España

El restaurante premiado en Jerez con platos Michelin a precios de bar: “No te pierdas la ensaladilla de gambas de Huelva ni el mollete de atún”

Bina Bar es el restaurante informal del chef Juanlu Fernández, toda una referencia tras los fogones del biestrellado LÚ Cocina y Alma

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El bar del chef Juanlu Fernández, al frente del biestrellado LÚ Cocina y Alma (Bina Bar)
El bar del chef Juanlu Fernández, al frente del biestrellado LÚ Cocina y Alma (Bina Bar)

Ver a grandes chefs con estrellas Michelin regentando bares asequibles no es ya nada sorprendente ni novedoso. Tampoco que estos espacios vuelen solos, ni que consigan obtener sus propios reconocimientos. Es lo que ha sucedido con Bina Bar (C. José Cádiz Salvatierra, 7D), el restaurante informal del chef Juanlu Fernández, toda una referencia tras los fogones del biestrellado LÚ Cocina y Alma.

Juanlu no deja de traer alegrías a su ciudad, Jerez de la Frontera. Tras triunfar en el Olimpo de la alta cocina con su gastronómico, el chef ha conseguido colar Bina Bar en la Guía Michelin, sumándose a la lista de restaurantes recomendados que la entidad francesa actualiza cada mes. Todo un logro que Fernández y su equipo celebran por todo lo alto. “Aquí todo es más desenfadado, pero la exigencia y el respeto por lo que hacemos son los mismos que nos han llevado a conseguir nuestras dos estrellas Michelin en LÚ”, escribían como agradecimiento en sus redes sociales.

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Los orígenes de este concepto se remontan a octubre de 2020, fecha de nacimiento de un bar que funcionó como salvavidas en plena pandemia. En un contexto de cierres forzados y de una clientela escasa, tener una opción asequible salvó al equipo de LÚ a base de cañas, croquetas y copas de jerez. Cinco años después, el proyecto hizo un paréntesis para transformarse, reabriendo con un nuevo concepto en julio de 2025.

Exterior y platos de Bina Bar (Bina Bar)
Exterior y platos de Bina Bar (Bina Bar)

Desde sus inicios, Bina Bar se concibió como un sitio para compartir entre familia y amigos, disfrutando de una propuesta gastronómica amplia y más cercana, en precio y concepto, de lo que podemos encontrar en su biestrellado. Fue el año pasado cuando decidieron, a la vez que reformaban el espacio, darle una vuelta a la carta, resultando en una selección de platos no demasiado amplia, de unas 25 propuestas más postres y sugerencias del día, que hoy les ha hecho triunfar en su ciudad.

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La guía define este espacio como “un local de línea actual que rezuma esencia jerezana, con muchos platos heredados de la antigua oferta del restaurante gastronómico, un buen apartado de guisos y numerosos pases que reinterpretan tanto la culinaria andaluza como recetas más viajeras”. Entre los platos favoritos de los inspectores se encuentran delicias como la sopa de tomate de la abuela Josefa, sus deliciosas croquetas (de pringá de puchero o de jamón ibérico de bellota), los chocos de trasmallo en su tinta…

También platos con influencias extranjeras, como el pescado azul ahumado con gazpachuelo de yuzu y huevas de trucha y algún plato heredado de LÚ. “No te pierdas la ensaladilla de gambas de Huelva ni el delicioso mollete al vapor de atún de almadraba, con mayonesa de kimchi”, advierten desde la guía, desvelándonos sus favoritos. A la hora del postre, propuestas imperdibles como el flan de Bina, pero también referencias a la Colombia natal de Dolce Nilda Suárez, pareja del chef y socia en el negocio. Su tarta tres leches es buen ejemplo de ello.

Mollete de atún de almadraba y ensaladilla de gamba de Huelva (Bina Bar)
Mollete de atún de almadraba y ensaladilla de gamba de Huelva (Bina Bar)

Estando donde están, por supuesto, no podían faltar botellas y vinos por copas, una oferta muy cuidada en la que reinan jereces y espumosos. No en vano el término Bina, que da nombre al espacio, hace referencia a la labor vitivinícola para oxigenar la tierra de los viñedos y librarlos de las malas hierbas. Esta bodega se acompaña con originales cócteles de autor, los cuales cierran una experiencia completa que puede vivirse por un ticket medio que va desde los 30 a los 40 euros por comensal.

Un universo con tres patas

LÚ Cocina y Alma, con dos estrellas Michelin colgadas en su puerta, es un universo único en el que Andalucía se fusiona con las técnicas francesas clásicas, creando una propuesta de alta cocina que lleva desde 2017 siendo referencia en Jerez de la Frontera. Este proyecto presenta dos menús degustación (Menú Duxende, 180 €, y Menú Duxo, 210 €), propuestas que presentan platos como el guiso de lubina atlántica a la roteña o el choco a la cochambrosa.

LÚ fue el origen del grupo LÚ & Co, la empresa madre que abarca al recién galardonado Bina Bar y que suma también Krombol, una cafetería donde cada día elaboran de manera artesanal desayunos, brunch y meriendas. Asimismo, también orquestan caterings y eventos y ofrecen asesoría gastronómica a otros negocios.

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