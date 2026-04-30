Borja, el médico español que fue atacado por un tiburón en su luna de miel en Maldivas: “Qué ganas de volver a España”

Borja, el médico español, en su recuperación en el hospital. (Instagram/Borja García Sousa)

Borja García Sousa y su mujer, Ana Solsona, han actualizado el estado del médico alicantino de 31 años. Aunque continúa ingresado en las islas Maldivas después de sufrir un ataque de tiburón el pasado 11 de abril, el hombre ha expresado su deseo de volver a España pronto.

En un mensaje conjunto publicado en sus cuentas de Instagram, han relatado cómo vivieron el suceso y el impacto posterior. “Quién nos iba a decir que la vida nos pondría a prueba tan pronto, apenas un mes después de pronunciarnos aquellas palabras ante Dios y ante las personas más importantes de nuestras vidas. Hoy, 28 de abril, celebramos nuestro primer mes de casados. Y qué decirte… empezamos fuerte, ¿no?”, empezaban.

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La pareja ha asegurado que, pese a la gravedad de lo ocurrido, nunca perdieron la esperanza: “Ni un solo momento dejamos de confiar en que aquello sería solo una piedra en el camino; que, pasara lo que pasara, encontraríamos la manera de salir adelante. Y lo hicimos”.

En el océano Atlántico o el mar Cantábrico hay más tiburones que en el Mediterráneo debido a su fría temperatura y a la profundidad de sus aguas. Sin embargo, raramente se acercan a la orilla

El ataque que le hizo perder la pierna

La pareja se había casado el pasado 28 de marzo, apenas dos semanas antes del viaje. En una excursión organizada por una empresa turística local, un tiburón arremetió contra Borja en un ataque violento que le arrancó toda la carne de la rodilla.

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Los daños en los vasos sanguíneos obligaron a que la intervención urgente con transfusión masiva de sangre y soporte vital en la UCI del hospital ADK de Malé, capital del país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó el incidente y subrayó el carácter inusual de este tipo de ataques en la zona, donde las actividades acuáticas turísticas son habituales.

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“Hay momentos que te cambian para siempre. Momentos en los que entiendes lo frágil que es la vida, pero también la fuerza que uno puede llegar a sacar cuando todo parece derrumbarse”, han insistido en su mensaje en redes.

La pareja afirma a sus seguidores que todo ha salido bien. (Instagram/Borja García Sousa)

Denuncia por negligencia

Ana, por su parte, ha presentado una denuncia ante las autoridades maldivas al considerar que podría haber existido negligencia por parte de la empresa organizadora de la excursión. La familia se desplazó de inmediato hasta el país para acompañar al matrimonio durante la hospitalización.

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Aunque no se ha confirmado la especie implicada, algunos especialistas apuntan al tiburón toro o al gran tiburón blanco como posibles responsables, por la violencia del ataque.

(foto: Wikipedia)

“Qué ganas de volver a España”

En su mensaje, también ha dejado claro su deseo de volver cuanto antes: “Qué ganas de volver a España, de reír hasta que duela, de llorar de emoción, de abrazar fuerte y de besar a los nuestros como si el tiempo se hubiera detenido”.

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“Después de todo, uno entiende que no hay nada más valioso que volver a casa y sentir el amor de quienes nunca nos soltaron”, ha añadido.

El Hospital General Doctor Balmis, donde trabaja el médico, ha confirmado que mantiene contacto permanente con el centro sanitario en Maldivas, mientras el paciente continúa su recuperación a la espera de evolución clínica que permita su traslado.

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