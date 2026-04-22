España

La “llave” de una posible pandemia: descubren un coronavirus de murciélago en Kenia capaz de infectar células humanas que explota una proteína de nuestros pulmones

El origen de este patógeno se ha hallado en un microorganismo clasificado como CcCoV-KY43, hallado en una especie de murciélago en una mina artesanal de Taveta

Guardar
Detectan un coronavirus de murciélago en Kenia capaz de infectar células humanas
Un murciélago de nariz de corazón (Cardioderma cor), una especie de tamaño mediano que se distribuye de forma natural a lo largo del este de África (Wikimedia Commons)

Un grupo liderado por científicos británicos acaba de identificar un nuevo e inquietante punto ciego en nuestro sistema de vigilancia de patógenos. Hasta ahora, los científicos han estado pendientes de la ACE2, la proteína que el coronavirus alteró nuestras vidas en 2020. Pero un estudio publicado en la revista Nature ha evidenciado que existe un coronavirus silvestre aislado en murciélagos de Kenia capaz de infectar células humanas explotando una puerta de entrada completamente diferente: una proteína llamada CEACAM6 que se encuentra ampliamente distribuida en nuestros pulmones.

El origen de este patógeno se ha hallado en un microorganismo clasificado como CcCoV-KY43. La infección fue aislada originalmente en el año 2006 en una mina artesanal ubicada en la región de Taveta. Su huésped natural es el murciélago de nariz de corazón (Cardioderma cor), una especie de tamaño mediano que se distribuye de forma natural a lo largo del este de África. Los investigadores han detallado que “la primera barrera para cualquier salto viral entre especies es la entrada a la célula, un proceso que depende de la unión de proteínas de adhesión viral a receptores celulares”.

Esto funciona como un sistema de seguridad: el virus actúa como una llave (usando su proteína espiga o Spike) que busca una cerradura compatible (el receptor celular) en el cuerpo humano. Los biólogos estiman que “se cree que entre el 60% y el 75% de los patógenos humanos tienen un origen zoonótico”. Por ello, investigar estos patógenos ocultos en la naturaleza antes de que se propaguen es una prioridad absoluta para los científicos. De esta manera, como indican los autores del estudio, se obtendrá un “componente crítico de la predicción, prevención y preparación para pandemias”.

La infección fue aislada originalmente en el año 2006 en una mina artesanal ubicada en la región de Taveta. Su huésped natural es
Detectan un coronavirus de murciélago en Kenia capaz de infectar células humanas (Canva)

Una nueva “cerradura” descubierta en el cuerpo humano

Para realizar este mapeo de riesgos, los investigadores analizaron mediante algoritmos informáticos miles de genomas virales y seleccionaron 40 “llaves” o proteínas espiga que representaban la enorme diversidad evolutiva de los alfacoronavirus de murciélago. Su objetivo era probar si alguna de estas llaves de origen animal podía engañar y abrir puertas al ser humano.

La inmensa mayoría de estos virus fracasó al intentar usar los receptores humanos que ya conocemos. Sin embargo, el CcCoV-KY43 de Kenia logró infectar células humanas de pulmón e intestino cultivadas en el laboratorio. Tras análisis microscópicos exhaustivos, los científicos resolvieron el misterio: el virus utiliza una proteína humana llamada CEACAM6 como puerta de entrada directa a nuestro organismo.

La CEACAM6 es una molécula que se encuentra ampliamente distribuida en el tejido pulmonar humano, específicamente en las células de nuestro tracto respiratorio inferior. Curiosamente, su nivel de presencia y exposición en nuestros pulmones es incluso mayor y más generalizado que el del receptor que usaba el virus de la COVID-19. Por lo que podría representar un mayor peligro.

5 pueblos españoles donde el turismo nacional se ha incrementado más que antes de la pandemia.

¿Estamos ante el inicio de una pandemia inminente?

A pesar de lo alarmante de este mecanismo, el mensaje inmediato es de calma. Para evaluar el peligro real en el mundo exterior, los científicos analizaron muestras de suero sanguíneo de 368 habitantes de los condados cercanos a las zonas habitadas por estos murciélagos en Kenia.

Las pruebas no mostraron evidencia significativa de un salto (spillover) reciente o generalizado del virus a la población local. Además, los ligeros rastros de reacción detectados en un número muy reducido de personas fueron esporádicos y probablemente correspondan a anticuerpos generados por infecciones como resfriados comunes cruzados, no por este virus africano.

Aunque el murciélago de Kenia ha desencadenado el descubrimiento, lo cierto es que el panorama es global. Los investigadores han comprobado que otros coronavirus emparentados con este se han aislado igualmente en murciélagos en Rusia y China. Por lo que los coronavirus capaces de explotar la proteína CEACAM6 están ampliamente extendidos por el mundo.

Temas Relacionados

CoronavirusCovid-19AnimalesCienciaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: números ganadores de hoy miércoles 22 de abril

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: números ganadores de hoy miércoles 22 de abril

Un robot gana a jugadores profesionales de ping-pong: así funciona la máquina que toma decisiones en tiempo real

El sistema autónomo Ace percibe la pelota y decide cada golpe en milisegundos mediante inteligencia artificial

Un robot gana a jugadores profesionales de ping-pong: así funciona la máquina que toma decisiones en tiempo real

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Hamburguesa de remolacha: una variante moderna, saludable y con mucho color con la que puedes sorprender a tus invitados esta primavera

Una receta ideal para veganos y personas que necesiten tomar vitaminas

Hamburguesa de remolacha: una variante moderna, saludable y con mucho color con la que puedes sorprender a tus invitados esta primavera

La ciencia lo confirma: el consumo de cannabis en la adolescencia afecta al potencial del cerebro y limita el desarrollo de habilidades cognitivas

Los investigadores han observado que las áreas cognitivas afectadas abarcan casi todo el espectro del pensamiento diario

La ciencia lo confirma: el consumo de cannabis en la adolescencia afecta al potencial del cerebro y limita el desarrollo de habilidades cognitivas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

España enviará a Ucrania “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros

Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

ECONOMÍA

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013