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La reina Sofía no se deja ensombrecer en la cumbre de la realeza de Suecia: se une al desfile de tiaras históricas del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo

Estocolmo se ha vestido de gala por el cumpleaños del monarca y la realeza internacional se ha reunido mostrando tiaras de lo más valiosas

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La reina Sofía deslumbra en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (SVT)
La reina Sofía deslumbra en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (SVT)

El 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia ha congregado a representantes de numerosas casas reales europeas en un banquete de gala en el Palacio Real de Estocolmo, donde la presencia de la reina Sofía de España no ha pasado inadvertida entre el desfile de tiaras y atuendos de alta etiqueta que han marcado la velada. Además, ha entrado del brazo del gran duque Guillermo de Luxemburgo.

Alrededor de 400 invitados han acudido a la celebración oficial del monarca sueco, que ha reunido a jefes de Estado, monarcas y miembros de varias familias reales en una cita que ha reforzado los lazos institucionales y familiares entre los asistentes. El evento principal de la jornada ha consistido en una cena de gala caracterizada por la exigencia de vestimenta de máxima formalidad, en la que las tiaras y las joyas históricas han sido protagonistas.

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Durante la recepción, las miradas se han dirigido especialmente hacia varias figuras de la realeza sueca. La princesa heredera Victoria ha destacado con un vestido azul marino y la diadema de la princesa Sibylla, mientras que la princesa Magdalena ha lucido un vestido de lentejuelas acompañado de una tiara de la colección real, según ha informado el medio Svensk Dam. A la cita también han asistido el rey Federico X y la reina Mary de Dinamarca, así como el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, junto a su esposa.

El rey Carlos Gustavo de Suecia celebra su 80 cumpleaños junto a la reina Silvia (Grosby)
El rey Carlos Gustavo de Suecia celebra su 80 cumpleaños junto a la reina Silvia (Grosby)

La tiara de la reina Sofía en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia

Por su parte, la reina Sofía ha elegido un elegante vestido en color turquesa con el que ha atrapado todas las miradas internacionales. Toda una lección de elegancia a sus 87 años que ha complementado con la elección de la emblemática tiara de La Chata, que perteneció a la infanta Isabel. Una pieza única que ha lucido la reina Letizia en alguna ocasión y que doña Sofía llevaba sin utilizar desde la abdicación del rey Juan Carlos.

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En cuanto a Mary de Dinamarca, ha decidido estrenar una nueva tiara, ya que en realidad es el brazalete de diamantes del Fondo Difuciario de Activos Fijos de la Familia Real Danesa, que la monarca pidió que modificaran para poder usarlo en diferentes contextos. Como vestido, ha apostado por un diseño oriental con estampado floral, escote lágrima y cuello Mao en tonos rosas.

Federico y Mary de Dinamarca en el 80 Cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Reuters)
Federico y Mary de Dinamarca en el 80 Cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Reuters)

La princesa Sofía, ya con el rostro al descubierto, ha acaparado también la atención por su elección de un vestido color burdeos y la tiara de su colección privada, con piedras moradas para la ocasión, acompañando al príncipe Carlos Felipe. La reina Silvia de Suecia ha lucido la tiara Braganza, reconocida por ser una de las piezas más valiosas del mundo, consolidando el papel central de la familia anfitriona en la celebración.

Los príncipes Carlos Felipe y Sofía en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)
Los príncipes Carlos Felipe y Sofía en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

Los 400 invitados de Carlos Gustavo de Suecia

La familia real de Suecia ha convertido la semana del aniversario en una sucesión de actos solemnes, entre los que han figurado almuerzos, revistas militares y una agenda oficial cuidadosamente programada. El punto culminante ha tenido lugar en el Salón de Estado del Palacio Real, donde el desfile de invitados ha incluido a figuras como el príncipe heredero Haakon de Noruega y sus padres, los reyes Harald y Sonia de Noruega, que también ha escogido una tiara. El estricto protocolo ha exigido que los reyes Carlos Gustavo y Silvia encabezaran la comitiva, seguidos por la princesa Victoria con el príncipe Daniel y la princesa Estelle.

Las princesas Victoria y Estelle y el príncipe Daniel en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Reuters)
Las princesas Victoria y Estelle y el príncipe Daniel en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Reuters)

A lo largo de la noche, se han repartido horas para el entretenimiento y los discursos, manteniéndose en secreto el programa exacto de la velada. La cena, preparada para 400 asistentes, ha recibido también al primer ministro sueco Ulf Kristersson, acompañado de Birgitta Ed, en reconocimiento al aniversario del monarca.

*En ampliación

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