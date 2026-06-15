La Casa Real noruega, en pacto de silencio tras la condena de Marius Borg: su estrategia tras el fallo al hijo de Mette-Marit

La princesa Ingrid Alexandra y la familia real en el castillo de Oslo el viernes. Marit Tjessem, la princesa heredera Mette-Marit, el príncipe heredero Haakon, Marius Borge Hoeiby, el príncipe Sverre Magnus, el rey Harald (frente izquierdo), la princesa Ingrid Alexandra y la reina Sonja, 2022. (Lise Aaserud POOL NTB/vía REUTERS)

La condena impuesta a Marius Borg Høiby ha provocado una enorme repercusión en Noruega y ha vuelto a situar a la familia real en el centro del foco mediático. Sin embargo, pese a la expectación generada tras conocerse la sentencia, la respuesta oficial de la Casa Real ha seguido el guion previsto: máxima discreción y ausencia total de valoraciones públicas sobre el caso.

El Tribunal de Distrito de Oslo dictó este lunes una pena de cuatro años de prisión para el hijo de la princesa heredera Mette-Marit. La resolución judicial llega después de un proceso que ha acaparado la atención del país durante meses y que ha supuesto uno de los episodios más delicados para la monarquía noruega en las últimas décadas.

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Tras hacerse público el fallo, numerosos medios solicitaron una reacción oficial al Palacio Real. La respuesta fue breve y contundente. Desde la institución se limitaron a recordar que el asunto ha sido tratado por los tribunales y que no realizarán comentarios sobre la decisión judicial. Una postura que refleja el deseo de mantener una estricta separación entre la Corona y un procedimiento que afecta a un miembro de la familia, pero que no desempeña funciones oficiales dentro de la Casa Real.

La ausencia de declaraciones no ha sorprendido a los observadores de la actualidad noruega. Y es que durante toda la investigación policial, la fase de instrucción y las semanas de juicio, la familia real ha evitado pronunciarse públicamente sobre el fondo del caso.

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Marius Borg Hoiby y su abogado Petar Sekulic de camino a una reunión en Oslo, después de que Hoiby fuera acusado de nuevos delitos, Noruega, 19 de enero de 2026. (Heiko Junge/NTB/vía REUTERS)

Además, la agenda institucional de los reyes Harald y Sonia, así como la del príncipe heredero Haakon, ha sido diseñada de forma que no hubiera comparecencias públicas coincidiendo con la lectura de la sentencia. Los compromisos previstos durante los próximos días se desarrollan mayoritariamente en el interior del palacio y con una exposición mediática muy limitada, reduciendo así las posibilidades de preguntas incómodas por parte de la prensa.

La estrategia parece responder a un objetivo claro: evitar que cualquier declaración pueda interpretarse como una interferencia en el trabajo de la justicia o como una valoración de un asunto extremadamente sensible.

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Marius Borg. (EUROPA PRESS).

El respaldo familiar se mantiene

Aunque la institución ha optado por el silencio, la situación en el ámbito privado es diferente. Desde que Marius Borg ingresó en prisión preventiva, varios miembros de su entorno familiar han acudido a visitarlo.

Entre quienes se han desplazado para verle figuran su madre, la princesa heredera Mette-Marit; su padre biológico, Morten Borg; su padrastro, el príncipe Haakon; y también sus hermanos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

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Ese respaldo familiar ya había quedado patente anteriormente. El propio Haakon expresó en distintas ocasiones su confianza tanto en el sistema judicial como en su hijastro, dejando claro que la familia seguiría acompañándolo durante el proceso.

Un boceto judicial muestra a Marius Borg Hoiby durante el segundo día del juicio en su contra, que tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Oslo, en Oslo, Noruega, el 4 de febrero de 2026. (NTB/Ane Hem vía REUTERS).

Paralelamente, los representantes legales de Borg han vuelto a plantear que pueda cumplir la condena bajo un régimen menos restrictivo. La petición contempla la posibilidad de que permanezca en la residencia de Skaugum, hogar oficial de los príncipes herederos, bajo supervisión electrónica.

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Una sentencia extensa y todavía recurrible

La resolución judicial, de 128 páginas, fue aprobada por unanimidad por el tribunal. Según el fallo, Marius Borg ha sido condenado por dos delitos de violación, además de otros cargos relacionados con agresiones, amenazas y diversos hechos que él mismo reconoció durante el juicio.

“Quiero que te mueras”: nuevos audios revelan las amenazas de Marius Borg a su exnovia la noche en que la agredió.

No obstante, también fue absuelto de algunas de las acusaciones que pesaban sobre él. El veredicto fue comunicado mientras el acusado seguía la lectura de forma telemática, ya que no acudió presencialmente al tribunal por motivos de salud, según trasladó su equipo jurídico.

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Pese a la condena, el caso todavía no está completamente cerrado. Sus abogados estudian la posibilidad de recurrir parte de la sentencia, especialmente los delitos que su cliente continúa negando. La defensa ha destacado la exhaustividad del documento judicial y analiza ahora los próximos pasos legales.