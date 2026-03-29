Así ha cambiado la familia de la Casa de Alba tras la muerte de Cayetana: del papel conciliador de Eugenia al protagonismo de dos de sus nietos

Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, junto a sus hijos, Cayetano, Eugenia y Carlos, en un montaje fotográfico. (Infobae)

Ha pasado más de una década, pero su figura sigue estando más presente que nunca. Este pasado sábado 28 de marzo, una de las figuras más influyentes y destacadas de la aristocracia española habría celebrado su 100º cumpleaños. Sin embargo, el 20 de noviembre de 2014, el mundo dio el último adiós a Cayetana Fitz-James Stuart. Desde su muerte, la Casa de Alba ha evidenciado una significativa transformación, pues su partida marcó el inicio de una nueva etapa para una de las familias nobiliarias más importantes de Europa.

Tras el fallecimiento de la duquesa de Alba, el liderazgo de la Casa recayó en su hijo mayor, Carlos Fitz-James Stuart, quien asumió el título de duque de Alba y la responsabilidad de gestionar un legado histórico, patrimonial y cultural de enorme envergadura. Su perfil, mucho más discreto que el de su madre, ha marcado un cambio significativo en la manera en la que la familia se relaciona con los medios y la opinión pública. Lejos del carácter espontáneo y mediático de Cayetana, el actual duque ha apostado por una línea más institucional y reservada.

El duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo durante la presentación de la biografía de Luis Martínez de Irujo celebrada en el Palacio de Liria. (Europa Press)

Uno de los aspectos más relevantes en estos años ha sido la evolución de las relaciones entre los hermanos. Durante la vida de la duquesa, las tensiones familiares salieron en diversas ocasiones a la luz, especialmente en momentos clave como el reparto de la herencia o el último matrimonio de Cayetana. Sin embargo, tras su partida, las decisiones que tomó Carlos al asumir el ducado provocaron el inicio de una guerra familiar. Y no es para menos, pues una de sus medidas más drásticas fue que solo él y sus hijos, Fernando y Carlos, podían vivir en el palacio de Liria, en el centro de Madrid.

Dos grandes protagonistas y varias decisiones drásticas

Además, en la empresa familiar solo figuran los hijos del duque de Alba. Si bien algunos miembros de la familia optaron por guardar silencio, como es el caso de Jacobo o Alfonso, quien vendió las acciones de Euroexplotaciones Agrarias S.A., lo cierto es que Cayetano Martínez de Irujo no dudó en arremeter contra él y, a través de sus memorias, afirmó que el duque de Alba “le había quitado todo” y le “había dejado en la calle sin ingresos”. La situación era tal que en 2020, la expareja de Genoveva Casanova se apartó de los negocios familiares.

Otro de los principales puntos de fricción entre el primogénito de Cayetana Fitz-James Stuart y el resto de sus hermanos fue la decisión de abrir al público los palacios familiares con el objetivo de rentabilizar el patrimonio. El primero en dar este paso fue el Palacio de Dueñas, en Sevilla, que comenzó a recibir visitas en 2016. Posteriormente, en 2019, se sumó el Palacio de Liria, en Madrid, que, pese a mantener una zona privada —reservada exclusivamente para la residencia de Carlos Fitz-James Stuart y sus dos hijos—, ha acogido distintas iniciativas culturales.

Cayetana de Alba en una imagen de archivo. (Europa Press)

Recientemente, se ha conocido que los hijos del actual duque de Alba han dado un nuevo paso en la reconfiguración interna de la Casa de Alba. Fernando y Carlos Fitz-James Stuart han sido designados como administradores solidarios de la sociedad Ducado de Alba S.L. Se trata de un cambio relevante que apunta a una estrategia más amplia orientada a integrar progresivamente a la nueva generación en la administración del legado.

No obstante, todo apunta a que estas tensiones familiares forman parte del pasado y que, de hecho, los hermanos han abierto la vereda a una posible reconciliación. En gran parte, se debe al papel conciliador que han asumido algunos miembros de la familia, principalmente Eugenia Martínez de Irujo, quien a lo largo de este último año ha favorecido la reunión de sus hermanos en distintos actos, contribuyendo a proyectar una imagen de mayor cohesión dentro de la Casa de Alba.

El rey Felipe inaugura la exposición 'Cayetana: Grande de España' junto a Cayetana Martínez de Irujo. (EFE)

La hija menor de la duquesa ha ganado protagonismo tanto en el ámbito mediático como en el cultural. Su implicación en proyectos relacionados con la memoria de su madre, como exposiciones o iniciativas conmemorativas, la ha convertido en una de las principales figuras encargadas de preservar y difundir el legado de Cayetana. Además, su cercanía con el público y su presencia en redes sociales han contribuido a modernizar la imagen de la familia.

Esta residencia es propiedad de los duques de Alba y se dice que por sus pasillos merodea un fantasma

En el plano personal, los distintos miembros de la familia han seguido caminos diversos, consolidando sus propias trayectorias lejos, en muchos casos, del foco mediático constante que rodeaba a la duquesa. Algunos han optado por una vida más discreta, como es el caso de Alfonso, Carlos, Jacobo o Fernando, que aún continúa soltero y se encarga de la gestión de la fundación Patrimonio de la Casa de Alba.

Mientras, otros mantienen cierta presencia pública, como es el caso de Cayetano, quien se ha dado una nueva oportunidad en el amor con Bárbara Mirján, o Eugenia, quien ha ganado protagonismo tanto en el ámbito mediático como en el cultural gracias a su implicación en proyectos relacionados con la memoria de su madre. Eso sí, ninguno de ellos ha llegado a alcanzar el nivel de notoriedad que caracterizó a Cayetana Fitz-James Stuart.