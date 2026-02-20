El plan de Eugenia de York durante el arresto de su padre, el expríncipe Andrés: la noticia dejó “deprimida” a la princesa durante sus vacaciones en la nieve

El expríncipe Andrés y su hija Eugenia de York, en imagen de archivo (EFE)

La detención del expríncipe Andrés el jueves 19 de febrero en Sandringham ha tenido una fuerte repercusión en el entorno familiar, especialmente entre sus hijas. En ese momento, mientras el hermano de Carlos III permanecía 11 horas en dependencias policiales, Eugenia de York ha continuado con sus vacaciones familiares en la estación suiza de Gstaad, según el Daily Mail.

La princesa ha sido vista en el exclusivo enclave alpino acompañada por su marido, Jack Brooksbank, sus hijos August y Ernest y la niñera. Diversos testigos han confirmado a la prensa británica que Eugenia y los suyos se encontraban allí para aprovechar la temporada de esquí. La jornada en la nieve no se ha visto alterada pese a las noticias llegadas desde Reino Unido. Testigos han relatado que la princesa ha acudido junto a su familia a uno de los restaurantes más conocidos de Gstaad, sorprendiendo a los clientes por su presencia.

Este establecimiento, célebre por sus platos tradicionales suizos como el rösti de patata, la fondue y la salchicha vienesa, ha acogido a Eugenia y su familia en el comedor interior, donde han optado por recuperarse tras una intensa sesión de esquí. El grupo, vestido aún con parte del equipo deportivo, ha preferido mantenerse en el interior en lugar de disfrutar de la terraza pese a las vistas y han estado acompañados por amigos.

La princesa Eugenia en un viaje previo a la nieve (Instagram)

La reacción de Eugenia de York

El citado medio ha destacado que, a pesar de que Eugenia de York parecía “deprimida” tras la detención de su padre bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, la princesa no ha permitido que los acontecimientos influenciaran el desarrollo de su viaje familiar. La naturalidad y familiaridad con la que ha transitado por el resort pueden explicarse por la estrecha relación que mantiene con Gstaad, un destino recurrente de la realeza europea y al que la propia Eugenia ha acudido en numerosas ocasiones.

Para la hija menor de Andrés Mountbatten-Windsor, el esquí constituye una costumbre mantenida desde la infancia junto a su hermana, Beatriz de York. Ambas han vivido numerosas temporadas en estaciones suizas, experiencias en las que han disfrutado de posados familiares en la nieve y han tomado contacto con diferentes enclaves invernales desde niñas. El esquí ha formado parte de los recuerdos de la princesa, una pasión que procura transmitir actualmente a sus hijos.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

La semana de Eugenia de York

El reciente viaje a Gstaad se ha producido pocos días después de que Eugenia de York regresara de Catar. El pasado 10 de febrero, la princesa viajó a Doha para asistir a Art Basel 2026, ya que es directora de la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth. Durante su visita a la capital catarí, se dejó ver con la modelo Caroline Daur, que mantiene una relación con el tenista ruso Alexander Zverev, fue pareja de Romeo Beckham y es quien ha publicado su encuentro en Instagram.

La detención del exduque de York ha causado conmoción en sus hijas. Según señala The Times, ambas se encuentran “en estado de shock” ante el avance judicial que afecta a su padre. El periódico británico precisa que Beatriz de York estaba en Londres cuando se produjo la detención y que la noticia llegó cuando se hallaba fuera de la residencia familiar.