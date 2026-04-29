La gran mansión de Edurne y De Gea en La Finca: una parcela de más de 10.000 m2 y una inversión de 20 millones de euros

Edurne y David de Gea (Instagram)

El horizonte personal y profesional de Edurne y David de Gea empieza a redefinirse con un proyecto que va cogiendo forma poco a poco. Mientras el guardameta continúa su etapa en Italia, donde milita en la Fiorentina, la pareja perfila en paralelo el que será su refugio definitivo en España: una vivienda de nueva construcción en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas del país.

Las recientes declaraciones de la artista apuntan precisamente a ese cambio de perspectiva. Con la carrera deportiva de De Gea en su tramo final —a sus 35 años—, ambos comienzan a visualizar una vida más estable, menos condicionada por los desplazamientos constantes que han marcado su relación desde sus inicios. Ese “tiempo para disfrutar” al que hacía referencia la cantante ya empieza a tomar forma en ladrillo y hormigón.

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Según informa Vanitatis, el proyecto inmobiliario no es menor. El futbolista adquirió en 2022 una parcela de más de 10.000 metros cuadrados, una superficie poco habitual incluso en un enclave caracterizado por sus grandes dimensiones. En ese terreno se levanta una vivienda de diseño contemporáneo, concebida para ofrecer privacidad, amplitud y todas las prestaciones asociadas al segmento más alto del mercado residencial.

Casa de Edurne y David De Gea (INSTAGRAM).

El desarrollo arquitectónico ha sido confiado a A-Cero, el estudio fundado por Joaquín Torres y Rafa Llamazares, conocido por su sello vanguardista y por haber participado en algunas de las propiedades más representativas de la zona. Líneas rectas, volúmenes marcados y grandes superficies acristaladas definen un estilo que encaja con el concepto de vivienda que buscan. Y, tal y como afirma Vanitatis, la inversión podría situarse por encima de los 20 millones de euros.

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Más allá de las cifras, quienes conocen el proceso destacan el papel activo de Edurne en cada fase de la construcción. La cantante ha seguido de cerca la evolución de la obra, implicándose en decisiones clave. No se trata solo de levantar una casa, sino de consolidar un proyecto vital tras años de distancia geográfica.

Una vida en común

Y es que la historia de la pareja ha estado marcada por la logística. Desde que comenzaron su relación en 2010, han compaginado agendas en distintos países: ella desarrollando su carrera musical y televisiva en España; él, defendiendo la portería del Manchester United durante más de una década antes de iniciar su actual etapa en Italia. Un equilibrio complejo que han gestionado con discreción, lejos del ruido mediático.

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Edurne y David de Gea en el día de su boda. (instagram.com/edurnity)

Ese mismo perfil bajo ha definido también su vida familiar. Casados desde el verano de 2023 y padres de una niña, han priorizado siempre la estabilidad del entorno doméstico pese a las exigencias de sus respectivas profesiones. En ese sentido, la elección de La Finca responde a una idea muy concreta de calidad de vida: tranquilidad, contacto con la naturaleza y máxima privacidad sin renunciar a la cercanía con Madrid.

Hasta ahora, su base en España se encontraba en una vivienda en Majadahonda, también en un entorno residencial de alto nivel. Un chalé amplio, con jardín, piscina y grandes ventanales, que ha sido el punto de encuentro familiar durante años. Sin embargo, el nuevo proyecto supone un salto cualitativo y, sobre todo, una apuesta a largo plazo.

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Casa de Edurne y David De Gea (INSTAGRAM).

El respaldo económico para dar este paso se sustenta en dos trayectorias consolidadas. Edurne acumula más de dos décadas de carrera, desde su salto a la fama en Operación Triunfo hasta su presencia habitual en televisión y su actividad musical constante. Por su parte, De Gea ha construido una sólida carrera deportiva y ha diversificado su patrimonio a través de inversiones y sociedades vinculadas a derechos de imagen y activos inmobiliarios.