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Receta de huevos benedictinos, el clásico de los brunch que puedes preparar fácilmente en casa

Muy popular entre estadounidenses y británicos, esta preparación suele componerse de una tostada, huevos escalfados, algún jamón, bacon o salmón y la exquisita salsa holandesa

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Receta de huevos benedictinos, un plato de brunch (Freepik)
Receta de huevos benedictinos, un plato de brunch (Freepik)

Los huevos benedict (benedictine o benedictinos) son uno de los platos de desayuno más completos del mundo anglosajón, una receta que se compone de un huevo poché coronado con salsa y colocado sobre un muffin inglés con bacon crujiente. Con el transcurso de los años han surgido nuevas versiones, que acompañan a estos huevos con salmón ahumado, aguacate, jamón york o pastrami, entre otras muchas opciones.

La clave de esta receta es la salsa holandesa, una especie de emulsión de mantequilla clarificada y yema de huevo batido con limón que da sabor y cremosidad a este delicioso bocado mañanero. La suavidad del huevo escalfado y el contraste salado del embutido sobre pan crujiente crean un bocado irresistible digno de un almuerzo de reyes.

Son un clásico de la hora del brunch, la famosa combinación de almuerzo y desayuno nacida en el mundo anglosajón que ha conquistado a las cafeterías y restaurantes de todo el mundo. ​Pero, en realidad, podemos añadir una versión de estos huevos a un desayuno contundente a primera hora de la mañana, o incluso a una cena en un día que tengamos antojo. No existen normas para disfrutar de esta internacional receta.

Receta de huevos benedictinos

Los huevos benedictinos consisten en huevos escalfados, servidos sobre costrones de pan frito y jamón ibérico, bañados con una salsa holandesa cremosa y gratinados brevemente al horno. La técnica clave es el escalfado del huevo y el emulsionado de la salsa holandesa, que aporta el toque diferencial.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 4 rebanadas de pan o de brioche
  • 4 lonchas de embutido, jamón ibérico o cocido, salmón ahumado o bacon
  • Perejil picado
  • Agua
  • Vinagre
  • Para la salsa holandesa:
    • 1 yema de huevo
    • 250 g de mantequilla
    • ½ limón
    • Sal

Cómo hacer huevos benedictinos, paso a paso

  1. Funde la mantequilla en un cazo al fuego y resérvala templada.
  2. Bate la yema de huevo en un bol hasta que esté cremosa.
  3. Añade poco a poco la mantequilla fundida a la yema, batiendo sin parar para que emulsione.
  4. Incorpora el zumo de limón y la sal a la salsa holandesa.
  5. Lleva a ebullición agua con sal y vinagre en una cazuela amplia.
  6. Rompe los huevos suavemente sobre el agua, uno a uno, y escálfalos durante 3 minutos.
  7. Coloca las rebanadas de pan en un plato, pon encima una loncha de embutido y un huevo escalfado.
  8. Vierte la salsa holandesa sobre los huevos.
  9. Espolvorea con perejil picado y gratina 1 minuto en el horno.
  10. Sirve inmediatamente para que la yema permanezca líquida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteína: 14 g
  • Grasas: 23 g
  • Hidratos de carbono: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir los huevos benedictinos recién hechos. Si es necesario, pueden conservarse en nevera hasta 24 horas, aunque la salsa holandesa pierde textura y el huevo escalfado se reseca. No se recomienda congelar.

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