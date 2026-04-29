Marcos, estudiante de veterinaria y médico: “Tu perro no te vacila, te está diciendo algo que no entiendes”

Lo que quiere decir tu mascota. (Freepik)

En un reciente vídeo de TikTok, el veterinario y estudiante de veterinaria Marcos, conocido como @soymarcosconecta, plantea una idea que desafía la interpretación común sobre el comportamiento de los perros en casa. Según Marcos, lo que muchos dueños interpretan como una broma o incluso una falta de obediencia, es en realidad un mensaje claro que el dueño no está sabiendo descifrar. Lejos de vacilar, el perro está buscando comunicarse.

La premisa central del vídeo es contundente: “Tu perro no te vacila, te está diciendo algo que no entiendes”. Marcos insiste en que el animal utiliza comportamientos aparentemente lúdicos o incomprensibles para intentar transmitir información relevante a su humano. Estos actos, que a menudo se minimizan como simples juegos, pueden esconder necesidades o peticiones concretas que pasan inadvertidas.

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Para el veterinario, la clave para comprender mejor a los perros está en la observación y la acción. Recomienda a los dueños que sigan a sus perros cuando estos muestran conductas repetitivas o inusuales, puesto que siempre hay un motivo detrás.

¿Qué significa el comportamiento en los perros?

Dentro del vídeo de @soymarcosconecta, Marcos explica que muchos comportamientos caninos que parecen juegos o travesuras corresponden a lo que se conoce como “comportamientos de desplazamiento”. Este término hace referencia a acciones que el animal realiza cuando necesita canalizar una emoción, una necesidad o una incomodidad, pero no puede expresarla de manera directa.

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Un ejemplo habitual es cuando el perro invita a su dueño a seguirlo o insiste en que lo acompañe a determinada zona de la casa. Lo que parece un juego, en realidad, es una señal. “Tu perro quiere que lo sigas. Esta es una opción que casi nunca se tiene en cuenta”, señala Marcos en su publicación. Es un intento de comunicación: el animal busca mostrar algo, pedir ayuda o señalar una situación que requiere atención, pero el mensaje no siempre es evidente para el humano.

El comportamiento de desplazamiento puede manifestarse de varias formas: desde pasear repetidamente por el mismo lugar, mirar insistentemente hacia una dirección, hasta tomar objetos y alejarse para que el dueño lo siga. Interpretar estas acciones como simples travesuras es un error frecuente. En realidad, se trata de un lenguaje conductual que, al ser correctamente entendido, fortalece el vínculo y previene malentendidos entre la persona y su mascota.

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Consejos para entender mejor a tu perro

Marcos, a través de su canal de TikTok, ofrece recomendaciones prácticas para quienes conviven con perros. El primer consejo es observar cuidadosamente el comportamiento del animal, sobre todo cuando realiza acciones repetitivas o fuera de lo común. Seguirlo, literalmente, puede ser la clave para descubrir si existe una necesidad concreta o un mensaje importante detrás de ese gesto.

Como entenderte mejor con tu mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distinguir entre un juego y una petición real no siempre es sencillo. Según el veterinario, la diferencia suele estar en la insistencia y el contexto en que se produce la conducta. Si el perro repite varias veces la misma acción o dirige su atención hacia un lugar específico, es probable que esté intentando comunicar algo más que ganas de jugar.

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La invitación de Marcos es clara: los dueños deben esforzarse por conocer el lenguaje corporal y las señales de sus perros. Entender que cada gesto puede tener un significado más profundo es fundamental para mejorar la convivencia. “Tu perro siempre te está hablando”, recuerda el experto, resaltando la importancia de prestar atención y aprender a escuchar lo que el animal intenta decir, aunque no use palabras.