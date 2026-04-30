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Descubre un objeto con su detector de metales y desentierra un broche de oro de hace 1.500 años

El hallazgo se produjo en un campo de Dinamarca y ha sido entregado a un museo local para su análisis

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Detector de metales
Un hombre descubre un broche de oro de hace 1.500 años.

Un aficionado al detector de metales terminó protagonizando un hallazgo arqueológico excepcional en un campo de Dinamarca. Lo que en un primer momento parecía una señal sin importancia, similar a la que producen restos metálicos modernos como las chapas de botella, acabó revelando un delicado broche de oro datado provisionalmente en el siglo VI d.C., es decir, una pieza de hace unos 1.500 años que ha sorprendido tanto por su estado de conservación como por la complejidad de su elaboración.

El hallazgo fue realizado por el detectorista Mikkel Warming, que se encontraba rastreando la zona cuando su equipo emitió un pitido ambiguo, de esos que normalmente se asocian a basura metálica contemporánea. Según recoge Heritage Daily, describió el momento como engañoso: “Tenía ese tono ligeramente extraño, muy similar a los fragmentos de aluminio retorcido y viejas chapas de botella que he encontrado en casi todos los agujeros que he cavado en los últimos meses”.

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Sin embargo, la percepción cambió por completo al retirar la tierra. “El momento en que ese color dorado emergió del suelo… es difícil de describir. Una conexión directa con el pasado”, relató Warming. El objeto apareció a poca profundidad y sin ningún indicio superficial que permitiera anticipar su relevancia histórica.

El broche mide aproximadamente cuatro centímetros y presenta una superficie decorada con motivos circulares repetidos de manera muy regular. Este tipo de ornamentación sugiere el uso de técnicas avanzadas de orfebrería como la filigrana o la granulación, procedimientos que requieren una gran precisión y un alto dominio del trabajo con metales preciosos.

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El hombre que encontró el broche del siglo VI d.C. en Dinamarca. (Redes)
El hombre que encontró el broche del siglo VI d.C. en Dinamarca. (Redes)

La pieza ha sido vinculada de forma preliminar a la Edad de Hierro germánica tardía, en torno a mediados del siglo VI d.C., aunque los especialistas insisten en que la datación deberá confirmarse mediante análisis más detallados. Uno de los aspectos más llamativos del hallazgo es su tipología, ya que es similar a las piezas del norte de Europa durante este periodo, pero presenta ciertas desviaciones en su forma y decoración que dificultan su clasificación dentro de los modelos conocidos.

Una ventana a la Europa del siglo VI

Este tipo de objetos no era común en aquella época. Las piezas de oro con este nivel de elaboración suelen interpretarse como indicadores de un estatus social elevado, vinculados a élites locales que utilizaban estos adornos no solo con una función práctica, como sujetar prendas, sino también como símbolos de prestigio, poder e identidad.

Por su parte, el detectorista, que se encontraba emocionado, resumió el impacto del descubrimiento con una frase: “Incluso los hombres adultos pueden emocionarse hasta las lágrimas, y yo lo hice cuando este broche apareció en la tierra”.

Broche del siglo VI d.C. descubierto en Dinamarca. (Redes)
Broche del siglo VI d.C. descubierto en Dinamarca. (Redes)

El objeto ha sido entregado a un museo local, donde será sometido a estudios tipológicos y análisis metalúrgicos que permitirán conocer con mayor precisión su composición, técnica de fabricación y contexto cultural. Estos estudios serán clave para determinar si se trata de una pieza única o de una variante poco documentada.

Más allá de su valor material, este broche de oro abre nuevas preguntas sobre las comunidades que habitaban el territorio de la actual Dinamarca en el siglo VI. En un contexto de transformación tras la caída del Imperio romano de Occidente, este tipo de piezas reflejan la existencia de redes de producción altamente especializadas y de sociedades con estructuras jerárquicas bien definidas, donde el acceso a bienes de lujo funcionaba como un marcador visible de poder y diferenciación social.

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