro acoge este fin de semana dos nuevas funciones del ciclo San Isidro Titiritero, con compañías nacionales e internacionales sobre el escenario. El sábado 9 de mayo, a las 18:00 horas, la compañía madrileña El Retablo presenta Polichinela. El domingo 10, a la misma hora, la compañía francesa Bitonio trae Pequeñas Fábulas, una propuesta pensada para los más pequeños.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

Las representaciones son gratuitas y están abiertas a todos los públicos, aunque están especialmente concebidas para el disfrute de los niños. El Teatro de Títeres del Retiro es uno de los espacios más queridos de la programación cultural infantil de Madrid y, en estas fechas de San Isidro, concentra algunas de las propuestas más variadas de la temporada.

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