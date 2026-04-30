Arranca la gran reunión de la realeza internacional por el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia: reyes y príncipes de todas partes del mundo

El rey Carlos XVI Gustavo celebra su 80 cumpleaños junto a la reina Silvia de Suecia (Grosby)

El cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia ha dado comienzo a una jornada de celebraciones en Estocolmo que marca sus 80 años de vida y más de cinco décadas al frente del trono. A primera hora de la mañana, la Casa Real sueca ha abierto los actos oficiales con una misa Te Deum en la capilla del Palacio Real, punto de encuentro habitual para los grandes eventos religiosos de la familia Bernadotte.

El rey ha estado acompañado por toda la familia real en este acto, así como por un nutrido grupo de invitados internacionales, entre ellos la reina Margarita de Dinamarca o miembros de la realeza de Rumanía. El rey Carlos Gustavo ha creado para este aniversario una nueva fundación destinada a apoyar las actividades Scouts tanto en Suecia como en el extranjero.

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La organización se financia gracias a las donaciones que el monarca ha solicitado como alternativa a cualquier otro regalo, y otorgará becas anualmente, en reconocimiento a la vinculación vitalicia del rey con el movimiento scout. Por otra parte, a mediodía está previsto un almuerzo solemne en el Salón Dorado del Ayuntamiento de Estocolmo, tal como ha precisado el primer mariscal de la Corte, Göran Lithell; la familia real sueca acudirá “con gran solemnidad, de una manera muy elegante y espectacular. Pero no en carruaje de caballos”.

La Reina Silvia de Suecia, junto a otros miembros de la Familia Real Sueca, saluda desde el balcón del Palacio Real en Estocolmo durante el cumpleaños del rey Carlos Gustavo (Grosby)

El cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia

La emoción ha sido uno de los rasgos más destacados de la jornada, especialmente tras el recital coral al aire libre y el desfile aéreo militar en honor del monarca, que ha conmovido visiblemente a Carlos Gustavo. En el transcurso del acto, el rey ha pronunciado un discurso ante los asistentes señalando: “Todos los que estáis aquí sois Estocolmo, pero juntos, somos Suecia”, frase que ha cosechado amplios aplausos entre el público.

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El rey Rama y la reina Suthida en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

Desde primera hora, los asistentes a la misa, que han ocupado los laterales de la capilla, han hecho patente la concurrencia de representantes de casas reales europeas y de otras partes del mundo. Entre los presentes se encontraban la reina Margarita de Dinamarca, el rey Rama X y su esposa Suthida de Tailandia, vestidos ambos conforme al protocolo internacional y a las exigencias del frío clima de Estocolmo, para el que se han repartido mantas entre los asistentes.

Los príncipes Victoria y Daniel en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

La lista de invitados confirmados por la Casa Real sueca abarca nombres como la reina Sofía de España, los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, representantes de la realeza de Luxemburgo, Liechtenstein, Rumanía, Serbia, Baviera y Sajonia-Coburgo-Gotha, así como la princesa Beatriz en representación de la Casa Real de los Países Bajos. En el caso noruego, la corte ha detallado a la revista Se og Hor que “los reyes han realizado algunos ajustes en el programa debido a su edad, pero aparecerán hoy más tarde”.

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La princesa Christina en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

La extensa lista de invitados del rey Carlos Gustavo

La familia real sueca, por su parte, ha ocupado una posición central en el balcón del Palacio Real para seguir el desfile militar, en el que Estelle y la reina Silvia han sido anfitrionas. La joven princesa Estelle, que ha elegido para la ocasión un conjunto azul celeste, ha estado acompañada de su hermano Oscar y del resto de la familia, entre ellos la princesa heredera Victoria, que ha lucido uniforme militar, el príncipe Daniel y los príncipes Carlos Felipe y Sofia con sus hijos Alexandre, Gabriel, Julian e Ines, de apenas un año de edad, así como la princesa Magdalena y sus tres hijos Leonore, Nicolas y Adrienne.

Los Reyes Federico X y Mary de Dinamarca en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

La mañana ha dejado imágenes destacadas, como la emoción de la reina Silvia, quien este año celebrará sus bodas de plata junto al rey, o la presencia de la princesa Ines, que ha acaparado la atención por su serenidad y ha recibido el cariño de su abuela, la reina. En otro momento del acto, varios niños se han acercado al rey Carlos Gustavo para entregarle ramos de flores y regalos, que ha aceptado visiblemente emocionado.

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Los grandes duques de Luxemburgo y los príncipes de Liechtenstein en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

En cuanto al protocolo de la jornada, las Fuerzas Armadas suecas han participado activamente, con un desfile a caballo, salvas de honor y formación militar, rindiendo homenaje al monarca en el patio del Palacio Real. La princesa Beatriz de los Países Bajos ha sido designada como representante de la corona neerlandesa en los actos militares.

El príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía con sus hijos en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

Ausencias y la visita de la reina Sofía

La jornada ha contado también con ciertas ausencias destacadas. Tal como ha informado la publicación Svensk Dam, la princesa Margarita, hermana mayor del rey Carlos Gustavo, no ha podido estar presente debido a su avanzada edad y a la dificultad de los desplazamientos, dado que reside en Inglaterra. Su última visita a Suecia fue en febrero, con motivo del funeral de la princesa Désirée.

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La princesa Madeleine de Suecia deslumbra con sus hijas en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

Entre los actos institucionales, la misa Te Deum ha sido oficiada por el capellán jefe de la Corte, Johan Dalman, y el capellán ordinario, Michael Bjerkhagen, quienes han dedicado palabras de elogio al monarca durante la homilía. Durante la ceremonia religiosa, la princesa Estelle ha estado especialmente atenta a la princesa Ines, de la que es madrina, mostrando gestos de complicidad y cuidado hacia su ahijada. El diseño del sombrero escogido por la princesa Sofia ha generado comentarios por su similitud con el que llevó Melania Trump en la toma de posesión de su marido como presidente de Estados Unidos, ocultándole el rostro.

TikTok de una española en Suecia

Por parte de la Casa Real española, ha confirmado que la reina Sofía, tras acudir a una exposición en Londres el día anterior, participará en la cena de gala en honor del monarca sueco. De este modo, la cita reunirá a lo largo de la jornada a miembros de la realeza europea y otros anfitriones internacionales casi sin precedentes en la agenda actual, como ha quedado reflejado en la confirmación de la Casa Real sueca sobre la participación internacional en los diferentes actos con motivo del 80 cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia.

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