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Carlos III toma nuevas medidas con las princesas Eugenia y Beatriz de York: las hijas del expríncipe Andrés cada vez más aisladas

El palacio de Buckingham ha endurecido la postura respecto a las hijas de Sarah Ferguson tras el escándalo por el caso Epstein

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Las princesas Beatriz y Eugenia
Las princesas Beatriz y Eugenia con Sarah Ferguson, exduquesa de York (@princesseugenie).

La monarquía británica atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. A las polémicas derivadas de la implicación del expríncipe Andrés de Windsor en el caso vinculado al financiero Jeffrey Epstein, se han sumado posteriormente las informaciones relacionadas con su exesposa, Sarah Ferguson. En este contexto, la presión mediática e institucional parece haber alcanzado ahora a sus hijas, las princesas Eugenia de York y Beatriz de York, quienes estarían afrontando las consecuencias derivadas de los actos de sus progenitores, según informa la prensa británica.

La preocupación en torno a ambas hermanas se ha intensificado en las últimas semanas. A finales de enero, la salida de sus padres del Royal Lodge de Windsor marcó un punto de inflexión que habría generado tensiones internas. Este movimiento no solo evidenció el distanciamiento dentro de la familia real, sino que también abrió la puerta a especulaciones sobre una posible revisión del estatus de Eugenia y Beatriz dentro de la institución, incluyendo la remota pero significativa posibilidad de perder sus títulos.

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

No obstante, el episodio que habría agravado la situación se produjo días después. Según trascendió, el Palacio de Buckingham decidió no invitar a las princesas al Royal Ascot, considerado el evento hípico más prestigioso del Reino Unido y una de las citas sociales más relevantes del calendario británico. La exclusión de ambas del evento habría generado sorpresa e indignación en su entorno más cercano.

Una desvinculación que podría prolongarse

De acuerdo con informaciones publicadas por el diario británico Daily Mirror, fuentes próximas a la familia real aseguraron que Eugenia y Beatriz “se sienten abandonadas. No reciben apoyo del Palacio de Buckingham y, sin duda, les preocupa perder sus títulos y privilegios debido al comportamiento de sus padres”. Estas declaraciones reflejan el clima de incertidumbre que rodea actualmente a las hermanas York.

Sarah Ferguson con Beatriz y
Sarah Ferguson con Beatriz y Eugenia de York en una imagen compartida en redes sociales (@sarahferguson15)

En paralelo, otras informaciones apuntan a un cambio significativo en la actitud del monarca, Carlos III. Según fuentes citadas por el medio alemán Bild, “el ambiente ha cambiado por completo. El rey se ha puesto nervioso (...) Esto es muy doloroso para las hermanas York, ya que creían que su posición en la monarquía estaba asegurada mientras Carlos fuera rey”. Estas afirmaciones sugieren un endurecimiento de la postura institucional ante la situación, en un intento por preservar la imagen de la corona.

El impacto del caso Epstein en la familia real británica ha sido profundo. Pese a la gravedad de la situación, las hermanas mantienen por el momento sus residencias dentro del patrimonio real. Beatriz continúa residiendo en el Palacio de St. James, mientras que Eugenia permanece en Ivy Cottage, ubicado en el Palacio de Kensington, gracias a acuerdos alcanzados con la familia real. Lejos de tratarse de una medida puntual, la exclusión de Eugenia y Beatriz de determinados actos oficiales podría ser el inicio de una estrategia más amplia. Según el dominical británico Mail on Sunday, la decisión de apartarlas del Royal Ascot sería solo la primera de una serie de restricciones que afectarían a su participación en la vida institucional.

De acuerdo con estas informaciones, ambas princesas habrían sido excluidas de los compromisos oficiales de manera indefinida, a la espera de una evaluación más detallada sobre su posible vinculación con el caso Epstein. La institución estaría analizando tanto las conexiones financieras como las circunstancias que explican su aparición en documentos relacionados con el escándalo. Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene y el futuro de las hermanas York dentro de la corona parece más incierto que nunca.

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