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¿Qué pasaría si dejas de comer azúcar durante un mes? Un doctor responde

Un especialista explica cómo reacciona el organismo en las primeras semanas sin azúcares añadidos

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Es importante regular el consumo de azúcar
Azúcar. (Freepik)

El azúcar es uno de los carbohidratos más simples que hay y una de las fuentes de energía más rápidas para el cuerpo. Está presente de forma natural en alimentos como las frutas, aunque también se puede añadir de forma artificial a numerosos productos.

Sin embargo, en muchas ocasiones se consume en una dosis más alta de la recomendada. Este exceso suele estar relacionado con el consumo de productos ultraprocesados, lo que tiene consecuencias negativas en tu organismo.

En este punto es importante matizar que el cuerpo no necesita azúcar, sino glucosa, que es su principal fuente de energía. La glucosa se obtiene de la digestión de distintos carbohidratos presentes en alimentos como cereales, legumbres, frutas o verduras, no solo del azúcar añadido. Por este motivo, muchas personas se preguntan qué ocurre si no se consume azúcar.

¿Qué ocurre si no se consume azúcar durante un mes?

Según explica el doctor Alexandre Olmos en su cuenta de TikTok (@dr.alexandreolmos), el organismo atraviesa diferentes fases de adaptación cuando se reduce de forma significativa la ingesta de azúcares añadidos.

En los primeros días, es habitual experimentar cierta irritabilidad, antojos o dolor de cabeza, ya que el cerebro está acostumbrado a recibir picos rápidos de glucosa y necesita reajustarse a un nuevo patrón energético.

Con el paso de las semanas, el cuerpo empieza a estabilizar sus niveles de energía. La regulación de la insulina mejora y muchas personas perciben una reducción de la hinchazón, un descanso más reparador y una mayor sensación de claridad mental. También es frecuente que cambien los hábitos digestivos y la percepción del apetito.

A medida que avanza el proceso, el metabolismo se adapta a un entorno con menor carga de azúcares añadidos, lo que puede favorecer un mejor equilibrio general. Según esta visión, la reducción progresiva del azúcar permitiría que el organismo funcione de forma más estable y eficiente, especialmente cuando se sustituyen los ultraprocesados por alimentos naturales.

Los expertos han señalado un alimento que ayuda a mantener los niveles de azúcar. Su presencia en la dieta diaria puede marcar una gran diferencia en la salud metabólica y el bienestar general (Podcast generado con IA)

No hay que demonizar el azúcar

Ahora bien, esto no significa que haya que vetar el azúcar por completo. Este ingrediente puede formar parte de una dieta equilibrada si se consume de forma puntual y en cantidades moderadas. El problema no es tanto su presencia, sino el exceso habitual, especialmente cuando procede de productos ultraprocesados.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica diaria total. Además, señala que reducirlo por debajo del 5% aportaría beneficios adicionales para la salud. En términos prácticos, esto equivale aproximadamente a unos 25 gramos diarios en un adulto con necesidades energéticas normales.

Cómo reducir el consumo de azúcar sin grandes cambios

Disminuir la ingesta de azúcar no implica hacer cambios drásticos, sino introducir pequeños ajustes en el día a día. Leer las etiquetas es un primer paso clave, ya que muchos productos contienen más azúcares de lo que parece.

Además, existen cada vez más opciones de alimentos bajos en azúcar o sin azúcares añadidos que facilitan este cambio. En esta línea, también resulta recomendable dar prioridad a alimentos frescos frente a los procesados y apostar por preparaciones caseras.

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