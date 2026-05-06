El hospital de Canarias donde llegarían los pasajeros afectados por hantavirus aún no tiene un plan de actuación a tres días del desembarco del crucero

El crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Cabo Verde (REUTERS)

En las últimas horas, el Gobierno español informó que el crucero de lujo MV Hondius, donde ha tenido lugar un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, atracaría en Canarias dentro de tres días. El Hospital de La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife será el centro que acogerá a los pasajeros. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por Infobae niegan que hayan recibido ningún tipo de información oficial para recibir a los afectados por el virus.

Desde la Consejería explican que “hay muchísimo que preparar” y que, a tres días de la supuesta llegada del barco a la isla, todavía no saben si los pasajeros ingresarán al centro hospitalario. “No tenemos información por escrito de nada”, aseguran.

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado en una entrevista para Mañaneros de TVE que ni el Ministerio de Sanidad ni el presidente del Gobierno han comunicado la decisión de atracar el crucero afectado por hantavirus en Tenerife, ni los motivos que han justificado el cambio de protocolo.

Fuentes del hospital consultadas por este medio también informan que solo disponen de una cama de la Unidad de Aislamiento y Requerimiento de Alto Nivel. Únicamente se disponen de siete de este tipo en toda España, reservada para atender a pacientes con enfermedades infecciosas de alto riesgo.

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