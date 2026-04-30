España

El Parlamento Europeo aprueba un informe que advierte de la “excesiva influencia política” en el nombramiento de los jueces

Se trata del documento sobre el Estado de Derecho de 2025, sobre el que el PPE ha debatido con políticos como Javier Zarzalejos o abogados, como Juango Ospina

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Parlamento Europeo aprueba Informe de Estado de Derecho (Europa Press)
Parlamento Europeo aprueba Informe de Estado de Derecho (Europa Press)

El Parlamento Europeo ha dado un paso importante al aprobar un informe que alerta sobre la “excesiva influencia política” en los procesos de nombramiento de jueces en países de la Unión Europea. El documento, respaldado por una amplia mayoría en la sede de Estrasburgo (387 votos a favor, 191 en contra y 46 abstenciones) analiza la situación actual de los miembros y pone el foco en los riesgos que supone la “falta de independencia judicial” para el equilibrio democrático y la confianza ciudadana.

Según el texto, esta situación perjudica la fe en la imparcialidad, el acceso a la justicia y la garantía de los derechos fundamentales. Su aprobación responde al Informe sobre el Estado de Derecho 2025, un documento actualizado cada año y que en la edición de este año cuenta con este apartado sobre la independencia de los jueces. Coincidiendo con la aprobación en el Parlamento, el Partido Popular Europeo convocó un debate sobre este asunto, donde participaron desde políticos a abogados.

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El Parlamento Europeo ha iniciado el trámite para examinar la suspensión de la inmunidad del eurodiputado y líder de 'Se Acabó La Fiesta', Luis 'Alvise' Pérez, para ser investigado en España como ha solicitado el Tribunal Supremo (Fuente: Comisión Europea)

Desde hace meses, la injerencia política en la justicia ha sido un tema de acusaciones políticas cruzadas. Los populares iniciaron su advertencia en el debate con expertos e impulsaron la aprobación del informe. El abogado penalista Juango Ospina formó parte del foro celebrado en Estrasburgo junto a europarlamentarios y expertos, donde advirtió de “mecanismos de presión” que se producen entre el ámbito judicial y el político en España. Otra de las figuras más reconocibles era Javier Zarzalejos, el exministro del Interior

Uno de los casos recientes relacionados, como señaló el abogado, son las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre el juez Peinado, al que acusa de persecución a Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez. La medida también recuerda la reciente polémica con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por una filtración sobre Díaz-Ayuso.

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Debate del Partido Popular Europeo
Debate del Partido Popular Europeo

Advertencias de la independencia judicial en Europa

El informe aprobado esta semana por el Parlamento Europeo señala como urgencia la necesidad de establecer mecanismos que impidan la influencia política en los procesos de nombramiento y promoción de jueces. El Parlamento solicita a los Estados miembros que aseguren sistemas judiciales independientes, eficaces e imparciales, con recursos adecuados y protección frente a cualquier injerencia. Entre las recomendaciones incluidas en el texto, destaca la necesidad de reforzar los controles internos y garantizar la seguridad de jueces y fiscales ante presiones o represalias.

Durante el debate parlamentario, se abordaron además temas clave como la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos fundamentales y el papel de los medios de comunicación libres dentro de una sociedad democrática. El informe subraya que la ausencia de independencia judicial compromete no solo la administración de justicia, sino también la efectividad de las políticas anticorrupción y la protección de la libertad de expresión.

La falta de independencia judicial puede dificultar la protección de las personas frente a situaciones de discriminación o abusos de poder, según el Parlamento. Los legisladores europeos insisten en que mantener la justicia sin injerencias políticas es fundamental para que todos los ciudadanos puedan confiar en que las leyes se aplican de manera justa y equitativa. El informe recalca que solo así se protege la igualdad ante la ley y los derechos de cada persona.

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