Estas son las claves para que tu perro te entienda, según los expertos

Durante miles de años, los perros han compartido la vida cotidiana con los humanos, desarrollando una habilidad especial para interpretar nuestras señales y adaptarse a nuestro entorno. Sin embargo, entenderse plenamente no siempre es tan sencillo como dar una orden o pronunciar palabras amables. Los expertos del Grupo de Etología y Medicina del Comportamiento Animal (GEMCA) advierten que la comunicación entre humanos y perros implica mucho más que el lenguaje verbal, e involucra gestos, entonación e incluso el olor.

¿Alguna vez has notado que tu perro parece confundido cuando intentas tranquilizarlo? Esta situación incómoda, donde el mensaje no llega, es más común de lo que parece y tiene una explicación científica. Según las etólogas veterinarias Ma Josep y Gabriella Tami, los perros perciben el mundo de una manera muy diferente a la nuestra, captando detalles a los que muchas veces no prestamos atención.

La clave para que tu perro te entienda mejor está en conocer cómo procesa él la información que recibe. Entender estas diferencias y aplicarlas en la convivencia diaria puede marcar la diferencia entre los malentendidos y una relación armónica y feliz.

Las señales en la comunicación con tu perro

Uno de los errores más comunes en la comunicación humano-canina es enviar mensajes contradictorios. Los perros son especialmente sensibles a la combinación de palabras, gestos y olores. Si, por ejemplo, usas un tono suave para calmar a tu perro pero tu cuerpo muestra tensión o desprendes señales de estrés, el animal recibirá mensajes opuestos. Esto puede generar respuestas inesperadas por parte del perro, que actúa según toda la información disponible, no solo la que se transmite con la voz.

Las expertas de GEMCA explican que los perros pueden asociar determinadas palabras o frases a experiencias negativas si estas siempre preceden a momentos incómodos. Un ejemplo claro es la frase “no pasa nada”: si cada vez que la dices ocurre algo desagradable, el perro aprenderá a anticipar una situación negativa, aunque tus intenciones sean tranquilizadoras. Por eso, la coherencia entre lo que dices, cómo lo dices y cómo te comportas resulta esencial para que tu perro pueda comprenderte adecuadamente.

Gestos, rutinas y movimientos concretos

No solo las palabras cuentan. Los perros interpretan nuestros gestos y son muy receptivos a las señales visuales. Indicar una dirección, señalar un objeto o incluso una simple mirada pueden guiar la conducta de tu perro, siempre que estos gestos se utilicen de manera consistente. Si envías señales que no se corresponden con ningún resultado concreto, el animal puede dejar de prestarles atención y volverse menos receptivo a tus indicaciones.

La rutina y la claridad ayudan a que el perro asocie acciones y palabras con consecuencias específicas. Repetir gestos o palabras de forma coherente, y reforzar las conductas positivas, permite establecer una base sólida de comunicación. Además, es importante recordar que los perros también reaccionan a los estados emocionales de sus dueños: el olor del estrés, la alegría o el miedo influyen directamente en su comportamiento.

En definitiva, para que tu perro te entienda y la convivencia sea más fácil, los expertos recomiendan ser claros y coherentes en cada interacción. Adaptar nuestro lenguaje corporal, mantener una actitud tranquila y alinear las palabras con los gestos y el estado emocional mejora el entendimiento y fortalece el vínculo con tu compañero de cuatro patas.