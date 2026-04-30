Borja Sémper reaparece en ‘El Hormiguero’ y anuncia que ha superado un cáncer de páncreas: “El tiempo pasa a tener otro peso. Queda todo suspendido”

El político destacó la importancia del diagnóstico precoz en su recuperación (El Hormiguero)

La reaparición pública de Borja Sémper, portavoz del Partido Popular del País Vasco, se ha producido en el plató de El Hormiguero tras diez meses marcados por la lucha contra un cáncer de páncreas. El político ha comunicado que actualmente se encuentra libre de cáncer, compartiendo su experiencia personal durante la emisión del programa de Antena 3.

Después de un proceso de casi un año desde su diagnóstico, Borja Sémper ha confirmado públicamente que ha superado el cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos, tras someterse a un tratamiento riguroso y vivir los meses “más amargos” de su vida.

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El hallazgo del tumor fue posible gracias a un chequeo al que accedió a petición de su esposa, la actriz Bárbara Goenaga, a pesar de no presentar síntomas claros de la enfermedad, un hecho que Sémper atribuye a la insistencia de su pareja.

Detección temprana

La entrevista en El Hormiguero ha permitido al político del Partido Popular vasco exponer el impacto vital que ha supuesto su enfermedad. Sémper ha relatado que, tras reincorporarse a la vida política y retomar el tabaco, su mujer se mostró muy preocupada y le recomendó insistentemente someterse a revisiones médicas habituales. Este control médico resultó determinante, ya que permitió la detección del cáncer en un estadio que aún era abordable quirúrgicamente.

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El propio Sémper ha subrayado que debe a Bárbara Goenaga la posibilidad de estar hoy contando su experiencia. Durante la conversación, Borja Sémper ha descrito el proceso de aceptación del diagnóstico y las implicaciones emocionales que supone enfrentarse a una enfermedad de estas características.

Sémper agradeció a Bárbara Goenaga por su apoyo durante todo el proceso de la enfermedad (El Hormiguero)

Ante la consulta sobre el momento en que los médicos le informaron de la presencia de una “mancha en el páncreas”, Sémper ha confesado que inicialmente sentía que los especialistas no hablaban realmente de él, sino de otra persona, debido a la dificultad para asumir la noticia.

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“Durante mucho tiempo, cuando escuchaba a los médicos, sentía que no hablaban de mí, porque es un proceso de aceptación, que le pasa a mucha gente pero también te puede pasar a ti. Y eso significa que todo lo que creíamos sólido se vuelve frágil también”, ha reconocido en el programa.

El portavoz popular reflexionó sobre el miedo y la tristeza ante la posibilidad de no ver crecer a sus hijos (El Hormiguero)

En el desarrollo de la entrevista, el político vasco ha narrado el duro ciclo de la quimioterapia, que ha descrito sin eufemismos como “veneno”, un procedimiento que, si bien ataca el tumor, puede agredir otras partes del cuerpo.

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Sémper ha señalado que la tolerancia física al tratamiento ha sido limitada, con ingresos hospitalarios frecuentes debido a complicaciones como el daño renal. “Cada cáncer es diferente. Cada persona es diferente”, ha puntualizado ante las preguntas de Pablo Motos.

Fragilidad física y reflexión sobre la vida

El relato incluye la transformación física y la sensación de fragilidad derivada del tratamiento, con caídas del cabello y un deterioro general del estado corporal. En palabras de Sémper, los cinco meses de tratamiento supusieron una sucesión constante de malestares y episodios de febrícula, hasta el punto de experimentar cierto alivio al ser ingresado, ya que “la ciencia, afortunadamente, es capaz de estabilizarte”.

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El discurso del portavoz del Partido Popular del País Vasco ha girado también hacia una reflexión íntima sobre el sentido del tiempo, la muerte y el valor de la vida tras convivir con una patología de alta mortalidad. A este respecto, Sémper ha subrayado que lo que ha sentido no es tanto miedo, sino una profunda tristeza ante la posibilidad de dejar de disfrutar de las experiencias cotidianas y del crecimiento de sus hijos.

EL portavoz nacional del Partido Popular comunica su diagnóstico en la sede del partido en Madrid

“De la noche a la mañana el tiempo pasa a tener otro peso, otro valor. La perspectiva de futuro también. Aparece la nostalgia. Queda todo suspendido, todo pasa a ser parte de un hipótesis. Tu vida es una hipótesis. Esto pasa cuando tienes una enfermedad potentemente mortal como es el cáncer”, ha expresado durante la entrevista.

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Al término del encuentro televisivo, el propio Borja Sémper ha reiterado que la enfermedad obliga a aceptar que nada es inamovible y que tanto el miedo a la muerte como el dolor ante la posible pérdida de la vida cuentan con significados distintos. Para el portavoz popular, asumir la realidad del cáncer implica necesariamente reconocer que forma parte de la vida, un aprendizaje personal que ha compartido ante la audiencia de El Hormiguero.