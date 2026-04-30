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Ni ciruelas ni arándanos: esta es la mejor fruta deshidratada para la salud intestinal

Es una alternativa eficaz para cuidar la microbiota y tener una buena digestión

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Conoce cuál es la más saludable
Frutas deshidratadas. (Freepik)

La fruta deshidratada es una alternativa cada vez más habitual en la alimentación diaria, especialmente entre quienes buscan opciones prácticas para complementar sus desayunos o meriendas. Al eliminar gran parte del agua, su sabor se concentra, lo que la hace más dulce e intensa, aunque también más calórica.

Aunque existen muchas variantes, hay una que es especialmente beneficiosa para la salud intestinal. Según explica Camila Martin al medio estadounidense USA Today, dentro de este grupo de frutas deshidratadas destacan especialmente las pasas.

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Se trata de un alimento rico en antioxidantes, en especial polifenoles, que ayudan a proteger el organismo frente al estrés oxidativo y los procesos inflamatorios. Esto contribuye, a su vez, a reducir el envejecimiento celular y a aportar energía de forma más estable a lo largo del día.

Además, diversos estudios apuntan a que las pasas tienen un efecto prebiótico relevante, ya que favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, como las bifidobacterias y los lactobacilos. Estas son fundamentales para el equilibrio de la microbiota y el buen funcionamiento del sistema inmunitario.

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Su alto contenido en fibra también ayuda a aumentar el volumen de expulsión de las heces, facilitando el tránsito intestinal, mientras que compuestos como el sorbitol contribuyen a mejorar la evacuación.

A esto se suma la presencia de ácido tartárico, que potencia el efecto de la fibra y contribuye a regular el tiempo de tránsito digestivo. Según los investigadores, incluso una cantidad moderada diaria puede ser suficiente para notar mejoras en la función intestinal, siempre dentro de una dieta equilibrada y variada.

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¿Cuánto se recomienda consumir?

Las frutas deshidratadas pueden formar parte de una alimentación saludable, pero su consumo debe ser moderado debido a su alta concentración de azúcares naturales y calorías. Organismos de referencia como la Organización Mundial de la Salud no establecen una cantidad específica para este tipo de alimentos, pero sí recomiendan limitar los azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica diaria.

En este contexto, los expertos en nutrición suelen aconsejar consumirlas en pequeñas porciones, equivalentes aproximadamente a un puñado al día (unos 30–40 gramos). Esta cantidad permite aprovechar sus beneficios nutricionales sin pasar el límite de azúcares.

También es recomendable combinarlas con otros alimentos ricos en fibra o proteínas, como yogur natural o frutos secos, para mejorar la saciedad y evitar picos de glucosa en sangre. De este modo, se integran de forma saludable en la dieta diaria sin abusar de su consumo.

Cómo cuidar tu salud

Cuidar la salud no depende de un único hábito, sino de la combinación de pequeñas decisiones diarias que, mantenidas en el tiempo, generan un impacto positivo en el organismo. Una alimentación equilibrada es uno de los pilares fundamentales, ya que aporta los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo.

A esto se suma la importancia de mantener una buena hidratación, algo que a menudo se subestima pero que resulta clave para la energía y el rendimiento físico y mental. Otro aspecto esencial es la actividad física regular, adaptada a cada persona, que contribuye a mejorar la salud cardiovascular, fortalecer la musculatura y reducir el estrés acumulado.

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