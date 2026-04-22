La “llave” de una posible pandemia: descubren un coronavirus de murciélago en Kenia capaz de infectar células humanas que explota una proteína de nuestros pulmones

Un murciélago de nariz de corazón (Cardioderma cor), una especie de tamaño mediano que se distribuye de forma natural a lo largo del este de África (Wikimedia Commons)

Un grupo liderado por científicos británicos acaba de identificar un nuevo e inquietante punto ciego en nuestro sistema de vigilancia de patógenos. Hasta ahora, los científicos han estado pendientes de la ACE2, la proteína que el coronavirus alteró nuestras vidas en 2020. Pero un estudio publicado en la revista Nature ha evidenciado que existe un coronavirus silvestre aislado en murciélagos de Kenia capaz de infectar células humanas explotando una puerta de entrada completamente diferente: una proteína llamada CEACAM6 que se encuentra ampliamente distribuida en nuestros pulmones.

El origen de este patógeno se ha hallado en un microorganismo clasificado como CcCoV-KY43. La infección fue aislada originalmente en el año 2006 en una mina artesanal ubicada en la región de Taveta. Su huésped natural es el murciélago de nariz de corazón (Cardioderma cor), una especie de tamaño mediano que se distribuye de forma natural a lo largo del este de África. Los investigadores han detallado que “la primera barrera para cualquier salto viral entre especies es la entrada a la célula, un proceso que depende de la unión de proteínas de adhesión viral a receptores celulares”.

Esto funciona como un sistema de seguridad: el virus actúa como una llave (usando su proteína espiga o Spike) que busca una cerradura compatible (el receptor celular) en el cuerpo humano. Los biólogos estiman que “se cree que entre el 60% y el 75% de los patógenos humanos tienen un origen zoonótico”. Por ello, investigar estos patógenos ocultos en la naturaleza antes de que se propaguen es una prioridad absoluta para los científicos. De esta manera, como indican los autores del estudio, se obtendrá un “componente crítico de la predicción, prevención y preparación para pandemias”.

Detectan un coronavirus de murciélago en Kenia capaz de infectar células humanas (Canva)

Una nueva “cerradura” descubierta en el cuerpo humano

Para realizar este mapeo de riesgos, los investigadores analizaron mediante algoritmos informáticos miles de genomas virales y seleccionaron 40 “llaves” o proteínas espiga que representaban la enorme diversidad evolutiva de los alfacoronavirus de murciélago. Su objetivo era probar si alguna de estas llaves de origen animal podía engañar y abrir puertas al ser humano.

La inmensa mayoría de estos virus fracasó al intentar usar los receptores humanos que ya conocemos. Sin embargo, el CcCoV-KY43 de Kenia logró infectar células humanas de pulmón e intestino cultivadas en el laboratorio. Tras análisis microscópicos exhaustivos, los científicos resolvieron el misterio: el virus utiliza una proteína humana llamada CEACAM6 como puerta de entrada directa a nuestro organismo.

La CEACAM6 es una molécula que se encuentra ampliamente distribuida en el tejido pulmonar humano, específicamente en las células de nuestro tracto respiratorio inferior. Curiosamente, su nivel de presencia y exposición en nuestros pulmones es incluso mayor y más generalizado que el del receptor que usaba el virus de la COVID-19. Por lo que podría representar un mayor peligro.

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¿Estamos ante el inicio de una pandemia inminente?

A pesar de lo alarmante de este mecanismo, el mensaje inmediato es de calma. Para evaluar el peligro real en el mundo exterior, los científicos analizaron muestras de suero sanguíneo de 368 habitantes de los condados cercanos a las zonas habitadas por estos murciélagos en Kenia.

Las pruebas no mostraron evidencia significativa de un salto (spillover) reciente o generalizado del virus a la población local. Además, los ligeros rastros de reacción detectados en un número muy reducido de personas fueron esporádicos y probablemente correspondan a anticuerpos generados por infecciones como resfriados comunes cruzados, no por este virus africano.

Aunque el murciélago de Kenia ha desencadenado el descubrimiento, lo cierto es que el panorama es global. Los investigadores han comprobado que otros coronavirus emparentados con este se han aislado igualmente en murciélagos en Rusia y China. Por lo que los coronavirus capaces de explotar la proteína CEACAM6 están ampliamente extendidos por el mundo.