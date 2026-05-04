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Estofado de ternera con ñoquis: una receta de cuchara con una salsa espesa y con un sabor inmejorable

Un plato caliente que gusta tanto a adultos como a niños

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Primer plano de un cuenco con estofado de ternera y gnocchi, con trozos de carne oscura y patatas amarillas, decorado con romero.
Un apetitoso estofado de ternera con ñoquis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estofado de ternera con ñoquis es una de esas opciones que, bien preparado, funciona como plato único muy contundente. De hecho, la combinación de una carne cocinada a fuego lento con una salsa intensa es una de las mejores opciones para sorprender a tus invitados y contentar a todos los públicos.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora y 40 minutos
  • Tiempo total: 2 horas

Ingredientes

  1. 800 g de carne de ternera para guisar (morcillo, aguja o falda)
  2. 1 cebolla grande
  3. 2 zanahorias medianas
  4. 2 ramas de apio
  5. 1 pimiento verde
  6. 2 dientes de ajo
  7. 2 tomates maduros o 200 g de tomate triturado
  8. 150 ml de vino tinto
  9. 500 ml de caldo de carne
  10. 500 g de ñoquis frescos
  11. 2 hojas de laurel
  12. 1 ramita de tomillo
  13. 2 cucharadas de harina
  14. Aceite de oliva virgen extra
  15. Sal y pimienta negra molida

Cómo hacer estofado de ternera con ñoquis, paso a paso

  1. Corta la carne de ternera en dados de unos 2 cm. Salpimienta y enharina ligeramente.
  2. Pela y pica en trozos muy pequeños la cebolla, zanahorias, apio, pimiento verde y ajo.
  3. Calienta aceite en una cazuela amplia y dora la carne a fuego vivo. Sella bien por todos los lados para mantener los jugos.
  4. Retira la carne y, en el mismo aceite, sofríe la verdura picada hasta que esté blanda y empiece a dorarse.
  5. Añade el tomate triturado y cocina hasta que reduzca y el sofrito esté bien concentrado.
  6. Incorpora la carne de nuevo, agrega el vino tinto y deja que evapore el alcohol.
  7. Añade el caldo de carne, el laurel y el tomillo. Remueve y lleva a ebullición.
  8. Baja el fuego, tapa la cazuela y cocina a fuego lento durante 1 hora y 15 minutos, removiendo de vez en cuando.
  9. Rectifica de sal y pimienta. Cuando la carne esté muy tierna, añade los ñoquis y cocina 3-4 minutos más, hasta que floten y se integren en la salsa.
  10. Truco clave: si la salsa queda muy líquida, sube el fuego unos minutos para espesarla. Si prefieres las verduras completamente integradas en la salsa, puedes triturar parte del sofrito antes de añadir la carne.
Receta de gazpacho manchego, un guiso tradicional a base de carne y tortas que tiene un origen romano.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 4 platos, dependiendo del tamaño de los mismos. Si quieres preparar más, es recomendable que aumentes las cantidades de manera proporcional para que no pierda textura ni sabor.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 580 kcal
  • Proteínas: 38 g
  • Grasas: 19 g
  • Hidratos de carbono: 60 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas de cada producto.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera durante un máximo de 3 días, siempre en un recipiente hermético para mantener su frescura y evitar que absorba olores. También existe la opción de congelarlo, preferiblemente sin los ñoquis, durante un periodo de hasta dos meses sin que pierda calidad. A la hora de consumirlo de nuevo, lo más recomendable es añadir los ñoquis frescos en el momento de recalentar.

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