Una ‘invasión’ de pavos reales lleva al límite a los vecinos de un pueblo de Italia: “No podemos dormir, los techos están destrozados”

Un pavo real.

Cuatro de cada diez europeos ven “muy probable” que la Tercera Guerra Mundial estalle en los próximos cinco años, según una encuesta reciente. Algunos expertos incluso afirman que en realidad ha estallado ya. Mientras tanto, un nuevo virus copa los titulares de los medios, que se afanan en destacar que “no supone un riesgo” mientras las palabras “alerta sanitaria” se destacan en mayúsculas en todos los telediarios. Y en medio de todo esto, un pueblo de Italia, Punta Marina, una pequeña localidad situada en la costa a las afueras de Rávena, vive una invasión de pavos reales.

Hace una década, había unas 10 aves de este tipo en este lugar. Hoy son entre 100 y 120 ejemplares. Es decir, en este pueblo de 3.000 habitantes hay un pavo real por cada 30 personas. Y la situación no le hace ninguna gracia a los vecinos: afirman que estos animales provocan daños constantes en tejados y jardines, además de filtraciones de agua, y que los estruendosos graznidos nocturnos les impiden descansar. “No podemos dormir, los techos están destrozados y los coches llenos de plumas y excrementos”, ha contado una persona en un reportaje de la televisión italiana Rai 1. Los vecinos denuncian un cúmulo de molestias: picotazos a automóviles, destrozos en jardines y tejados, ruidos nocturnos... Según ellos, este pueblo tradicionalmente tranquilo ha dejado de tener paz.

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La historia viene de lejos. En el confinamiento por la pandemia de Covid, en 2020, las aves comenzaron a ocupar los tejados del pueblo. Y allí se quedaron. El aumento de la colonia se ha acelerado en estos últimos años, y la dificultad para controlar su reproducción ha generado un ambiente de malestar entre buena parte de la población. Varios vecinos incluso han salido a manifestarse esta semana para exigir una solución a las autoridades.

La administración local ha informado que está preparando un censo detallado de la colonia, utilizando drones para mapear los nidos y poder dimensionar el problema antes de tomar medidas. “Todas las propuestas serán evaluadas”, ha destacado, pero por ahora, la prioridad es finalizar el conteo de ejemplares antes de finales de mayo.

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Un boom de solicitudes de adopción

La situación no sólo ha provocado vecinos descontentos. En las últimas semanas, se ha generado un fenómeno inesperado: el turismo fotográfico. Visitantes de otras regiones llegan al pueblo solo para retratar a los pavos reales posados en coches y árboles.

Y mientras un grupo de residentes exige medidas definitivas para erradicar la ‘invasión’ y limitar los daños, algunos activistas y vecinos defienden la presencia de los animales y proponen alternativas menos drásticas, pues afirman que los pavos reales se están convirtiendo en un “símbolo casi tradicional” de la región.

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Así, el municipio ha recibido un “boom de solicitudes de adopción” tanto de particulares como de instituciones especializadas, interesados en acoger a los ejemplares y así aliviar la presión sobre el espacio público.

Una de estas iniciativas viene del zoológico Safari Ravenna, conocido en la zona por rescatar animales en situación de riesgo. Directivos del parque formalizaron la propuesta de acoger 20 pavos reales, “15 machos y cinco hembras dentro de su área peatonal”. El zoo puso como condición que las autoridades locales se encarguen de la captura, la implantación de microchips para el seguimiento y el traslado seguro de los ejemplares.

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