Preocupación entre los médicos españoles por la llegada de 30.300 sanitarios extranjeros: “Suponen un impacto brutal”

Imagen de archivo de trabajadores sanitarios en un hospital. (SATSE)

La Organización Médica Colegial (OMC) ha mostrado este jueves su “profunda preocupación” por el aluvión de homologaciones de títulos de Medicina extranjeros. En el año 2025, España ha concedido 30.303 homologaciones médicas, cifra que casi quintuplica el número de egresados de las universidades nacionales.

El país acumulaba desde el año 2014 un atasco en la homologación de títulos extranjeros. El endurecimiento de los procesos, sumado a la falta de funcionarios, generó largas listas de espera en el sistema, dificultando a los extranjeros trabajar como titulados en el país. En el último año, sin embargo, la tendencia se ha revertido: el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades logró validar 65.000 títulos universitarios en solo un año. De ellos, 30.303 correspondían a médicos.

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Con el empujón a las homologaciones, se ha producido una “descompensación” entre los médicos formados en territorio nacional y aquellos educados en el extranjero. El problema, según la OMC, es que el sistema español de homologación es demasiado laxo. “Es el único sistema que no exige examen de conocimientos clínicos, ni práctica supervisada, ni intervención colegial en el proceso de habilitación para el ejercicio”, denuncian en un reciente informe.

La organización colegial exige crear un examen que evalúe las competencias clínicas de estos facultativos antes de homologar su formación. Proponen implementar un sistema similar a la ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada), prueba que pasan los estudiantes de medicina y enfermería desde el año 2015, basada en un examen oral-práctico que evalúa las competencias de los graduados. El objetivo, según la OMC, es “pasar de una homologación exclusivamente administrativa a una homologación clínica reforzada, que certifique que todos los médicos que ejercen en España cuentan con las competencias clínicas mínimas exigibles para una práctica segura”.

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El sistema de homologación más laxo de Europa

Actualmente, España cuenta con el sistema de homologación más laxo de Europa y uno de los más sencillos del mundo, según la organización colegial. Países como Alemania, Francia o Reino Unido exigen ya una acreditación clínica y una evaluación de competencias para reconocer títulos extranjeros en Medicina. En España, en cambio, el procedimiento es “estrictamente documental y administrativo”.

“A ojo de cualquiera, es una gran injusticia que hagamos atravesar a los chavales un bachiller extraordinariamente duro para adquirir unas notas extraordinariamente elevadas para poder ingresar en una Facultad de Medicina, para atravesar un periplo de 6 años de carrera más un examen de grado tremendo y pasar una ECOE final y que de repente, sin planificación, aparezcan en solo un año 30.000 médicos”, ha expresado Tomás Cobo, presidente de la OMC.

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Un “cuello de botella” en el MIR

Candidatos a la Formación Sanitaria Especializada durante la celebración del examen el sábado 24 de enero. (Ministerio de Sanidad)

La organización advierte que el aluvión de homologaciones tendrá un “impacto brutal” para las pruebas MIR, imprescindibles para poder ejercer una especialidad en el sistema público. Los exámenes de acceso a la residencia médica ofrecen cada año unas 9.000 plazas, insuficientes para acoger a todos los aspirantes que se presentan.

En 2026, han sido más de 15.000 los candidatos al MIR, pero el próximo año, podrían unirse los más de 30.000 homologados. Las pruebas reservan un 10% a aspirantes extracomunitarios, pero muchos de estos aspirantes podrían acceder al 90% si cuentan con la residencia legal en España. “En vez de una ratio de 2 a 1 para alcanzar una plaza de formación médica especializada, se convertirá en por lo menos 20”, ha expuesto la vicepresidenta de la OMC, Isabel Moya. Para la OMC, la solución no es el cierre del sistema de homologación, sino equiparar las exigencias en España a lo que se requiere en otros países.

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