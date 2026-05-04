España

Bonoloto hoy: resultados del último sorteo del lunes 4 de mayo

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este lunes

Guardar
Bonoloto realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae/Jovani Pérez)
Bonoloto realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae/Jovani Pérez)

Loterías y Apuestas del Estado anunció los números ganadores de su más reciente sorteo de Bonoloto. Revise aquí si resultó ser el afortunado premiado con millones de euros.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

PUBLICIDAD

Los resultados ganadores del último sorteo de Bonoloto

  • Fecha: lunes 4 de mayo de 2026.
  • Combinación ganadora: 05 11 24 32 46 49.
  • Complementario: 17.
  • Reintegro: 9.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

¿Cuándo caduca el premio de Bonoloto?

"Reglas Esenciales del Bonoloto" describe las características fundamentales de cómo participar en el juego de lotería Bonoloto. Explica que se requieren dos euros para jugar y la meta es seleccionar seis números del 1 al 49. Créditos: Podcast generado con IA

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un fecha de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses para cobrarlo, contando desde el día siguiente después de que se anunciaron los resultados del sorteo.

PUBLICIDAD

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar BonoLoto?

Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de Eurodreams (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de Eurodreams (Loterías y Apuestas del Estado)

Con tan sólo dos euros puedes jugar en la lotería de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Fue hasta el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonoloto hoyBonolotoBonoloto resultados hoy EspañaLoterías de Españaespaña-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un niño de 8 años muere tras caer desde una ventana en un centro de menores de Fisterra, en Galicia

El suceso se ha producido a las 17 horas en el centro de menores Nosa Señora do Carme, al que han acudido distintos cuerpos de policía

Un niño de 8 años muere tras caer desde una ventana en un centro de menores de Fisterra, en Galicia

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados del lunes 4 de mayo

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados del lunes 4 de mayo

Números ganadores de EuroDreams del lunes 4 de mayo

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores de EuroDreams del lunes 4 de mayo

Estofado de ternera con ñoquis: una receta de cuchara con una salsa espesa y con un sabor inmejorable

Un plato caliente que gusta tanto a adultos como a niños

Estofado de ternera con ñoquis: una receta de cuchara con una salsa espesa y con un sabor inmejorable

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

Ábalos sostiene que los pagos en efectivo en Ferraz respondían a una “vieja cultura del PSOE” y niega irregularidades en su gestión: “Otra cosa es que se haga bien o mal”

Ábalos acusa al PP de hacer un “uso torticero de la Justicia” mediante la acusación popular: “No se viene aquí a buscar la verdad, sino a hacer oposición al Gobierno”

Estados Unidos señala Gibraltar como un lugar de “futuro conflicto” al compararlo con el estrecho de Ormuz

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

ECONOMÍA

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

“Compra ahora y paga después”: el gasto aplazado se dispara entre los jóvenes para acceder a bienes y servicios sin dinero

Trump refuerza su amenaza de aplicar aranceles del 25% a los vehículos fabricados dentro de la UE: Alemania será el país más perjudicado

La construcción de viviendas se dispara en 2025 y logra su mejor cuarto trimestre en 17 años, con 34.200 pisos iniciados

Contrato indefinido bajo sospecha: las bajas por no superar el periodo de prueba se quintuplican y se convierten en “despidos baratos”

DEPORTES

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales

Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito: “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”